Dănuț Lupu, mai talentat decât Gică Hagi? „Nu am fost ajutat ca el! Pe mine m-au stricat alții!”

. Fostul internațional a rememorat episoade din anturajele sale de prieteni, dar și momentele petrecute cu Gică Hagi.

Dănuț Lupu: „Nu am fost ajutat ca Gheorghe Hagi!”

Întrebat de Robert Niță dacă a fost mai talentat decât Gică Hagi, Dănuț Lupu a spus ferm că ‘Nu!’. Motivul? Nu ar fi fost ajutat la fel de mult precum antrenorul Farului, iar din acest lucru nu se poate compara cu acesta. Ba mai mult, Lupu a mărturisit că singurul moment în care a fost chemat de Hagi la națională a fost în 1990, însă atunci nu mai voia el să revină.

„(n.r. – Ai fost mai talentat decât Hagi?) Nu! O să îți spun și de ce. Gică a fost ajutat, eu nu am fost ajutat. Nu poți să te compari cu un om care e ajutat, când tu nu ești ajutat.

Și pe el l-a ajutat nea Mircea, doar că după a vorbit urât de dânsul! Cum facem? Gică vorbește în ultimii ani cu nea Mircea. Gică l-a făcut praf vreo 10 ani pe nea Mircea.

Gică a fost ajutat de toată lumea, dar a și meritat la un moment dat. A fost unul dintre cei mai mari fotbaliști din România. De aia nu pot să mă compar cu el, dacă aș fi fost și eu ajutat.. Dacă convocam și eu vreo 4 jucători la echipa națională și făceam eu lotul, puteai să spui că mă compar cu el, dar așa nu o fac.

Singura dată când Gică a încercat și a avut nevoie de mine a fost în 1990, în meciul cu Irlanda. Atunci a venit la mine, m-a luat și mi-a spus ‘Te rog eu frumos, fă diferența’, dar nu mai aveam chef”, a declarat Robert Niță.

Dănuț Lupu: „Pe mine m-au stricat alții! Sunt prieten cu Nicu Gheară și Nuțu Cămătaru

Dănuț Lupu a continuat dialogul cu Robert Niță și a recunoscut că este prieten cu Nicu Gheară și , însă acest anturaj nu a influențat deloc parcursul său profesional. Fostul fotbalist consideră că alții au fost cei care i-au afectat cariera.

„Puțină lume știe, cred că sunt singurul jucător român care a jucat în ‘Echipa Lumii’. În 1995 am jucat în ‘Echipa Lumii’. Nu puteam mai mult, pentru că nu m-au lăsat alții. Când nu ești lăsat, nu poți.

Nu e ca și cum am fost brânză bună și m-am stricat, pe mine m-au stricat alții! Nicu Gheară și Nuțu Cămătaru sunt prietenii mei, dar nu au nicio importanță, nu m-au influențat cu nimic. Nu mai ai voie să ai prieteni? Toată lumea spunea că sunt un golan pentru că sunt prieten cu ei, însă prietenii mi aleg eu, nu mi alege nimeni altcineva.

Am avut eu vreun conflict cu cineva? Nu! Dacă făceam cine știe ce, da, puteai să spui că am umblat cu golanii. Nu cred că am avut vreun conflict cu nimeni. Îmi plăcea câteodată să stau cu băieții, dar nu cred neapărat că a fost un lucru rău”, a completat Dănuț Lupu.