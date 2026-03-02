Dănuț Lupu, ironic cu FCSB și cu Adi Ilie: „N-ați murit, sunteți doar în comă!”. De ce a ratat campioana play-off-ul: „Factorul Muri și CFR”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Dănuț Lupu a glumit pe seama lui Adi Ilie după ce FCSB a ratat ariccederea în play-off-ul din SuperLiga. Cel poreclit „Cobra” a fost prezentat de către realizatorul Horia Ivanovici, într-o notă relaxată bineînțeles, drept fiind în doliu vizabi de acest eșec teribil suferit de campioana en-titre a României, după ce fostul fotbalist a venit îmbrăcat în totalitate în negru.

Dănuț Lupu, replică savuroasă față de Adi Ilie după ce FCSB a ratat play-off-ul în SuperLiga

Adi Ilie a confirmat, tot sub formă de glumă, această chestiune și a spus despre sine că este „prima victimă” provocată de contraperformanța echipei patronate de Gigi Becali: „Ținem un moment de reculegere”. Acesta a fost momentul în care Dănuț Lupu a intervenit și a punctat: „Nu ați murit, mă, sunteți doar în comă”. Iar „Cobra” a replicat, făcând haz de necaz: „Ție nu îți place când vezi cum face FCSB istorie? Nu contează cum, dar istorie”.

Din acest punct discuția a devenit serioasă, iar în platoul au fost dezbătute motivele pentru care

„La ce aspirații aveau de anul trecut, că trebuie să joace în Champions League, cred că este o rușine. Cred că au avut prea multă încredere în ei cu jocurile din Europa League. Au avut mare încredere, au crezut că pot să recupereze pe parcurs în campionat punctele. Foarte interesant, nicio echipă nu face vreun pas greșit din cele din fața lor.

Cred că nimeni nu se aștepta ca dintre toate echipele de deasupra lor niciuna să nu facă un pas greșit. Știi că am vorbit la emisiune că una dintre ele (n.r. FCSB și CFR Cluj) o să rămână afară? A rămas FCSB-ul. Cred că după primul meci din 2026, cu FC Argeș, acolo cred că FCSB-ul și-au dat seama că scârțâie cu adevărat, c e grav. Și-au dat seama că realitatea nu este pe care o cred ei, că pot să recupereze punctele”, a spus Adi Ilie.

Factorul CFR Cluj, decisiv în această dramă sportivă pentru FCSB

În continuare, moderatorul Horia Ivanovici a dorit să sublinieze faptul că formația roș-albastră a avut foarte mult de suferit în acest sezon regulat de SuperLiga prin prisma parcursului excelent avut de Daniel Pancu până în prezent pe banca tehnică a echipei din Gruia:

„Eu cred că marele șoc, echipa care practic i-a scos pe FCSB este CFR Cluj. Lăsând la o parte greșelile pe care le face FCSB-ul, punctele multe pierdute, cred că ăsta a fost factorul X, factorul neprevăzut. Că CFR-ul a reușit 10 victorii la rând, nimeni nu credea. Cred că scurtcircuitul decisiv a fost probabil când i-a bătut Metaloglobus.

Alea erau trei puncte cu care azi FCSB era la pas în play-off. Încă o dată spun, marea surpriză, factorul neprevăzut la care nimeni nu se aștepta, o să îi spun factorul CFR. Faptul că CFR-ul și Daniel Pancu au reușit o serie, statistic vorbind, istorică.

Deci așa cum discutăm despre o rușine, din punct de vedere statistic, istorică pentru FCSB, la fel nu există nicio echipă până acum care să aibă 10 victorii la rând, cum a reușit CFR-ul. Nimeni nu se aștepta, nici prin visele lui nu credea Gigi Becali că Neluțu Varga îi da nana și că îl trimite la culcare”.

Aspectul extrem de interesant adus în discuție de Marius Mitran

Cunoscutul jurnalist a punctat că ardelenii practic nu le-au dat nicio șansă să spere măcar la play-off celor de la FCSB în acest final de sezon regulat, întrucât ei au legat nu mai puțin de 10 victorii consecutive, dar a adăugat aici și un amendament important, privitor la parcursul per total al campioanei în acest campionat:

„Dacă reușea doar 9 victorii la rând (n.r. CFR Cluj), FCSB avea șansa ei la play-off, a reușit-o și pe a zecea. Cred că este neverosimil, dar și, din păcate, atât de previzibil.

Nu a fost o cădere pe opusul creșterii CFR-ului. Nu a avut 10 meciuri pierdute la rând, cum a avut CFR-ul 10 câștigate. De la început, din primele etape, FCSB a fost jos. Nu a fost practic niciodată pe primele locuri”.

Dănuț Lupu s-a referit în mod special la factorul Iuliu Mureșan

Nu în ultimul rând, fostul mare mijlocaș a apreciat că președintele de la CFR Cluj nu ar trebui exclus sub nicio formă din această ecuație:

„Neluțu a făcut două chestii foarte interesante. Una cu venirea lui Mureșan, doi cu venirea lui Pancu. Să nu-l uităm totuși pe Mureșan, eu cred că e un factor foarte important și ăsta.

Să ținem cont și de asta. (n.r. Adică factorul Muri e mai tare decât factorul CFR?) Da. Odată cu venirea lui, a adus și liniștea acolo, e de atâta timp în fotbal, are atâtea campionate câștigate. Da, operează bine doctorul”.