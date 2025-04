Universitatea Craiova – FCSB este capul de afiș al etapei cu numărul 4 din play-off-ul SuperLigii , .

Dănuț Lupu nu are milă de Alex Mitriță înainte de U Craiova – FCSB: „Dacă la 30 de ani te plângi și te dai obosit…”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Alin Buzărin, Bănel Nicoliță și Dănuț Lupu au prefațat meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB. Specialiștii văd un meci echilibrat, iar câștigătoarea va avea șansa să-și securizeze prima poziție.

Dacă Alin Buzărin a fost de acord că FCSB este cea mai constantă echipă, Dănuț Lupu și Bănel Nicoliță au transmis că oltenii lui Mirel Rădoi se bazează prea mult pe jocul lui Alexandru Mitriță. Ba mai mult, Dănuț Lupu susține că nu poate da vina pe o stare de oboseală și pe vârstă, pentru că acum poate juca doar din experiența cumulată de-a lungul anilor.

Alin Buzărin a pornit discuția: „Oltenii au șansa să treacă pe primul loc în cazul unei victorii. Ei au pierdut meciul cu CFR. În clasamentul în care se va publica duminică, acum fiind +2 la toată lumea, câștigând vor face automat +3 și vor trece peste FCSB.

Ei vin după un meci de o modestie strălucitoare la CFR Cluj. Observ că echipele care luptă la titlu au păcatul de fi fluctuante. Nu vezi două super meciuri la rând. De unii zici că au rupt norii o etapă, cum au fost ei cu U Cluj, 3-0, iar apoi etapa viitoare nu îi mai recunoști.

„Contează ce zi prinde Mitriță! Craiova stă doar în doi-trei jucători”

Singura care e la un nivel de mediocritate, care nu joacă nici foarte bine, dar nici foarte slab este FCSB. FCSB ține o linie, iar aceasta o ajută să egaleze în minutul 96, să câștige din penalty. Ea e singura neînvinsă în play-off. Prestația FCSB-ului cam știm care este, rămâne să vedem ce joacă Craiova.”

Dănuț Lupu a intervenit: „Nu contează ce zi prinde Craiova, contează ce zi prinde Mitriță. În general, Craiova stă doar în doi-trei jucători și la ultimul meci au fost foarte slabi.”

Bănel Nicoliță a intervenit și a analizat ultima prestație a lui Mitriță: „Valoarea lui Mitriță a fost blocată foarte bine de jucătorii CFR-ului, care nu i-au dat nicio șansă. Echipa stă în execuțiile lui Mitriță, acesta având capacitatea de efort încât să câștige dueluri și să scoată oameni din joc cu ușurință. În meciul cu CFR nu a mai putut, pentru că a avut dublaj foarte bun și nu i-au dat voie absolut deloc să-și facă jocul. Craiova stă foarte mult în jocul lui Mitriță.”

„’Când te odihnești, următoarea etapă de odihnești și când joci’”

Dănuț Lupu a povestit ce l-a învățat Mircea Lucescu: „Am învățat ceva de la nea Mircea, anume ‘Când te odihnești, următoarea etapă de odihnești și când joci’. Vorbesc foarte serios, pentru că nu mai ești concentrat, nu mai ești acolo. E ca și cum când te antrenezi și nu joci. Te antrenezi degeaba, cel mai bun antrenament e meciul. Dacă tu te odihnești la meci, te odihnești și la următorul.”

Alin Buzărin a adus în discuție vârsta lui Mitriță: „Ne focusăm foarte mult pe jocul lui Mitriță. Să nu uităm că Mitriță a împlinit luna trecută 30 de ani, Bancu are 32 de ani. E și o uzură.”

Dănuț Lupu a concis: „Poftim? Aș vrea să mai am și eu 30 de ani. Vreau să am 40, nu 30! Dacă la 30 de ani te plângi și te dai obosit… Eu, la 30 de ani, joc numai din experiență. La experiența pe care o are un jucător la 30 de ani, acesta jucând și la echipa națională și pe afară, nu poți spune că ești obosit. La meciul cu CFR Cluj n-a atins-o! Mi s-a părut că șchiopăta și că își trăgea un picior după el. A încercat două driblinguri, nu i-au ieșit și s-a tăiat. Echipa a jucat slab și cu Rapid, doar datorită lui au câștigat.

Având în vedere că a fost odihnit în Cupă, a fost odihnit și în campionat. Eu îmi doresc de cam 5 ani să câștige Craiova campionatul. Anul acesta încă au șanse… Poate că ar trebui să nu mai stea doar în Mitriță. Pe lângă faptul că a jucat el slab cu CFR-ul, nici echipa nu a jucat, nu a avut posesie.”