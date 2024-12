Dănuț Lupu lămurește demiterea lui Miță Iosif de la Dinamo: „Ce dacă e Crăciunul?”. Reacția dură a tehnicianului: „Sunt antrenorul echipei!”

Dănuț Lupu a vorbit pentru FANATIK . Fostul mare fotbalist a spus de ce s-a produs această ruptură.

Dănuț Lupu a comentat despărțirea lui FC Dinamo de Miță Iosif: „Și jucătorii care aveau salarii mai mari am reziliat cu ei”

Dănuț Lupu a dezvăluit de ce contractul lui Mihai Iosif a fost reziliat: „Ce treabă are că e de Crăciun? E prietenul meu și eu l-am adus la echipă. Poate nu suntem pe aceeași lungime de undă. Eu vreau anumite lucruri, el altele. Nu m-am băgat peste el, nu l-am pus să bage sau să scoată vreun jucător și cred că e mai bine așa”.

că odată cu antrenorul vor mai pleca și alții: „Și jucătorii care aveau salarii mai mari am reziliat cu ei. Eu le mulțumesc că m-au înțeles și domnul Badea a ajuns la concluzia că vom aduce jucători tineri să formăm o echipă de copii și să ne menținem în Liga 3. Noi facem ceea ce decide domnul Badea și restul conducerii.

Nu cred că interesează pe cineva clauza. Dacă Vivi Răchită știe să vorbească el. Știe el mai bine ca mine? Eu nu știu să fi avut sau dacă i-a încasat. Nu știu dacă nu a dat el niște bani dacă a plecat”, a mai spus Lupu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Dănuț Lupu a dezvăluit când va avea FC Dinamo un nou antrenor: „Vrem pe cineva care să lucreze cu jucătorii tineri”

Dănuț Lupu a explicat că nu va fi adus un înlocuitor până la finalul acestui an: „Vom numi un antrenor din ianuarie. Avem mai multe discuții. Suntem încă în căutări. Vrem un antrenor care să vrea să lucreze cu jucători tineri, să producă jucători”.

Legenda echipei lui Nicolae Badea a făcut și portretul noului tehnician: „Să îi ia la 18 ani și la 20 de ani să putem să îl vindem. Ăsta e un antrenor bun. O să facem iar selecție și să aducem tineri dornici să joace. Noi discuții underii U19 și U20 nu ne-au ajutat deloc”.

Mihai Iosif șochează: „La ora asta sunt antrenorul echipei”

Miță Iosif și-a spus punctul de vedere în exclusivitate pentru FANATIK: „Nu s-a ajuns la nicio despărțire momentan. E treaba lui ce v-a spus. Avem viziuni diferite și asta este. Nu am reziliat contractul deocamdată. Probabil în viitorul apropiat. Ăsta e fotbalul, nu îmi pare rău.

Trebuie să mai semnăm rezilierea. Am avut o discuție cu Dan, rămânem prieteni, nu e nicio problemă, am fost colegi de cameră la Rapid. Nu știu de ce se vorbește de clauzele mele din contră. Nu știu de unde știe Vivi Răchită. Am vorbit și cu domnul Bacria și nu e vorba de ceartă sau alte lucruri”.

Antrenorul lui FC Dinamo a făcut o declarație care lasă loc de multe interpretări: „Echipa e la doar trei puncte de locul 4. Guardiola are 9 înfrângeri în ultimele 12 meciuri. Nu asta era problema, că suntem pe locul 7 din 10. Asta e cea mai mică problemă. Eu azi la ora asta sunt antrenorul echipei. Nu e semnată nicio hârtie, am avut doar o discuție verbală”.

Miță Iosif vrea să revină în SuperLiga după despărțirea de FC Dinamo: „Îmi iau și licența Pro acum”

Miță Iosif e gata să facă un salt uriaș în carieră, de la Liga 3 din nou în SuperLiga: „Eu sper să revin în prima ligă. Îmi iau și licența Pro acum. Se va rezolva situația și nu cred că vor fi probleme”.

Fostul antrenor al Rapidului este înscris la cursurile pentru licența Pro la Școala de Antrenori a Federației Moldovenești de Fotbal, urmată și de Ianis Zicu și Marius Croitoru.