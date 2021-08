Dănuț Lupu, reacție dură după incidentele cu PCH: “Adevărații suporteri ai lui Dinamo nu sunt acești copii de 25-30 de ani care ne înjură” Exclusiv

Fostul mare jucător al lui Dinamo a fost în centrul unui dintre Dinamo și Dobrogea Sud. Fanii nu l-au iertat pentru criticile aduse programului DDB, iar Lupu nu a ezitat să le răspundă.

ADVERTISEMENT

FANATIK l-a contact pe , care și-a cerut scuze pentru incident, însă consideră că suporterii lui Dinamo ar trebui să vină şi să își susțină echipa. Ba mai mult, i-a acuzat că nu îi reprezintă pe suporterii lui Dinamo și că primesc bilete gratuite la meciurile lui Dinamo.

Dănuț Lupu desființează PCH: „Nu știu ce înseamnă Dinamo! Când jucam eu sau Andone acești copii nici nu erau născuți!”

Dănuț Lupu nu a fost deloc surprins de incidentele de la Alexandria și s-a împăcat cu gândul că nu e singura fostă glorie a lui Dinamo care a fost jignită de către ultrașii din Peluza Cătălin Hîldan: „Nu e prima oară când se întâmplă. Nu pot să comentez ceea ce fac suporterii. Asta e dorința lor. De-a lungul anilor nu sunt singurul. L-au înjurat ei și pe Ando și pe Prunea sau pe Țălnar. Nu e problemă. Dacă ei cred că așa respectă ei fostele glorii care ne-am rupt picioarele pentru Dinamo. Eu pot să mă judec pentru gestul pe care l-am făcut. Nimic în rest. Poate undeva m-am saturat și eu și datorită faptului că eram supărat și pentru rezultatul meciului… Să țipi încontinuu? Acum o să mă înjure dacă merg și la polo, la volei, la baschet?”

Dinamovistul consideră că totul putea fi evitat dacă suporterii ar fi încercat să își spună în mod civilizat nemulțumirile și în același timp regretă că le-a răspuns cu aceeași monedă: „Asta am încercat și aseară să îi întreb: De ce mă înjură până la urmă? Că nu sunt de acord cu ce spun ei și ce fac? Sau că spun ceea ce cred? Puteau foarte frumos să vină să vorbească cu mine dacă au ceva împotriva mea. Au început din timpul meciului. Regret totuși. Poate era mai bine să plec direct după meci. Nu pot să îi judec pe ei, ci pe mine. Trebuia să plec și cu asta-basta! Eu îmi cer scuze față de suporterii lui Dinamo pentru gestul pe care l-am făcut”.

ADVERTISEMENT

Fostul mare fotbalist a ținut să sublinieze faptul că își cer scuze suporterilor lui Dinamo, dar nu și celor care l-au înjurat ca la ușa cortului și îi acuză că lumea nu mai vine la stadion din cauza acestor manifestări: „Dar repet: îmi cer scuze suporterilor lui Dinamo! Îmi pare rău pentru gestul pe care l-am făcut, dar poate și eu la nervi am clacat. Atâta timp cât ei mă respectă, eu îi voi respecta toată viața mea. Atâta timp cât mă vor înjura ce să le fac? Poate la un moment dat o să fiu și eu cu nevasta, cu copilul. Adevărații suporteri nu vin să înjure. Ar trebui să dea de gândit de ce copiii nu mai vin la meciurile lui Dinamo. Ce să vadă? Cum se înjură galeriile între ele?”.

Eu m-am dus și mi-am cerut scuze după și cu toate astea mă înjurau în continuare! Am încercat să vorbesc cu ei, dar sunt nu toată lumea înțelege. Discutam cu doi și îmi spuneau că e okay și alții mă înjurau în continuare! Atâta timp cât nu respectă sportivii clubului Dinamo eu o să încerc mereu să le explic că nu e normal să facă asta! Poate de multe ori voiam să stau cu copilul acasă și a trebuit să joc pentru Dinamo sau să vin la club. Asta nu înseamnă că le dă dreptul să ne înjure. Adevărații suporteri ai lui Dinamo nu sunt acești copii de 25-30 de ani care ne înjură pe noi! Când jucam eu sau Andone acești copii nici nu erau născuți! Nici nu știau ce înseamnă Dinamo”. – Dănuț Lupu

Dănut Lupu: „Dacă un om nu este de acord cu ce spune altcineva, asta înseamnă că trebuie să fie înjurat?!”

nu înțelege de ce este atât de hulit de suporterii lui Dinamo doar pentru faptul că are o părere diferită și că spune întotdeauna ceea ce gândește, chiar dacă deranjează pe foarte mulți:„Eu sper să înțeleagă că nu am nimic cu ei! Îi ajut cu tot ce pot eu. Dacă un om nu este de acord cu ce spune altcineva, asta nu înseamnă că trebuie să fie înjurat!? Ce au cu mine? Că eu sunt singurul care am curajul și la un moment dat le spun anumite lucruri? Până la urmă nu sunt obligați să spun ceea ce vor ei să spun! Sau nu sunt obligat să cred ceea ce spun ei!

Lupu le bate obrazul ultrașilor și îi bănuiește că primesc bilete gratuite la meciurile lui Dinamo și spune că va continua să meargă în continuare pe stadion sau la competiții în care este angrenat clubul alb-roșu cu riscul de a fi înjurat: „Respect și am să respect toată viața mea suporterii lui Dinamo, dar suporterii lui Dinamo nu vin la meciuri să înjure și nici să le plătească alții biletele! Am o întrebare pentru ei. Eu dacă mă duc mâine la teatru schimb actorul? Repet: am să respect toată viața mea suporterii lui Dinamo, dar nu cei care vin la stadion și înjură. Eu o să merg în continuare la meciuri. Acum de ce să nu mă duc? Nu cred că adevărații suporteri ai lui Dinamo o să dea comunicate că nu mai vin la meciuri dacă mai sunt eu angajat la CS Dinamo. Ce treabă are una cu alta? Ei dacă vin la un sport ei trebuie să înțeleagă că le place sportul respectiv și să susțină Dinamo, nu să mă înjure pe mine! Ei vin la handbal să mă înjure pe mine dacă sunt în sală? Nu, vin pentru o echipă pe care o iubesc”.

ADVERTISEMENT

Fostul mijlocaș este dezamăgit că fanii-acționari din programul DDB au făcut plăți preferențiale pentru jucătorii, fiind plătiți la zi, în timp ce Adam Nemec sau Paul Anton au avut restanțe de șase luni: „Eu am încredere în acești copii. Sunt foarte talentați dar le e greu. Dacă ar fi avut patru-cinci jucători cu experiență. Anton sau Sorescu nu pot să ducă în spate cinci-șase copii. Anton are șase luni de când nu a luat salariul! E normal să vrea să plece. Eu nu îi înțeleg pe acești suporteri. Ții cu o echipă, bravo! Jos pălăria. Dar ei s-au gândit vreodată și la acești jucători că poate au și ei familii, au probleme? Jos pălăria pentru ce fac, dar ar trebui să se gândească că ar putea fi vorba de copii lor. Bă, ală e băiatul meu! Le-ar conveni?”.

speră că Dinamo va reuși să se salveze de la retrogradare, însă se teme că va fi extrem de dificil dacă Dinamo îi va pierde pe Paul Anton și Deian Sorescu, iar jucătorii care ar putea veni după ridicarea interdicției la transferuri nu vor putea ajuta Dinamo foarte mult pe termen lung: „Dacă va pleca și Anton și îl vând și pe Sorescu le va fi foarte greu. Și dacă faci transferuri ce jucători poți să iei? Doar liberi de contract? Nu cred că mai poți să aduci jucători străini în momentul de față pe salariile care sunt acum și situația grea de la echipă. Eu îmi doresc din tot sufletul ca Dinamo să rămână în Liga 1. Majoritatea jucătorilor tineri îi cunosc, dar nu pot să spun că îmi place de un jucător anume. Dacă era unul foarte bun juca! Giafer și Bani sunt niște copii care pot crește foarte mult, dar nu putem să spunem că au confirmat”.

Dănuț Lupu nu înțelege de ce DDB a trebuit să apeleze la Dario Bonetti și Iuliu Mureșan: „Nu se găseau dinamoviști?”

Dănuț Lupu nu este încântat nici de pe banca lui Dinamo și nici de noua conducere a clubului, care consideră că nu are nimic de-a face cu clubul Dinamo: „Iar intrăm într-un subiect dificil. Nu știu dacă cine ar fi putut să facă mai mult decât Dario Bonetti. Dar sunt eu nebun? Nu se găsea un antrenor dinamovist să antreneze această echipă? Iarăși, tot respectul pentru domnul Mureșan și ce a făcut în carieră, dar nu are nicio legătură cu clubul Dinamo! Nu se găsea un fost jucător de la Dinamo care să facă ce face domnul Mureșan acum?”.

ADVERTISEMENT

Cei care au refuzat aveau deja niște posturi foarte bune. Augustin de exemplu e membru DDB de doi ani de zile și l-au lăsat neplătit luni de zile! A fost antrenor la Dinamo. Nu i-au dat niciun ban. Un om care a jucat la Dinamo, îți plătește cotizația doi ani de zile, îl ai antrenor și puteai să îl plătești măcar din banii pe care tot el ți i-a dat și de ce nu l-a pus pe el la Dinamo? Ai fost antrenor, ai fost alături de noi, ai renunțat la salarii și uite te punem pe tine? Se găseau soluții”.

Dănuț Lupu: „De ce ei se dau mari dinamoviști dar nu ajută niciun jucător de la Dinamo?”

„Ei se supără pe mine, dar de ce? Că spun un lucru? Țălnar nu și-a luat banii de un an de zile! Nu cred că în acest moment domnul Mureșan poate să facă ceva în plus față de ce ar fi făcut Țălnar sau Augustin! De ce ei se dau mari dinamoviști dar nu ajută pe niciun jucător de la Dinamo? Sau ar trebui să se gândească de ce i-a refuzat toată lumea! Andone nu ar fi venit niciodată să îl manipuleze DDB-ul sau PCH! Noi ăștia care avem coloană vertebrală suntem înjurați și ei ce vor? Să mă înjure de dimineață până seara și eu să tac din gură.

Eu am spus-o de nenumărate ori. Eu îmi doresc ca DDB-ul să reușească să își ducă la bun sfârșit acest program. Dar ei trebuie să înțeleagă că eu sunt un tip realist. Ca să cred acest lucru înseamnă că eu mă mint pe mine și pe toată lumea. Sper și vreau să mă contrazică, dar au o misiune foarte grea! Nu cred că DDB-ul va reuși singur să susțină această echipă fără oameni potenți financiar.

Eu nu cred că DDB sau PCH își dorește ca în fiecare an Dinamo să se chinuie să scape de retrogradare. Atunci înseamnă că ei nu au înțeles și nu o să înțeleagă niciodată cuvântul de Dinamo! Dinamo a fost atâția ani o echipă care s-a bătut la titlu și a jucat în cupele europene. Eu cred că Dinamo poate lua campionatul și peste trei ani! Dacă acești copii vor avea continuitate și dacă vor fi aduși încă vreo patru jucători de valoare. În trei-patru ani se pot bate la titlu! Trebuie să crească într-un mediu sănătos, să aibă toate condițiile și stabilitate financiară”, a declarat Dănuț Lupu în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT