Dănuţ Lupu nu îl iartă pe Cătălin Cîrjan după Dinamo – Universitatea Craiova 0-1: “A jucat?! Ești băiat bun, dar fotbalist când ești?”. A pus tunurile și pe Musi

Fostul mare jucător al lui Dinamo și al echipei naționale, Dănuț Lupu, i-a ”mitraliat” pe jucătorii lui Zeljko Kopic după eșecul cu Universitatea Craiova, scor 0-1, din etapa a 2-a a play-off-ului SuperLigii. Vedetele din Ștefan cel Mare, Cătălin Cîrjan, Alexandru Musi, care au dus greul în acest sezon, nu au scăpat de cuvintele analistului FANATIK.

Dănuţ Lupu nu îl iartă pe Cătălin Cîrjan, după prestația sa din Dinamo – Universitatea Craiova 0-1: “A jucat?!”

Dinamo a făcut un nou meci modest în campionat, de această dată cu Universitatea Craiova, și a pierdut, scor 0-1. Elevii lui Zeljko Kopic, 48 de ani, nu au reușit să evite eșecul, în ciuda faptului că au evoluat timp de o repriză cu un om în plus. Oltenii au fost mai eficienți, s-au apărat exact, și s-au impus grație reușite lui Monday Etim din minutul 45+2.

Prezent în platoul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Dănuț Lupu, 59 de ani, nu i-a iertat deloc pe dinamoviști . În opinia acestuia, pilonul esențial al ”câinilor” de la mijlocul terenului, Cătălin Cîrjan, 23 de ani, cel care a avut evoluții foarte bune anul trecut, nu s-a văzut deloc.

”A jucat aseară? A jucat Cîrjan aseară? De la Cîrjan avem pretenții. Dacă se juca până acum nu le dădea Dinamo gol. Toată spune că Dinamo nu are vârf de atac. Aseară, și dacă avea Dinamo trei vârfuri de atac. Degeaba, dacă nu ajunge mingea în față. Poți să ai vârf de atac. Să nu ai nicio ocazia clară în 45 de minute? Cred că spune multe asta”, a spus Lupu.

Fostul uriaș mijlocaș al fotbalului autohton a mai remarcat un aspect: aproape nimeni nu mai driblează. ”Pasează aproape toți înapoi. Parcă le este frică să atace poarta. Eu cred că Dinamo a avut aici probleme. Nu a avut pe nimeni care să se impună la mijlocul terenului. Tot așteptăm de la Cîrjan. Eu am învățat un lucru de la nea Mircea (Lucescu): Ești băiat bun, dar fotbalist când ești?”.

Ce spune Lupu despre forma lui Musi: ”Nu mai e jucătorul care era când venise la Dinamo”

Venit la Dinamo după plecarea lui Politic la FCSB, Alexandru Musi a impresionat în sezonul regular. A marcat și a avut și câteva pase decisive. În ultimele 5 etape, acesta nu a mai strălucit. Dănuț Lupu a remarcat și el acest aspect. ”Nici Musi nu mai e jucătorul care a fost când venise la Dinamo. Parcă nu mai are dorința aceea. Au o problemă. Sper să treacă peste ea. Cinci înfrângeri sunt cam multe”, spune fostul mare fotbalist din ”Groapă”.

că victoria Craiovei de joi seara se datorează, în bună măsură, prestației portarului Isenko. Acesta a scos mai multe mingi grele în primele 45 de minute, înainte de a se accidenta. ”Eu cred că victoria Craiovei 75% se datorează portarului. El i-a ținut în viață. Dinamo și-a creat mai multe ocazii în 11 la 11”.