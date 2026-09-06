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Dinamo s-a impus cu 2-1 în fața lui Dinamo în etapa a 8-a din SuperLiga. Derby-ul câștigat de „câini” nu l-a dat însă pe spate pe Dănuț Lupu, care a spus ce minusuri au „alb-roșii” în continuare. Andrei Vochin a analizat-o pe FCSB, față de care nu a avut milă.

Dănuț Lupu nu este impresionat de Dinamo după 2-1 cu FCSB

Dacă după victoria din Giulești spunea că , Dănuț Lupu a avut un alt discurs după succesul în fața FCSB-ului. Fostul mare dinamovist a spus motivele care au dus la victoria din derby-ul etapei a 8-a, însă a subliniat că formația din „Ștefan cel Mare” mai are multe aspecte de reglat. Lupu a spus că se va bucura cu adevărat la final de sezon, cu condiția ca Dinamo să ocupe, la fel ca acum, prima poziție.

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„Dinamo a bătut FCSB pentru că a fost mai bună. Și datorită faptului că au jucat o oră cu un om în plus. Au dominat clar meciul. Eu mă bucur foarte mult că am reușit și am câștigat aseară, dar trebuie totuși să ne și gândim puțin că am jucat cu un om în plus o oră și nu poți să spui că a fost o diferență extraordinară. Au avut și ei, FCSB, două, trei ocazii care la 1-0, dacă ne dă gol, se schimbă puțin… Lovitura cu capul a lui Stoian, imediat ce intră, la începutul reprizei secunde. O ocazie extraordinar de mare acolo. Și dacă dă gol acolo FCSB-ul, se schimbă puțin meciul.

Știi când o să mă bucur eu? Când o să se termine campionatul și Dinamo o să fie campioană. Deocamdată mai sunt etape multe. Sunt bucuros, dar nu pot să spun că sunt foarte, fiindcă, ți-am zis, campionatul e lung și, cu toate că am câștigat aseară… eu spun că încă mai avem probleme. Dinamo mai are probleme!”, a spus Dănuț Lupu despre echipa lui Nuno Campos.

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Andrei Vochin, fără milă la adresa FCSB-ului după eșecul cu Dinamo

Total , Andrei Vochin a avut un discurs fără milă la adresa echipei lui Marius Baciu după 1-2 cu Dinamo. Oficialul FRF a scos în evidență faptul că „roș-albaștrii” nu s-au ridicat la nivelul acestui derby, deși statisticile erau de partea lor când vine vorba de valoarea și experiența lotului. Vochin a comentat și pe seama atitudinii nepotrivite cu care fotbaliștii oaspeților au tratat meciul.

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„Dinamo mai bună, când s-a jucat 11 la 11. Din punctul meu de vedere, a fost evident mai bună Dinamo. A profitat și de faptul că FCSB-ul a început meciul cu mentalitate de echipă mică, fără să facă pressing, fără să încerce să intre în posesie în jumătatea adversă. Chiar mi-am notat o fază foarte interesantă din minutul 17. Pe fondul construcției dinamoviste, la 25 de metri de poarta lui Alaa Bellaarouch, Pascual și-a aranjat bentița în timp ce era cu mingea la picior în fază de joc. De ce? Pentru că cei de la FCSB, exact cu mentalitatea asta, s-au retras… Mă, și-a aranjat bentița! Deci era cu mingea la picior și și-a pus un pic bentița, că îi căzuse într-o parte, și nu-l ataca nimeni. Derby Dinamo – FCSB! FCSB, echipa mai valoroasă pe hârtie, conform Transfermarkt, 14 milioane și jumătate FCSB la primul 11, iar 12 milioane jumătate Dinamo. Deci nu mai e o distanță atât de mare între cele două, dar tot cu FCSB în față. FCSB, o echipă cu o medie de vârstă cu patru ani mai mare decât Dinamo. Fotbaliști cu o medie de vârstă de 28 de ani versus fotbaliști cu media de vârstă de 24 ani jumătate stau în terenul lor și așteaptă să-și așeze Pascual bentița.

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Ce nu mi-a plăcut la Dinamo ulterior, jucând 11 contra 10, a fost faptul că a permis FCSB-ului să facă pressing, și se vede imediat. Marchează Miculescu în 11 contra 10. L-a prins pe Soro în faza respectivă, care s-a retras. Soro, care altfel mi s-a părut că a făcut un joc bun, un joc de control bun în mijlocul terenului, dar acolo a greșit. Deci Dinamo mi-a lăsat un semn de întrebare prin prisma faptului că o echipă în superioritate numerică permite adversarului în 60 de minute patru acțiuni foarte periculoase de poartă!”, a mai spus și Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

Dinamo a acumulat 17 puncte după 8 etape și se află pe prima poziție. Ultimul succes al „câinilor” în fața FCSB-ului s-a petrecut în urmă cu un an, când se impuneau cu 4-3 pe Arena Națională la începutul sezonului precedent.