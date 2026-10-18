Dănuț Lupu l-a făcut praf pe Moruțan după evoluția ștearsă din Rapid – Corvinul: „A fost penibil”

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Dănuț Lupu nu l-a menajat pe Olimpiu Moruțan după prestația ștearsă din meciul cu Corvinul Hunedoara. Fostul fotbalist a comparat evoluția mijlocașului Rapidului din această partidă cu cea din confruntarea cu Universitatea Cluj și a susținut că diferența a fost făcută de spațiile pe care le-a avut la dispoziție. În opinia lui Lupu, Moruțan se poate remarca atunci când adversarii lasă zone libere, însă îi este mult mai greu să își pună calitățile în valoare într-un joc aglomerat. Marcel Pușcaș a completat analiza, subliniind că valoarea unui fotbalist trebuie evaluată și prin capacitatea sa de a se adapta la cerințele jocului.

Dănuț Lupu, atac dur la adresa lui Olimpiu Moruțan după meciul cu Corvinul

Dănuț Lupu a fost categoric atunci când a analizat . Fostul internațional a remarcat contrastul dintre evoluția mijlocașului în meciul cu Universitatea Cluj și cea din confruntarea cu formația hunedoreană, considerând că spațiile disponibile au influențat decisiv prestația acestuia: „De ce ai calitate doar când ai spații dacă tot ești fotbalist? Cu Clujul mi-a plăcut, acum, cu Corvinul, a fost penibil. Eu recunosc, a fost penibil. Și v-am spus și de ce, pentru că acolo a avut spații foarte mari”, a declarat Dănuț Lupu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Fostul fotbalist a explicat că jocul pe contraatac îi poate avantaja pe anumiți jucători, deoarece aceștia au mai mult timp și mai mult teren la dispoziție pentru a lua decizii. În schimb, atunci când adversarul se retrage și limitează spațiile, calitățile individuale trebuie demonstrate în alte condiții: „Când joci pe contraatac, ai spații mult mai mari, de acolo și diferențele de joc în dreptul anumitor jucători”, a mai spus Dănuț Lupu.

Marcel Pușcaș, despre valoarea lui Moruțan: „Contează constanța”

În timpul discuției, Marcel Pușcaș a intervenit și a susținut că valoarea unui fotbalist nu poate fi stabilită doar pe baza unor pase reușite atunci când are spații generoase. Acesta consideră că un jucător trebuie să poată interpreta diferit fazele, în funcție de comportamentul adversarului.

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„Moruțan a avut hectarul de a pasa la U Cluj. La cele trei pase erau 10 metri distanță, normal că le-a dat. Peste tot se scrie că jucătorul x are valoare. Când vorbești de valoarea unui jucător, trebuie să te referi la capacitatea lui de a se adapta jocului adversarului. Atacă adversarul, ce trebuie să fac? Atac eu, ce trebuie să fac? Asta presupune și o gândire, o versatilitate, să treci de la o stare la alta, la multe”, a afirmat Marcel Pușcaș.

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Acesta a insistat și asupra constanței, explicând că un fotbalist nu poate avea permanent evoluții excelente, dar trebuie să își păstreze un nivel ridicat de la un meci la altul: „Eu nu spun să fii mereu cel mai bun, cu evoluții de 8-9, pentru că nu poți. Mai ai niște fluctuații. Dar cum de Rodri poate să joace meci de meci, indiferent de competiție, la un nivel uriaș? Aici vorbim de valoare, de bani, de nivelul campionatului. Contează constanța”, a mai spus Pușcaș.

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De ce consideră Dănuț Lupu că Moruțan este avantajat de jocul pe contraatac

Dănuț Lupu a revenit asupra diferențelor dintre cele două partide și a explicat că Rapid a beneficiat de spații în confruntarea cu Universitatea Cluj, o echipă care a avut inițiativa și a avansat în teren. În asemenea condiții, jucătorii din ofensivă au putut profita de zonele libere lăsate de adversari.

În schimb, partida cu Corvinul a fost diferită din perspectiva spațiilor disponibile, iar Moruțan nu ar fi reușit să aibă același impact. Potrivit lui Lupu, mijlocașul întâmpină dificultăți atunci când trebuie să evolueze într-o zonă aglomerată, în care adversarul îi limitează timpul și opțiunile de pasare.

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„Rapidul a jucat extraordinar cu Clujul, dar Clujul i-a dominat. Pancu a zis că-i lase pe ăia să vină peste ei, să-i domine, ca cei din față să aibă spații, ceea ce acum nu s-a mai întâmplat. El s-a gândit ca jucătorii lui au jucat super-bine cu Clujul, echipă care i-a dominat și care le-a lăsat spații celor din față, da? Acum a zis să îi lase și pe ăștia să vină peste el, tot ca să facă rost de spații”, a explicat Dănuț Lupu.

Fostul internațional a continuat analiza, susținând că decât într-una care trebuie să construiască împotriva unui adversar compact: „Moruțan nu e un mijlocaș care să joace la o echipă pe care o domină, fiindcă nu mai are forța și vârsta necesară pentru a face față pe spațiile mici. Când joacă pe contraatac, are spațiile mari și e mult mai ușor pentru el. La înghesuială nu mai iese așa bine”, a încheiat Dănuț Lupu.

Marcel Pușcaș a adus în discuție și abordarea antrenorului Daniel Pancu, apreciind că rezultatul poate conta mai mult decât impresia artistică lăsată de echipă. În opinia sa, un antrenor poate fi mulțumit atunci când strategia aleasă aduce punctele dorite, chiar dacă jocul nu este spectaculos: „Eu fac pariu că Daniel Pancu e mulțumit, iar asta înseamnă că e pragmatic. 2-0 e 2-0, punctele sunt la mine, mă doare la bască de stilul de joc și așa mai departe”, a declarat Marcel Pușcaș.