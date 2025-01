Dănuț Lupu și-a spus părerea cu privire la situația lui Aaron Boupendza la Rapid, iar analistul FANATIK a explicat că are și el partea sa de vină în ceea ce-l privește pe gabonez.

Dănuț Lupu l-a lăsat fără cuvinte pe Șumudică cu „cazul Boupendza”: „Îmi pare rău că nu mi-ai fost antrenor”

Situația lui Aaron Boupendza la Rapid este în continuare incertă, chiar dacă , în ciuda faptului că a fost exclus din lot.

Dănuț Lupu a declarat că Șumudică are și el o parte de vină în această situație, iar în direct la FANATIK SUPERLIGA, cei doi și-au amintit de vremurile când au împărțit vestiarul la Rapid București.

„Eu am crezut că la Fanatik a declarat ce a declarat și am citit acolo că este și vina mea, nici nu am stat să citesc tot pentru că eram foarte încărcat. Dănuț a fost un jucător special și am fost colegi de echipă și știu că probabil și el a fost unul dintre cei privilegiați de Mircea Lucescu, dar Lucescu știa cum să se comporte cu Dănuț Lupu, iar Dănuț Lupu chiar dacă făcea ceva ieșit din comun, nu aveam cum să nu îl respect pentru că oricând îmi câștiga meciul de unul singur.

Eu l-aș fi lăsat pe Lupu să doarmă numai acasă, să vină doar la meci, cam asta este problema”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

„Păcat că nu te-am avut antrenor, Șumi”, s-a amuzat Dănuț Lupu. „Lasă că l-ai avut și pe Nea Mircea antrenor de cinci ori mai bun decât mine și care a tăticul tău. Noi suntem frați, dar tu ești mai sus pe buletin, eu am prins mai jos”, a spus Șumudică.

„A întors-o Șumudică atât de frumos de mi-am luat notițe, jur. Când am văzut cum vorbești de Dănuț Lupu am zis: ‘Mamă cum vorbește ăsta, era bun de ministru de externe Șumudică”, a completat Horia Ivanovici.

Marius Șumudică, întâmplări amuzante cu Dănuț Lupu din vremurile când cei doi erau colegi la Rapid

Marius Șumudică a povestit cu lux de amănunte cât de privilegiat era Dănuț Lupu la Rapid pe vremea când erau pregătiți de Mircea Lucescu. Șumi a stârnit amuzament în studioul FANATIK SUPERLIGA și a transmis cum pierdea bani la jocul de remi cu Lupu.

„Hai să îți zic un episod cu Lupu ca să înțelegi. Noi am mai crescut pe stradă așa cu cheia de gât și eu și el și la un moment dat mă duc la el în cameră, jucam remi la el în cameră, eu cu el, Bolohan și Iftodi. Geamul deschis, al meu Lupu îi plăcea așa să-și dea părul pe spate, ud la cap, zic: ‘Băi Dane, închide geamul’, eu tremuram de frig, ziceam pentru mine nu pentru el.

Mânca al meu Lupu o pungă de semințe, deschidea noptiera și punea cojile în noptieră, ne mai și lua banii pe la remi, că am crezut la un moment dat că joacă cu trei grămezi, el râdea de noi și deschide ușa Nea Mircea. Și zice: ‘Băi, ce faceți aici, ce e aici?’.

Când ne-a văzut, cred că dacă nu era Lupu acolo ne arunca pe toți. Când l-a văzut pe Lupu a zis: ‘Băi, ce faceți aici, nu vă e rușine? Încheiați, e ultimul joc, dar mâine trebuie să îi mâncați pe ăia’. Și a închis ușa. Lupu a doua zi mi-a dat două pase de gol și a dat și un gol, păi ce să îi mai zici? Eu nici nu știam că îmi dai pasele mie, că le dădeai într-o parte și trebuia să alerg eu ca boul”, a mai spus Șumudică.

„E părerea mea, Șumi nu își dădea cu părerea? Și Nea Mircea avea vina lui. Șumi l-a adus, are și el o mică parte de vină. Șumi, felicitări, dar am o singură problemă, nu îmi place cum joacă Rapidul. Felicitări pentru rezultate, bravo că ai ajuns pe locul 6, dar mie nu îmi place cum joacă echipa”, a declarat Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

„Ai avut dreptate când mi-ai zis de Lupu la telefon. Vezi, lupul? Își schimbă părul, dar năravul..”, s-a amuzat Robert Niță. „Nici mie nu îmi plăcea cum juca Rapidul, dar înainte nu aveam ocazii, acum avem pe bandă rulantă”, a încheiat Marius Șumudică.

Marius Sumudica si Danut Lupu, contre TARI in DIRECT! „A fost privilegiat de Mircea Lucescu”