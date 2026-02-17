Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dănuț Lupu, reacție împotriva curentului după Universitatea Craiova – FCSB: „Mie mi-a plăcut cum au jucat!” Fotbalistul campioanei care l-a impresionat

Dănuț Lupu este unul dintre oamenii care au fost impresionați de FCSB în meciurile cu Universitatea Craiova. Fostul mare internațional crede că doar ghinionul i-a stat în cale campioanei
Cristian Măciucă
17.02.2026 | 10:38
Dănuț Lupu, reacție împotriva curentului după Universitatea Craiova - FCSB: „Mie mi-a plăcut cum au jucat!” Fotbalistul campioanei care l-a impresionat. FOTO: Fanatik
FCSB e în „depresie” după ce nu a câștigat niciunul din cele două meciuri cu Universitatea Craiova. Cu toate acestea, roș-albaștrii primesc încurajări de la Dănuț Lupu, care a fost impresionat de jocul campioanei.

Dănuț Lupu o încurajează pe FCSB după meciurile cu Universitatea Craiova

FCSB a avut o săptămână de coșmar la Craiova. Mai întâi, echipa lui Elias Charalambous a ieșit din Cupa României după 2-2 pe „Ion Oblemenco”. A urmat apoi duelul din campionat, pierdut cu 0-1, rezultat care i-a îngreunat viața campioanei în lupta la play-off. După etapa cu numărul 27, FCSB e pe locul 10, cu 40 de puncte, la trei lungimi de locul 6, și nu mai stă doar la mâna ei.

„Îmbucurător pentru mine că au jucat la Craiova. Nu au reușit să dea gol, dar au avut faze mai clare decât Craiova. Au avut 3-4 ocazii de gol. Doar neșansa și execuția jucătorilor au fost nefaste pentru ei. Mie mi-a plăcut cum a jucat FCSB.

Mă bucur pentru Bîrligea. Vine meciul cu Turcia și avem nevoie de el. La mijloc au avut puține probleme, dar un meci care mi-a plăcut. Printre puținele meciuri din campionat care mi-au plăcut”, a declarat Dănuț Lupu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Daniel Bîrligea, titular în Turcia – România?

Deși nu a marcat decât un gol în „dubla” cu Universitatea Craiova, Daniel Bîrligea (25 de ani) a arătat o poftă impresionantă de joc. El a hăituit apărarea oltenilor și a ratat două ocazii uriașe în partida de campionat. Atacantul FCSB-ului este unul dintre fotbaliștii în formă, care ar putea ajuta naționala României în meciul cu Turcia.

Semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026 va avea loc joi, 26 martie, la Istanbul. Partida se va disputa pe stadionul lui Beșiktaș, „Tüpraş Stadyumu”.

  • 11 goluri a marcat Daniel Bîrligea în acest sezon pentru FCSB în toate competițiile
  • 7 selecții și 2 goluri are atacantul de la FCSB la naționala de seniori a României
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
