Dănuț Lupu pune din nou tunurile pe Cătălin Cîrjan: „Căpitanii de echipă sunt ori lideri, ori prieteni ai antrenorului”

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După plecarea lui Dennis Politic (26 de ani) la FCSB, în vara lui 2025, noul căpitan de la Dinamo a devenit Cătălin Cîrjan (23 de ani). Evoluțiile sale în tricoul alb-roșilor nu l-au impresionat pe Dănuț Lupu (59 de ani). În repetate rânduri, fostul mare jucător din „Ștefan cel Mare” l-a criticat pe actualul căpitan al „câinilor” din cauza prestațiilor sale.

Cătălin Cîrjan, luat din nou în colimator de Dănuț Lupu: „Nu îmi place cum joacă”

La FANATIK SUPERLIGA s-a discutat despre forma excelentă în care se află puștiul de la Dinamo Ianis Tarbă (20 de ani). În ultimele două meciuri, cu CFR Cluj în campionat (2-2) și cu Chindia în Cupă (5-2), acesta a avut evoluții excelente. Marele Dănuț Lupu îi recunoaște valoarea lui Tarbă, însă spune că, momentan, nu ar avea în locul cui să intre.

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Legenda dinamovistă nici nu concepe ca , să dispară din primul „11”. Lupu afirmă că mai degrabă l-ar scoate pe căpitanul Cătălin Cîrjan, despre care spune că nu are un joc prea bun. „Mai degrabă îl scoți pe Cîrjan decât pe Armstrong (n.r. Scoți căpitanul?) Da, bine… Când o să devină colonel, vorbim. (n.r. Nu e meritată banderola?) Nu am nimic cu copilul, dar mie nu îmi place cum joacă”.

Lupu continuă apoi să-l „mitralieze” pe Cîrjan în privința calităților sale de căpitan la Dinamo. „(n.r. Despre ce vorbim? Despre calitățile de fotbalist ale lui Cîrjan sau cele de lider?) Nu are calități! Banderola se mai dă câteodată nu să fii lider. Că ești băiat bun uneori”. Întrebat de ce este pornit împotriva lui Cîrjan, Lupu a spus: „În general, căpitanii de echipă sunt ori lideri, ori prieteni ai antrenorului. Am cam jucat și eu fotbal și știu”.

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5 goluri în 14 meciuri are Cîrjan pentru Dinamo în competițiile interne din acest sezon (SuperLiga și Cupa României)

Privind către FCSB, acolo unde Laurențiu Reghecampf a preferat să-i acorde banderola de căpitan lui Karlo Muhar, transferat relativ recent la echipa lui Gigi Becali, Lupu a spus: „Se înțelege mai bine cu Muhar decât cu alții. El (n.r. fotbalistul) vorbește într-un fel anume cu fotbaliștii, pe placul lui Reghe. Din postura de căpitan, trebuie să comunici echipei ceea ce vrea antrenorul”.

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Dănuț Lupu nu-l iartă nici pe Pușcaș: „Cu ce i-a ajutat pe cei de la Dinamo?”

Un alt fotbalist din lotul lui Dinamo arătat cu degetul de Dănuț Lupu este George Pușcaș (30 de ani). Atacantul de națională a semnat cu „câinii” la începutul acestui an. Conducătorii și fanii din „Ștefan cel Mare” își puneau mari speranțe în fotbalist. Din păcate, acesta s-a accidentat în primăvară și încă se așteaptă ca el să revină pe teren. „Pușcaș cât a jucat de când a venit la Dinamo? Cu ce i-a ajutat în puținele meciuri jucate? Eu vreau să vă întreb ceva: pe cine ați pune la Dinamo în atac, pe Pușcaș sau pe Karamoko?

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Eu am vrut să-l întreb pe Andrei Nicolescu: ‘L-ai adus 6 luni, a jucat două meciuri, s-a accidentat, iar tu îi mai faci contract un an?’ (…) Nu poți să spui că un jucător care e accidentat va intra apoi să te ajute”, spune Lupu. Perioada „activă” a lui . Deși a semnat cu actualul lider din SuperLiga în februarie 2026, atacantul a debutat abia pe 4 aprilie. Revenea atunci după 10 luni pe teren și bifa 33 de minute într-un FC Argeș – Dinamo 1-1, din play-off-ul SuperLigii. Ultimul meci jucat de Pușcaș pentru Dinamo era pe 16 mai 2026, un 0-0 cu CFR Cluj în care a prins 38 de minute.