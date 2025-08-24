Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dănuţ Lupu nu s-a ferit de cuvinte după U Cluj – Dinamo 0-1: „A fost un meci slab, dar o victorie mare!”

Dănuț Lupu a făcut o analiză sinceră a meciului U Cluj - Dinamo 0-1. Legenda clubului din „Ștefan cel Mare” s-a bucurat de rezultat, dar nu de joc
Cristian Măciucă
24.08.2025 | 11:40
Danut Lupu nu sa ferit de cuvinte dupa U Cluj Dinamo 01 A fost un meci slab dar o victorie mare
Dănuţ Lupu nu s-a ferit de cuvinte după U Cluj - Dinamo 0-1: „A fost un meci slab, dar o victorie mare!” FOTO: Fanatik

Dănuț Lupu a comentat în stilul caracteristic victoria lui Dinamo cu U Cluj, scor 1-0. Analistul FANATIK n-a fost însă impresionat de jocul prestat de fotbaliștii lui Zeljko Kopic.

Dănuț Lupu, după U Cluj – Dinamo 0-1: „Un joc slab”

Dinamo continuă pe o pantă ascendentă în acest început de sezon. După victoria de pe Cluj Arena, „câinii roșii” au urcat pe locul 5 în SuperLiga, cu 12 puncte.

„Eu cred că au dominat primele 25-30 de minute, dar un joc slab. Atât al lui Dinamo, cât și al lui U Cluj. Un derby între două echipe cu suporteri care sunt frați. Mă bucur că a câștigat Dinamo. Important e că au luat cele 3 puncte. Eu sper să joace la fel ca la Cluj și să facă puncte”, a declarat Dănuț Lupu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

„Și portarii cu experiență greșesc”

Dinamo s-a impus grație golului marcat de Alex Pop în minutul 89. Prima reușită la Dinamo a fostului atacant de la Oțelul a venit în urma unei gafe uriașe comise de Iustin Chirilă, un goalkeeper de doar 19 ani. 

„Dinamo în repriza a doua a început foarte bine, dar cum a zis și Dănuț, un joc slab. Eu mă așteptam să văd altceva de la acest meci. În repriza a doua, ambele echipe păreau că se îndreaptă către un egal.

A fost și o greșeală de portar. Dar până la urmă Dinamo ia cele 3 puncte. Eu credeam spre final ce se va întâmpla așa. Că se juca când la o poartă când la alta. Oricum, mă așteptam la un altfel de meci, cu mai multă agresivitate.

Și portarii cu experiență greșesc. A fost o greșeală. Dacă era puțin mai atent se termina 0-0, dar Dinamo s-a întors cu cele 3 puncte”, a adăugat Sabin Ilie.

După eșecul cu Dinamo, U Cluj e pe locul 8, cu 9 puncte. „Din minutul 50 până în 75 o pasau de la unii la alții de parcă le era frică să ajungă la poartă”, a mai spus Lupu.

