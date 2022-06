Dănuţ Lupu, oprit de poliţie în trafic: “E o minciună că am ajuns la INML” + reacţia avocatului! Exclusiv

În timpul unui control de rutină al Brigătii Rutiere, desfăşurat sâmbătă, Dănuţ Lupu a fost oprit de poliţişti. Fostul internaţional român a fost supus etilotestului şi testului pentru substanţe psihoactive, ambele cu rezultat negativ.

Dănuţ Lupu, reacţie pentru FANATIK după ce a fost oprit de poliţie în trafic

La scurt timp după acest eveniment, site-ul a anunţat că, de fapt, Dănuţ Lupu ar fi ajuns la INML, unde i-ar fi fost recoltate probe biologice. Contactat de FANATIK, Dănuţ Lupu a dezvăluit că informaţia a fost una falsă, iar după testările efectuate de poliţişti a plecat spre casă.

“Într-adevăr, am fost oprit de poliţie în jurul orei 14:30. Era pus si simplu un control de rutină. Ne-au făcut testul de alcoolemie, a ieşit zero. Mi-au făcut şi testul antidrog şi a ieşit negativ. Apoi am plecat liniştit acasă.

E o mare minciună că am ajuns la INML, nu aveam nicio treabă. Felicit Poliţia Română pentru operativitate, te simţi în siguranţă când organele competente îşi fac treaba”, a declarat Dănuţ Lupu pentru FANATIK.

Ce spune avocatul lui Lupu: “Lumea vorbeşte, nu ştiu cine a pornit zvonurile, dar realitatea este cea prezentată de Dănuţ şi de mine”

FANATIK l-a contactat şi pe Dumitru-Bogdan Aanei, avocatul lui Dănuţ Lupu, care a oferit o reacţie pe marginea acestuia subiect. Acesta a susţinut că oficialul lui CS Dinamo se află la Călăraşi, unde echipa joacă turul barajului de promovare în Liga 3.

“Poliţia Română şi-a făcut datoria, din punctul meu de vedere. L-a testat pentru alcoolemie şi pentru substanţe psihoactive, termenul droguri este generic. Ambele teste au fost negative.

Am văzut ceva speculaţii cu INML. Testele fiind negative, procedural vorbind, nu se pune problema să-l ducă la INML pentru testarea la sânge. Lucrurile s-au oprit aici. Lumea vorbeşte, nu ştiu cine a pornit zvonurile, dar realitatea este cea prezentată de Dănuţ şi de mine.

Poliţia a îndeplinit procedura, nu avem nimic de obiectat. Acest lucru cu INML-ul nu a existat. El este la Călăraşi în acest moment, la un meci de promovare cu CS Dinamo”, a fost reacţia lui Dumitru-Bogdan Aanei, avocatul lui Dănuţ Lupu, pentru FANATIK.

Dănuţ Lupu, campion al României cu Dinamo şi Rapid

Transferat de Dinamo, în 1987, de la Dunărea Galaţi, Dănuţ Lupu a devenit rapid unul dintre jucătorii de bază ai “câinilor”, alături de care a câştigat eventul în sezonul 1989-1990. În aceeaşi stagiune, fostul internaţional român a fost una dintre piesele cheie ale echipei în parcursul până în semifinalele Cupei Cupelor. Cu Dinamo, în sezonul 2000-2001, a mai cucerit o Cupă a României.

a mai câştigat alte trei trofee, printre care şi titlul în sezonul 1998-1999, cu Rapid, echipă pentru care a jucat în trei perioade diferite (1994, 1995 şi 1997-2000). Pe lângă cele două formaţii, fostul mijlocaş a mai evoluat la Panathinaikos, Korinthos, OFI Creta, Brescia, Laminorul Roman şi Tzafririm Holon. Dănuţ Lupu a fost component al lotului României pentru şi a bifat 14 selecţii la naţională.