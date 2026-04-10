Dănuț Lupu, povești cutremurătoare cu Mircea Lucescu: l-a salvat de Covid, l-a vizitat în pușcărie și l-a dat afară din antrenament după ce și-a luat Lamborghini

În lacrimi, Dănuț Lupu a povestit câteva episoade memorabile cu regretatul Mircea Lucescu în prim-plan. Cum l-a scos din antrenament pentru că și-a cumpărat o mașină de lux
Gabriel-Alexandru Ioniță
10.04.2026 | 11:15
Dănuț Lupu, povești cutremurătoare cu Mircea Lucescu. Foto: colaj Fanatik
Extrem de emoționat, Dănuț Lupu (59 de ani) și-a adus aminte de câteva episoade speciale trăite de el alături de marele Mircea Lucescu, decedat marți seară la Spitalul Universitar din București la vârsta de 80 de ani. Fostul internațional român a dorit cu această ocazie să sublinieze că „Il Luce” a fost întotdeauna alături de el în cele mai delicate momente din viața sa.

Dănuț Lupu, amintiri emoționante cu Mircea Lucescu

În acest sens, Lupu a vorbit despre episodul în care a fost nevoit să execute o pedeapsă cu închisoarea, dar și despre cel în care s-a îmbolnăvit de Covid-19. Ambele momente s-au petrecut destul de recent, în urmă cu doar câțiva ani. „Am multe, dar nu îmi place să vorbesc de el la trecut. Mă enervează, mă pufnește iar plânsul și nu mai vreau să plâng, am plâns destul, gata. A rămas și va rămâne în sufletul meu (n.r. începe să plângă). Gândește-te că nea Mircea a fost la mine când eu am avut probleme. Vorbim de Lucescu, da? Ce om vine să te vadă? Când am fost la ‘pensiune’.

Și atunci am plâns, când l-am văzut. Totuși un om ca el să vină în locul ăla, nu e plăcut. De câte ori am fost bolnav… Țin mine cu Covidul că l-a sunat pe Copos, vorbele lui Copos: M-a sunat taică-tu și a zis că dacă nu am grijă de tine strică prietenia cu mine”, a povestit Dănuț Lupu în direct la FANATIK SUPERLIGA. 

Cum l-a trimis Mircea Lucescu pe Dănuț Lupu acasă de la antrenament când a aflat că și-a cumpărat Lamborghini

Episodul inedit s-a petrecut în anii ’90 în Italia, după ce marele antrenor a insistat pentru aducerea fostului mijlocaș ofensiv la Brescia, echipa pe care el o pregătea la acel moment: „Când m-am dus la Brescia, după ce am slăbit, mi-am luat telefon. Când m-a văzut cu telefonul, mi-a zis: ‘Dacă te mai prind cu telefonul la stadion… Îl lași acasă, nu-l aduci. Eu am 10 ani în Italia și nu am telefon’. Pasiunea mea, în afară de fotbal, au fost mașinile, toată viața mea. Și m-am dus și mi-am luat un Lamborghini. M-am dus la stadion. Eram în vestiar, intră în vestiar și spune: ‘Al cui e Lamborghini de afară?’. Eu i-am zis: ‘E al meu, nea Mircea’. ‘Te îmbraci, duci mașina de unde ai luat-o și după aia vii la antrenament’.

(n.r. Cât a costat atunci mașina respectivă) 180.000 de euro. ‘Nu auzi ce ți-am zis eu? Iei mașina acum, te duci și o lași de unde ai luat-o și după aia vii la antrenament’. Și m-a dat afară, m-a trimis acasă. Îți dai seama că nu am dus mașina. Am dus-o a doua zi. M-am mai plimbat și eu în ziua aia cu ea. M-a trimis acasă. ‘Ai venit să joci fotbal, mă. Ce ai venit să faci? Telefon, mașină. Unde te crezi?’. Era de o chestie din asta. Îți spunea: ‘Bă, îți dau o șansă’. Dar șansa aia trebuia să o fructifici pentru fotbal, nu să vii tu să îți iei telefoane, mașini. Zicea: ‘Tu nu îi vezi pe ăștia? Ăștia vin cu Fiat la antrenament și tu vii cu Lamborghini?’.

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
