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Dănuț Lupu pregătește un proiect ambițios în fotbalul juvenil și este gata să investească o sumă importantă pentru a-și deschide propria academie. Fostul internațional român a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, cum vrea să arate Academia Dănuț Lupu și a anunțat o regulă neobișnuită pentru copiii care vor ajunge în proiectul său.

Dănuț Lupu, planuri mari pentru propria academie: „Va fi cu numele meu”

Fostul fotbalist vrea construite după propriile principii și spune că proiectul nu se va limita la antrenamentele de fotbal. Lupu consideră că pregătirea copiilor trebuie să fie una complexă, motiv pentru care are în plan ca, pe perioada iernii, aceștia să practice și hocheiul. Investiția ar urma să depășească 200.000-300.000 de euro, potrivit lui Dănuț Lupu, care susține că își dorește o bază sportivă proprie și reguli clare pentru cei care vor face parte din academie.

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„Cred că-mi fac Academie, dar cu o condiție: iarna, toți copiii să meargă la patinoar. La hochei nu reziști decât 2-3 minute pe gheață. Am un prieten care mă ajută, investiția e mai mare de 200-300 de mii de euro, pentru că vreau să fac cu bază. Va fi cu numele meu, academia Dănuț Lupu și iarna, obligatoriu, la patinoar, la hochei. Cine nu vine, să stea acasă. Simplu“, a declarat Dănuț Lupu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Regula lui Lupu pentru părinți: „Nu au voie la antrenamente”

Dănuț Lupu a explicat și cum vrea să gestioneze relația dintre academie și părinții copiilor. , considerând că implicarea excesivă a părinților poate afecta procesul de pregătire și dezvoltarea unui copil care își dorește să ajungă sportiv de performanță.

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„La mine părinții nu au voie la antrenamente, de aia mă iubeau și-mi umpleau frigiderul. Eu așa le spuneam – Când îi duci la școală, intri cu copilul în bancă? – M-am certat mult timp cu ei, dar le-am interzis și punct. Nu poți să scoți un copil, să-l faci sportiv de performanță, atâta timp cât tu antrenezi 60 de copii pe zi. Nu ai cum angro. Pe majoritatea nu-i interesează decât să treacă luna. Atunci, cum vrei să facem performanță în România?“, a mai adăugat Dănuț Lupu.

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Dănuț Lupu critică sistemul: „Fotbalul a fost un sport al săracului”

În continuare, fostul internațional a abordat și problema banilor plătiți de părinți pentru ca puștii să practice fotbalul la nivel de academie. Lupu consideră că acest sistem trebuie schimbat și a oferit chiar exemplul FCSB, despre care spune că ar putea direcționa o parte din buget către sectorul juvenil.

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„Fotbalul a fost un sport al săracului, acum a ajuns un sport al bogatului. Plătești 6-8 milioane pe lună, cantonamente de vară, cantonamente de iarnă. FCSB, Dinamo, toți iau bani de la părinți. Toți! I-am spus lui Burleanu, FCSB are buget de 8 milioane pe an, da? Rupe 200.000 de euro și dă la Academie, la copii și interzice să se mai ia bani de la părinți. Ar trebui ca toate cluburile de Divizia A și B să nu mai ia bani de la părinți“, a încheiat fostul internațional.