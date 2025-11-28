Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dănuț Lupu l-a provocat în direct pe Șumudică: „Ce faci dacă te sună Gigi diseară să vii la FCSB?”. Răspuns bombă! Exclusiv

Dănuț Lupu l-a întrebat în direct pe Marius Șumudică dacă acceptă oferta lui Gigi Becali să meargă la FCSB. Ce răspuns a oferit antrenorul român.
Mihai Dragomir
28.11.2025 | 14:59
Merge Șumudică la FCSB? Răspunsul bombă dat în direct. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Marius Șumudică a vorbit în direct despre legătura dintre numele său și FCSB. Ce răspuns a oferit, de fapt, la întrebarea lui Dănuț Lupu dacă acceptă să meargă la campioana României.

Răspunsul lui Marius Șumudică la întrebarea dacă merge la FCSB la dorința lui Gigi Becali

FCSB trece printr-o perioadă gri, pierzând puncte importante și în competiția internă, dar și în Europa League. Situația la echipă s-a tensionat din nou, după 0-1 în deplasare cu Steaua Roșie.

Propus de Giovanni Becali la FCSB, Marius Șumudică a fost întrebat în direct de Dănuț Lupu ce răspus ar da în cazul în care Gigi Becali l-ar suna să vină antrenor la echipa lui. Ce a spus tehnicianul român.

„Șumi, te sună Gigi diseară, te duci antrenor la FCSB?”, a fost întrebarea lui Dănuț Lupu pentru Marius Șumudică. Tehnicianul i-a răspuns pe loc „Nu se pune problema în momentul de față ca Șumudică să antreneze FCSB, atâta timp cât echipa are antrenor. Ce să mă sune Gigi, când noi vorbim săptămânal. Am vorbit chiar acum două zile!”.

Marius Șumudică și scenariul pe care l-ar refuza instant ca antrenor la FCSB

Ulterior, după ce a făcut analiza crizei de la echipa lui Gigi Becali, Marius Șumudică l-a distrus pe Valentin Crețu. Tehnicianul a spus clar că nu ar tolera, dacă ar antrena FCSB, ca unul dintre jucătorii săi să își jignească colegii.

„Dacă Șumudică era antrenorul FCSB-ului și se întâmpla una ca asta (n.r. – referitor la declarația lui Crețu la adresa lui Ngezana în fața galeriei ‘Ce să facem? Dacă ăla doarme pe el’), mă duceam la Gigi și îi spuneam că ori plec eu, ori jucătorul!”, a mai punctat Șumudică.

Impresia cu care a rămas Marius Șumudică după mandatul din sezonul trecut de la Rapid

Întrebat în cadrul aceleiași intervenții cum s-ar simți să fie antrenor la FCSB și să învingă Rapidul, echipa unde este considerat idol printre suporteri, Marius Șumudică a avut un răspuns amar: „Am văzut ce idol am fost în Giulești anul trecut, când mi-am luat bulgăre în cap!”, a mai spus antrenorul la FANATIK SUPERLIGA.

Răspunsul lui Marius Șumudică după ce Dănuț Lupu l-a întrebat frontal în direct dacă merge la FCSB

Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
