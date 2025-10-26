Dănuț Lupu la ”Fanatik Dinamo”, luni, 27 octombrie, ora 13:30! Cristi Coste, show alături de jucătorul de legendă al „câinilor”

ADVERTISEMENT

Dănuț Lupu, fostul mare jucător al lui Dinamo, este invitatul lui Cristi Coste la emisiunea ”FANATIK Dinamo”, care va avea loc luni, 27 octombrie, ora 13:30, LIVE pe FANATIK.RO.

Emisiunea ”FANATIK Dinamo” continuă cu un nou episod plin de povești fascinante despre clubul din „Ștefan cel Mare”. Cristi Coste, gazda emisiunii, vă așteaptă să urmăriți de la început până la sfârșit producția premium oferită exclusiv de FANATIK.

După ce i-a avut în cele mai recente ediții prezenți în platou pe , și pe , la ediția de luni, 27 octombrie, este rândul unui alt fost fotbalist de seamă al „câinilor”. Jurnalistul Cristi Coste va fi în dialog cu Dănuț Lupu, cel care urmărește și acum cu sufletul la gură meciurile echipei.

Cine este, de fapt, Dănuț Lupu

Dănuț Lupu a reușit în cariera sa să cucerească 3 titluri naționale. Primul său succes a fost chiar alături de Dinamo, în sezonul 1989/1990. În sezonul 1990/1991, talentatul fotbalist reușea aceeași performanță în Grecia, cu Panathinaikos.

Revenit ulterior în România, Dănuț Lupu a îmbrăcat tricoul celor de la Rapid, iar la finalul sezonului 1998/1999 ridica trofeul primei ligi deasupra capului cu formația din Giulești.

Cum poți vedea live emisiunea ”Fanatik Dinamo”

Luni, 27 octombrie, de la ora 13:30, fanii ”câinilor”, dar și toți pasionații de fotbal au ocazia să urmărească în direct pe FANATIK.RO emisiunea ”FANATIK Dinamo”. Premiera show-ului dedicat dinamoviștilor va fi transmisă în această săptămână marți, de la ora 10:00, pe platformele Facebook și YouTube.

Suporterii, în special cei dinamoviști, vor putea urmări materiale exclusive despre echipă în cadrul emisiunii ”FANATIK Dinamo”. Nu ratați emoția și dedicarea pentru clubul roș-alb, disponibile doar pe FANATIK.RO, site-ul exclusivităților!