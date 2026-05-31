Dănuţ Lupu nu îl iartă pe Cătălin Cîrjan după Dinamo – FCSB 1-2: “Să se facă fundaş central! În faţă e greu, e aglomeraţie”

Dănuț Lupu și Marius Șumudică l-au criticat pe Cătălin Cîrjan după înfrângerea lui Dinamo cu FCSB. Cei doi consideră că mijlocașul și căpitanul „câinilor roșii” nu a reușit să facă diferența
Alex Bodnariu
31.05.2026 | 13:30
Dănuț Lupu nu s-a mai abținut după Dinamo - FCSB: atac frontal la adresa lui Cătălin Cîrjan
Cătălin Cîrjan a dezamăgit în meciul pe care echipa sa, Dinamo, l-a pierdut pe Arcul de Triumf în fața celor de la FCSB. Căpitanul „câinilor roșii” nu a reușit să iasă în evidență cu aproape nimic. Dănuț Lupu, fost mare jucător al formației din Ștefan cel Mare, l-a criticat la FANATIK SUPERLIGA.

Dănuț Lupu este de părere că mijlocașul celor de la Dinamo trebuia să fie omul care să rupă liniile defensive ale celor de la FCSB. Căpitanul „câinilor roșii” a preferat să ia mingea în propria jumătate și să își angajeze colegii cu pase simple, majoritatea în lateral.

„Ieri l-am văzut. A jucat fundaș stânga. Doar acolo l-am văzut. Venea să ia mingea. Ce vrei să facă copilul? Ascultă de antrenor. I-am spus: să se facă fundaș central. În față e greu. El are niște calități. E mult mai greu să joci între linii. Fundașii nu te lasă să o preiei. Mai bine iei mingea de la fundași. Mi se pare că iese în evidență doar pentru că multă lume l-a promovat. Are șase luni de zile. Spuneți-mi un meci în care a jucat bine. Dinamo spune că se bazează și are nevoie de el”, a declarat Dănuț Lupu.

Ce concluzii a tras Marius Șumudică după ce s-a uitat la Dinamo – FCSB 1-2

Și Marius Șumudică este de aceeași părere. Antrenorul s-a uitat la meciul de pe Arcul de Triumf și a observat că mijlocașii de la Dinamo nu au reușit să ducă mingea în profunzime. Majoritatea paselor au fost fie în spate, fie în zone laterale.

„L-am văzut supărat din primul minut. Nu spunea nimic. Când ești căpitanul echipei și ai suporterii în spate, trebuie să tragi echipa după tine. Toată lumea cânta, toți erau îmbrăcați în roșu. Dinamo are trei mijlocași care nu pot rupe liniile adverse. Doar pase înapoi, pase de doi metri”, a precizat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
