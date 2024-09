Dănuț Lupu laudă prima „performanță” a lui Șumudică la Rapid: „L-a convins pe Șucu să facă asta. Șumi va pleca peste 10 ani”

Rapid a avut parte de un început de sezon dezastruos sub comanda nord-irlandezului Neil Lennon. Venirea lui Marius Șumudică a readus speranța în Giulești. Deciziile luate de noul antrenor al echipei bucureștene au fost lăudate de către Dănuț Lupu.

Dănuț Lupu, laude pentru Marius Șumudică

Marius Șumudică a reușit să obțină 4 puncte în primele sale două meciuri din cel de-al doilea mandat la Rapid. Giuleștenii au învins Poli Iași în deplasare (2-1) și au remizat, tot în deplasare, cu Universitatea Craiova (1-1).

Tehnicianul și-a adus jucători importanți la echipă, cu care speră să dea lovitura. Deciziile sale au fost lăudate de Dănuț Lupu în direct la FANATIK SUPERLIGA.

„Mă bucur că Șumi a reușit să îl convingă pe domnul Șucu să mai bage mâna în buzunar să mai aducă jucători. Atâta timp cât Șumudică i-a dorit, este clar că sunt niște jucători pe care se bazează și de care are nevoie.

Sper ca Rapid să redevină iar o forță, nu că nu ar fi fost și până acum, dar dacă au început foarte prost campionatul anul acesta, sper că prin revenirea lui Șumudică să se bată la titlu”, a spus Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

Cum vede Dănuț Lupu situația lui Șumudică la Rapid

Marius Șumudică este un rapidist convins. iar transferurile realizate până acum sunt, cel puțin pe hârtie, promițătoare.

Dănuț Lupu a comentat felul în care vede situația lui Șumudică la Rapid: „Mi-e greu să cred că Șumudică va reuși să facă în primele 2, 3 etape o echipă wow. Fac pariu, Șumi va pleca peste 10 ani de la Rapid!”, a mai spus Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

Jucătorii pe care Marius Șumudică îi are la suflet

Marius Șumudică este încântat de lotul său. „Cele mai bune două transferuri ale mele la Rapid sunt Hromada și Emmers.

Săptămână asta am încârcat puțin, am făcut câte două antrenamente și au fost ok. Pentru mine înseamnă mult. Hromada e cel mai bun număr 6 pe care l-am antrenat”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Dănuț Lupu a vorbit despre Marius Șumudică