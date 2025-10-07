Sport

Dănuț Lupu, luat de Mircea Lucescu la Brescia când avea 96 de kg: “M-au întrebat dacă mi-am luat bodyguard!”. Cum a slăbit 14 kg în trei săptămâni

Dănuț Lupu și-a adus aminte de momentul în care a fost luat de Mircea Lucescu la Brescia, în ciuda faptului că avea nu mai puțin de 96 de kilograme
Cristi Coste, Gabriel-Alexandru Ioniță
07.10.2025 | 13:40
Dănuț Lupu a dezvăluit cum a fost transferat de Mircea Lucescu la Brescia. Foto: colaj Fanatik

Dănuț Lupu a făcut la FANATIK DINAMO mai multe dezvăluiri extrem de interesante despre relația lui cu actualul selecționer al României, Mircea Lucescu.

Printre altele, fostul mijlocaș ofensiv a povestit cum a fost transferat de „Il Luce” în Serie A, la Brescia, în ciuda faptului că la momentul respectiv avea o greutate mult peste limita admisă.

De asemenea, fostul internațional a explicat cu această ocazie și ce eforturi a făcut pentru a slăbi 14 kilograme în doar 3 săptămâni și, totodată, a dezvăluit și ce i-a transmis Mircea Lucescu după primul antrenament efectuat de el în tricoul echipei italiene.

„Acolo e o chestie comică cu nea Mircea. Când am ajuns în stadion și m-am dus în vestiar să mă schimb, am văzut că au început să zâmbească unii dintre ei și mi-a spus nea Mircea după antrenament ‘Vezi că au venit ăștia la mine și m-au întrebat dacă mi-am luat bodyguard. Și eu le-am spus: O să vedeți ce bodyguard mi-am luat’.

Când m-am dus aveam 96 de kilograme și în trei săptămâni m-am dus la 82. Nu îi venea lui nea Mircea să creadă. De aia și nea Mircea vorbește frumos de bine, fiindcă, atâta timp cât eu mi-am pus ceva în cap, am făcut.

Când m-a luat nea Mircea în Italia, la Brescia, mi-a spus așa: ‘Uite, știu că ești disperat și vrei să joci în campionatul italian, eu te iau, îți dau o șansă, depinde de tine’. Atât. De-aia, în trei săptămâni să slăbesc 14 kilograme…

Țin minte că la ultimul cântar l-a pus pe doctor… ‘Du-te și cumpără un cântar, că ăsta a măsluit cântarul’. Și l-a trimis pe doctor de a cumpărat alt cântar.

Cum a reușit fostul mijlocaș să slăbească 14 kilograme în doar 3 săptămâni

Știam că, dacă îți dorești un lucru, ai să-l faci, dar nu credeam că poți să slăbești atâta. Nici el nu a crezut că am atâta ambiție.

Am avut și neșansa că în anul ăla, slăbind foarte mult, 14 kilograme, într-adevăr când venea mingea la mine zici că venea bomba atomică, nu știam cum să scap mai repede de ea.

Alergam extraordinar de mult, dar nu mai eram lucid, nu mai eram eu ăla care… M-a dat puțin peste cap, amețeam când mă sculam din pat, în sfârșit, cu toate că mâncam numai morcovi fierți, conopidă fiartă.

Îți dai seama, în Italia sunt mesele alea, la masă mânca fiecare ce voia. Și eu luam doi morcovi, două conopide și hai”, a povestit Dănuț Lupu la FANATIK DINAMO.

Dănuț Lupu, dezvăluiri despre relația profesională cu Mircea Lucescu

Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
