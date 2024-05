Dănuț Lupu nu a fost pe stadion la Dinamo – Csikszereda. „Nu sunt destul de calm să mă văd cu ei!”

și a luat o opțiune serioasă pentru a continua și în sezonul viitor pe prima scenă fotbalistică a țării. , printre care și mai toate fostele glorii ale clubului.

De ce a lipsit Dănuț Lupu de la barajul Dinamo – Csikszereda: „Nu sunt destul de calm”

Fostele legende ale clubului Dinamo au ținut să fie aproape de echipa lui Zeljko Kopic la meciul tur de baraj cu Csikszereda, care putea fi decisiv în ceea ce privește rămânerea în prima ligă. Au răspuns prezent jucători din generații diferite, precum

ADVERTISEMENT

Poză eveniment din care a lipsit, din păcate, un alt jucător legendar al clubului „alb-roșu”. Este vorba despre Dănuț Lupu, care nu a dorit să fie prezent la meci, iar motivele le-a explicat foarte clar la emisiune transmisă LIVE în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, numai pe site-ul FANATIK.RO.

„O să verific și pozele de la inaugurare de la Giulești, văd că Dănuț Lupu nu e nici dinamovis, nici rapidist… El nu apare apare pe nicăieri”, a deschis discuția pe subiect Robert Niță, completat imediat de moderatorul Horia Ivanovici: „ Tu ai fost la meci?”.

ADVERTISEMENT

„Ascultă-mă puțin… Eu toată viața mea am fost lupist, nici dinamovist, nici rapidist. Nu am fost la meci. Nu am considerat că e bine să mă duc. Încă nu sunt destul de calm ca să mă pot duce la un meci să mă întâlnesc cu ei”, este răspunsul surprinzător al lui Dănuț Lupu.

„Cu ei? Cu ei cu cine?”, vrea să afle mai multe amănunte Horia Ivanovici, iar replica lui Dănuț Lupu îi lasă fără replică pe toți cei prezenți în platoul eimisiunii: „ Toată suflarea dinamovistă”.

ADVERTISEMENT

Moderatorul FANATIK SUPERLIGA nu se lasă însă și vrea să afle mai multe amănunte despre „ruptrura” intervenită între Dănuț Lupu și foștii săi colegi de la Dinamo.



Horia Ivanovici: „Tu ai o problemă cu toată suflarea dinamovistă?”.

Dănuț Lupu: „Nu, Doamne ferește! Ei au cu mine, eu nu am nimic cu ei.”

Horia Ivanovici: „Dar nu ești prieten cu Lupescu, Prunea, cu Ando?”.

Dănuț Lupu: „Ando e fratele meu mai mare, restul toți cei mai vechi sunt prietenii mei, cu ăștia mai tinerei mai avem… Eu nu am nimic nici cu ei, dar ei nu știu ce au cu mine. Și de aia am zis că nu e bine să mă duc la meci.

ADVERTISEMENT

Până la urma urmei, toată lumea mi-a spus că am făcut un lucru bun. Încă aștept să se termine campionatul și la Liga 3 și am să spun mai multe atunci”.

De ce NU A FOST Danut Lupu la meciul Dinamo - Csikszereda 2-0