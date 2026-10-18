Dănuţ Lupu, prima reacţie după amenda penală primită în procesul pentru conducere fără permis. Ce l-a sfătuit avocata. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Dănuţ Lupu a primit o amendă penală de 28.800 de lei pentru mărturie mincinoasă . Fostul mare internaţional român a oferit o primă reacţie pentru FANATIK, spunând că va face recurs la această decizie, deşi iniţial voia să plătească pentru a scăpa de tot circul creat.

Dănuţ Lupu, prima reacţie după amenda primită pentru mărturie mincinoasă: „Avocata m-a sfătuit să facem recurs”

Alături de Dănuţ Lupu, au fost amendaţi în acelaşi dosar soţia lui, Mihaela Daniela, cu 14.000 de lei, şi unul dintre prieteni, Daniel Teodor Eremia, cu 12.000 de lei. Fostul fotbalist a declarat pentru publicaţia noastră că avocata l-a sfătuit să facă recurs la această decizie:

ADVERTISEMENT

„Da, a venit acea decizie în care şi eu am fost amendat cu 28.800 de lei pentru mărturie mincinoasă şi soţia mea, cu 14.000 de lei. Este o decizie care nu va rămâne aşa, deşi eu, iniţial, voiam să plătesc banii ca să scap de tot circul ăsta şi de tot procesul. Dar, avocata m-a sfătuit să facem recurs, să aşteptăm, pentru că, în mod normal, o să mi se dea dreptate.

Sunt zece zile în care avem timp să facem recurs, dar vom aştepta să vedem ce face şi Parchetul General, pentru că şi Parchetul va face recurs la această decizie. Dacă, după nouă zile, adică o zi înainte de expirarea celor zece zile, Parchetul nu face recurs, o voi face eu şi vom merge mai departe cu procesul”, a spus Dănuţ Lupu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Lupu, dezvăluiri de la proces: „Şeful lui i-a cerut să urmărească maşina mea în mod special”

Fostul internaţional român spune că în acest proces sunt multe lucruri dubioase şi a dezvăluit că la proces poliţistul care l-a oprit în trafic a declarat că a fost sunat pe telefonul personal de şeful lui pentru a urmări maşina în care se afla Dănuţ Lupu. El speră ca toate aceste lucruri să iasă la iveală în procesul de la Curtea de Apel.

ADVERTISEMENT

„Este un proces în care sunt foarte multe lucruri dubioase. În primul rând, ca să vă dau un singur exemplu, cel care m-a oprit a declarat în instanţă că a fost sunat de şeful lui care i-a cerut să urmărească maşina mea în mod special. Întrebat de avocata mea dacă a fost sunat din staţie de la Udrişte sau într-un mod în care să fie de pe linia de serviciu a spus „Nu. M-a sunat pe telefonul personal de pe telefonul personal”. Un lucru care iar nu e în regulă. Vom face recurs dacă Parchetul nu face recurs şi se va prelungi toată discuţia”, a spus Lupu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Dănuţ Lupu a fost condamnat la 7 luni şi 10 zile de închisoare pentru conducere fără permis

Pe data de 12 octombrie 2026, Dănuţ Lupu a primit amenda penală de 28.800 de lei pentru mărturie mincinoasă într-un dosar în care a fost găsit vinovat pentru conducere fără permis. El a primit amenda pentru că a încercat să scape de răspundere determinând un prieten să dea declaraţii mincinoase, scrie . Fapta s-a petrecut pe 18 iunie 2022, în jurul orei 14:15, pe strada Postăvarului din Bucureşti. Lupu ar fi condus maşina, deşi avea permisul anulat încă din 12 iunie 2001.

cu executare după ce a fost prins conducând fără permis de două ori. El a fost eliberat condiţionat pe 3 aprilie 2024 de la Penitenciarul Rahova.

ADVERTISEMENT