Dănuț Lupu: Legătura dintre Ionuț Lupescu și huiduielile fanilor pentru Răzvan Burleanu! “Cine nu-l voia pe Lucescu sau Hagi selecționerul României?”

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Dănuț Lupu a lansat un atac dur la adresa lui Ionuț Lupescu, după criticile fostului internațional la adresa conducerii Federației Române de Fotbal și a lui Răzvan Burleanu. Fostul fotbalist nu înțelege de ce Lupescu contestă acum modul în care este administrat fotbalul românesc și îi amintește că a candidat pentru șefia FRF, dar nu a câștigat alegerile, în timp ce Andrei Vochin vorbește despre nevoia unui proiect concret pentru schimbarea lucrurilor.

Dănuț Lupu, atac direct la Ionuț Lupescu: „De ce când au candidat nu au câștigat?”

Lupu consideră că Ionuț Lupescu și Florin Prunea sunt printre cei care critică frecvent conducerea Federației și se întreabă de ce nu au reușit să schimbe lucrurile atunci când au avut ocazia să ajungă la conducerea FRF.

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„Lupescu și Prunea, nu ei sunt principalii care fac declarații mereu? De ce când au candidat nu au câștigat? Să mă scuze Ionuț acum, dar spune că vezi doamne cei de la FRF l-au omorât pe nea Mircea, acum îl omoară pe Hagi și că alegerile au fost făcute cum au fost făcute. Păi de ce nu le-a făcut el altfel? A candidat, de ce nu a câștigat?“, a declarat Dănuț Lupu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Dănuț Lupu a făcut trimitere și la perioada Generației de Aur, despre care spune că a oferit conducerii de atunci un avantaj uriaș prin valoarea jucătorilor disponibili: „E de vină Burleanu că nu a câștigat el? E de vină Dâncu și cu Ponta, bine că nu e și Ceaușeșcu. De vină pentru „Generația de Aur“ e Ceaușescu, nu? Ce au făcut domnii Mircea Sandu și Mitică Dragomir, jos pălăria în fața lor, dar cu generația pe care au avut-o făcea oricine.

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Într-adevăr, au făcut și ei lucruri bune, Mogoșoaia etc, dar au avut o generație în spate care la un moment dat era pe locul 6 în Europa și locul 3 în lume în anii 97. Când ai echipă, nu mai țipă nimeni să te dea afară. Acum, când e greu, e de vină Burleanu. Ce să facă el, să se ducă la echipele de club și să le zică să nu mai cumpere jucători străini, să ia doar români?“

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Dănuț Lupu pune sub semnul întrebării criticile lui Lupescu

Fostul jucător a mers mai departe și a adus în discuție , susținând că poziționarea acestuia poate fi influențată de faptul că nu face parte din actuala structură federală.

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„Dacă te duci și ești împotriva unui om, după, când îți dă un post, îl pupi? Nu e normal. Acum ce face, hai să mă iau de Burleanu, că dacă nu mă angajez la Federație pot să zic ce vreau. Vreau doar să vă interesați cine făcea Cupa României în perioada în care era Lupescu la Federație. Nu FRF o organiza, ci o firmă. Acum zice că e organizată prost Cupa României și nu înțeleg“, a mai adăugat Lupu.

Lupu a susținut că deciziile legate de Cupa României nu îi aparțin exclusiv lui Răzvan Burleanu, deoarece acestea sunt supuse votului cluburilor: „Federația supune la vot. Votează președinții cluburilor dacă sunt de acord sau nu, deci nu decide Burleanu mâine ce și cum. Se supune la vot și dacă toți președinții zic da, sunt de acord, cu ce e de vină Burleanu? Îi aduc aminte lui Ionuț de întâlnirile pe care le făcea cu Dragnea și se ducea la Consiliile Județene, să cheme oamenii de fotbal și să vorbească cu el.

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Trebuia să se ducă la stadion să vorbească cu oamenii, nu să-i cheme pe ei la CJ. Voiam să-l mai întreb ceva pe Ionuț Lupescu. E de vină Burleanu că echipa națională nu joacă nimic? E președinte la CS Dinamo, de ce nu-și dă demisia, că e președinte și el? E din fotbal domnul Ionuț, înțelege ce zic“.

Andrei Vochin vorbește despre „agende personale” în fotbalul românesc

Andrei Vochin a intervenit în aceeași discuție și a admis că și conducerea FRF poate avea o parte de responsabilitate atunci când rezultatele echipei naționale sunt slabe. Fostul oficial al Federației consideră, însă, că simpla critică nu este suficientă și că cei care vor schimbarea trebuie să vină și cu soluții.

„La înfrângeri, la echipa națională, în prima zi se critică jucătorii, în a doua antrenorul, iar din a treia se începe cu conducătorii. Eu sunt de acord că, dacă la momentul victoriilor, care au fost destul de multe în ultimii 12 ani, conducerea FRF are și ea un merit. Dar sunt unii oameni care nu au agende personale și care la victorii scot în evidență și faptul că domne, e și un merit al conducerii FRF pentru ce s-a întâmplat. Acum, la înfrângeri, trebuie să ne gândim cu toții că poate fi o oarecare vină și în dreptul conducerii Federației“, a adăugat Andrei Vochin.

Vochin consideră că schimbarea conducerii FRF este posibilă, dar numai dacă cei care o doresc vin în fața cluburilor cu un proiect concret și reușesc să-i convingă pe cei care votează: „Doar că trebuie să știi să gestionezi, vezi unde ai greșit, gata, hai să schimbăm. Să vină altcineva la FRF, sunt deschis. Sunt mai mult din exterior, dar nu am auzit o ideea de ce trebuie să facem în fotbalul românesc. Nu am auzit să vină unul care să zică că cei de la Federație sunt slabi și că eu aș fi făcut așa…Nu spune nimeni clar ce să facem. Nu mă miră treaba asta la Ionuț Lupescu absolut deloc, pentru că sunt agende, efectiv“.

Ionuț Lupescu, provocat să vină cu un proiect pentru FRF

Andrei Vochin consideră că Ionuț Lupescu, dacă își dorește din nou un rol important în Federație, ar trebui să își prezinte public proiectul și să încerce să convingă cluburile: „Mi s-ar părea atât de simplu, mai ales că ai făcut parte din acea generație, să te duci să câștigi alegerile. Du-te și convinge oamenii cu programul tău, dar pe toți, nu să-i iei la mișto pe cei care nu te interesează pe tine.

Fotbalul e creat din multe entități și care contează în tot ecosistemul ăsta. Să se ducă la Liga 3, să le explice ce trebuie să facă el, A,B,C D. Vine cu programul lui și îi convine. E simplu, trăim în democrație. Nu e o dictatură, să vină cineva de sus care să numească“.

Vochin îi reproșează lui Lupescu lipsa unei poziții clare după deciziile FRF

În final, Vochin a explicat că s-ar fi așteptat ca Lupescu să fie mai constructiv în criticile sale, mai ales după experiența pe care fostul internațional o are în fotbalul românesc și la UEFA.

„Cine nu-l voia pe Lucescu sau Hagi selecționerul României? Acum mi-ar fi plăcut să spună cineva că, uite – După ce am mers la EURO 2024, eu nu l-aș fi pus pe Mircea Lucescu antrenor – și să explice de ce, . Să spună ei, pentru că deciziile luate în ultimul timp nu au fost atacate. Lupescu este respectat, a lucrat mult timp la UEFA și de aceea m-aș fi așteptat să zică ceva constructiv, nu doar distructiv. Dacă vrei să câștigi alegerile, să preiei președinția FRF și să lucrezi din nou acolo, vino și propune un proiect și convinge. Nu cred că Burleanu se duce și le pune pistolul la tâmplă celor care votează“, a spus și Andrei Vochin.