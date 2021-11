Dănuț Lupu lansează un nou atac virulent la adresa lui Florin Prunea: „Făcea pe milogul la Ionuț Negoiță”

Doi dintre componenții „Generației de Aur”, Dănuț Lupu și Florin Prunea, se află la cuțite de la începutul acestei săptămâni. Într-o primă fază, după ce al doilea a anunțat că Răzvan Burleanu a vrut să-l pună selecționer pe Gică Hagi.

Cel mai recent scandal a plecat de la anunțul lui Ilie Dumitrescu

„Niciun reprezentant al ‘Generației de Aur’ nu a făcut așa ceva! Nu mai vorbi în numele ‘Generației de Aur’! Vorbește în numele tău, nu în numele nostru! Să-ți fie rușine!”, a declarat Florin Prunea, la Digi Sport.

Unul dintre primii care i-a luat apărarea lui Ilie Dumitrescu a fost Dănuț Lupu, dar acesta a devenit ținta tirului lui Prunea. „Voi știți ce fotbalist a fost Lupu ăsta? Mi-a fost și coleg de cameră. El a avut calități fizice mai bune decât Hagi. Nu era mare diferența față de Hagi… el a avut fuleul ăla.

Florin Prunea spune că Dănuț Lupu este tonomatul lui Răzvan Burleanu

A avut alte probleme, cu pușcăria, cu boala lui că e cleptoman. Lupu este tonomatul lui Burleanu și al lui Stoichiță. Ăștia când îi bagă fisa începe cu aceeași placă. El are ce are cu toți, nu doar cu mine”, a spus fostul portar pentru .

Iar Dănuț Lupu nu a stat prea mult pe gânduri să treacă la atac.

Dănuț Lupu îi spune lui Florin Prunea să-și retragă cuvintele fiindcă știe și el destule

„Așa a zis colegul meu de cameră. El spune că a fost, eu nu-mi aduc aminte. Și n-am fost eu coleg cu el, el a fost coleg cu mine. Nu înțeleg declarația pe care a făcut-o. Îi dau termen, sau nu, nu sunt eu om să dau termene.

Chiar l-aș ruga să își retragă cuvintele alea pe care le-a spus, fiindcă îmi aduc și eu aminte de niște scrisori pe care i le băga lui Platini (n.r. – Michel Platini, fostul președinte al UEFA) prin buzunare.

Florin Prunea îi cerea bani lui Ionuț Negoiță să meargă în cantonament, spune Dănuț Lupu

Îmi aduc aminte de mai multe, nu cred că îi convine. Eu nu vreau să mă cert cu Florin, nu mă cert cu nimeni, dar când îmi dau o părere, dacă deranjează, ok! Și ei dau declarații.

Pe mine nu m-a deranjat când făcea pe milogul la Negoiță (n.r. – Ionuț Negoiță, fost acționar al lui Dinamo) să-i dea și lui bani să se ducă în cantonament?

Acum, că Florin are o problemă cu domnul Burleanu este ok! Dar asta nu înseamnă că toată lumea trebuie să aibă ceva cu domnul Burleanu. Dacă Burleanu are ceva cu Hagi, câștiga vreodată Viitorul campionatul?”, a spus Dănuț Lupu pentru .

Gică Hagi a refuzat postul de selecționer al naționalei României

Până la urmă, . „E simplu: sunt acționar majoritar la un club și nu pot să fiu selecționer, chiar dacă îmi doresc, pentru că se va interpreta.

Gică Popescu e cumnatul, e colegul meu, dar deciziile le iau eu, nu le iau dependent de cineva. Vorbiți cu liderul Generației de Aur! Cred că am destulă personalitate. Am fost dorit, eu mi-am dorit foarte mult, dar nu se poate. Una e dorința, alta e putința”, a declarat el.

Prima scindare în Generația de Aur a avut loc în 2013

Conflictul dintre componenții Generației de Aur nu este de dată recentă. , că „răceala” dintre Florin Prunea și Ilie Dumitrescu s-a produs cu mult timp în urmă.

Supărarea lui Florin Prunea pe unii dintre colegii din „Generația de Aur” datează din 2013, atunci când România a jucat la Salonic un meci demonstrativ cu naționala Greciei care reușea în 2004 să câștige Campionatul European.

Meciul dintre Grecia și România s-a jucat pe 16 decembrie 2013, selecționerul Anghel Iordănescu având și doi asistenți, pe Ilie Dumitrescu și pe Gabi Balint. „Generalul” a convocat 27 de jucători, printre care și camerunezul Nana Falemi, dar l-a omis pe Prunea.