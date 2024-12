Fostul mare fotbalist al României, Dănuț Lupu, nu a putut să-l laude sub nicio formă pe unul dintre foștii conducători din SuperLigă, om care a obținut performanțe uriașe alături de un club de renume. Echipa avea să se destrame și să dispară, ca apoi, câțiva ani mai târziu, să revină în primul eșalon valoric al fotbalului românesc.

Dănuț Lupu nu s-a mai abținut și l-a distrus pe fostul președinte campion: „A ajuns primar și a desființat echipa!”

Invitat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, fostul atacant al naționalei României a vorbit despre lipsa de implicare a autorităților locale în sportul autohton.

ADVERTISEMENT

Lupu și-a amintit și de cazul Oțelului Galați, fostă campioană a SuperLigii, care a avut soarta desființării după ce Marius Stan, președinte al clubului, a ajuns primarul Galațiului și a oprit investițiile atât pentru fosta sa formație, cât și pentru celelalte echipe din oraș.

“Eu vorbesc frumos de cine trebuie să vorbesc frumos. Marius Stan, uite, n-am nimic cu el, prietenul meu… dar a ajuns primar, a desființat fotbalul din Galați! Nu pot să-l laud pentru chestia asta.

ADVERTISEMENT

A luat campionatul cu Oțelul, a devenit primar, a desființat toate echipele de fotbal. Și echipa aia a doua a orașului, CSU, până și p-aia a desființat-o. El era primar și aia era echipa primăriei.

Dacă ajungi undeva datorită unui sport, e păcat să-l închizi. Ajută sportul ăla, nu-l închide! El a pus lacătele, gata! Primăria nu dă bani la fotbal și gata, s-a terminat“, a spus Dănuț Lupu, .

ADVERTISEMENT

Marius Stan a revenit în fotbalul românesc! La ce club urmează să se implice fostul președinte al Oțelului

. Fostul conducător de la Galați se va implica la divizionara secundă FC Voluntari.

Întoarcerea în prim-planul fotbalului din România s-a datorat mai mult lui Victor Pițurcă, a recunoscut fostul primar al Galațiului, care leagă o prietenie veche de mulți ani cu renumitul antrenor român.

ADVERTISEMENT

“Este vorba de o relaţie de prietenie. Ne ştim de 30 de ani şi am fost solicitat. Sper să putem ajuta cu un sfat… Pur şi simplu, pe scouting. Am demonstrat că am avut ochi de-a lungul timpului.

Nu cred că mi-am pierdut aceste calităţi. Proiectul este interesant şi merită tot sprijinul. Multe nu pot să spun, echipa are meci în campionat, avem timp în vacanţă să punem datele la punct.

A contat foarte mult şi revenirea lui Victor Piţurcă. Contează foarte mult şi ceea ce face finanţatorul. Fără bani nu poţi să duci la bun sfârşit niciun proiect. Gigi (n.r. Neţoiu) este un tip foarte ambiţios şi mă bazez pe asta.

Are şi potenţial financiar. Sunt convins că va face. Deocamdată suntem împreună şi vreau să-l ajut. Sper să pot să ajut. A lipsit în ultimii ani, dar a acumulat şi el experienţă”, a dezvăluit Marius Stan, în exclusivitate pentru FANATIK.

Alături de Oțelul Galați, din postura de președinte al clubului, Marius Stan a obținut cele mai mari performanțe din istoria echipei de fotbal, precum cucerirea titlului și a Supercupei României, ambele în anul 2011.

Dănuț Lupu nu s-a mai abținut și l-a distrus pe fostul președinte campion: „A ajuns primar și a desființat echipa!”