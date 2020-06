Dănuț Lupu, salariu umilitor la Dinamo! Cât câștigă și Ionel Dănciulescu, care mai are 10 zile de contract

Ionuț Negoiță a reușit să pună pe butuci un club de importanța și de faima lui Dinamo și să umilească pe unele dintre fostele glorii din istoria alb-roșiilor. Patronul lui Dinamo încearcă de mai multă vreme să găsească un cumpărător pentru club, însă toate negocierile de până acum au eșuat.

Florin Prunea, care nu s-a sfiit să îl pună la zid și pe principalul finanțator de la FCSB, Gigi Becali, în privința tratamentului aplicat lui Helmuth Duckadam, l-a acuzat în repetate rânduri pe Ionuț Negoiță că încearcă să își bată joc de fostele nume mari de la Dinamo.

În cadrul emisiunii Digi Sport Matinal Florin Prunea a dezvăluit felul în care a fost umilit Dănuț Lupu și cum s-a încercat un lucru similar și cu el, dar a știut să fie ferm și să îl pună la punct pe Negoiță.

Ce salariu umilitor a avut la Dinamo Dănuț Lupu

”Am vorbit cu Lupu, săracul: ”Domne, m-au umilit. Mi-au dat salariul 15 milioane”. Am rămas perplex. Mi-a părut rău. Nu mai e la Dinamo. Danciu are salariul mic. Are o mie și ceva de euro.

Mai are contract până pe 30. Le-am zis suporterilor. Dacă pleacă și Dănciulescu, s-a terminat, ce legătură mai aveți cu Dinamo.

Ținta lui Negoiță a fost Dănciulescu

Se pare că totuși principalul obiectiv a fost pentru Negoiță și omul său, Bogdan Bălănescu, înlăturarea lui Ionel Dănciulescu. Însă Florin Prunea s-a opus.

“De când am venit ziceau «Să nu mai auzim de Dănciulescu!». Negoiță și Bălănescu au spus asta din prima mea zi. Spuneau «Afară cu Dănciulescu!». Eu m-am opus. Le-am transmis că Dănciulescu nu pleacă atât timp cât sunt eu aici pentru că aveam nevoie de el, un om de vestiar.

Îl deranja relația lui Danciu cu suporterii

După o lună m-au înnebunit iar. «Hai să-l dăm afară!». Am zis «Eu nu îmi bat joc de un jucător emblematic și de o persoană în care am încredere». Bănuiesc că voiau să-l dea afară din cauza relației cu suporterii, se înțelege bine cu ei.

Cum să-l dai afară pe Dănciulescu? El are salariu de 7.000 de lei pe lună! Dacă pleacă și el…”, a spus Florin Prunea, fostul președinte al lui Dinamo.

Cum l-a înfruntat Prunea pe Negoiță

Însă și Prunea însuși a avut momentul lui de conflict cu Negoiță. Faptul că a știut să se țină tare pe poziții l-a ajutat să aibă câștig de cauză.

”Au vrut să mă umilească. Atunci, când s-a zis să nu mă ia pe mine și pe Dănciulescu în cantonament. Atunci l-am sunat și am avut o discuție, mai așa… cu el. I-am zis: ”Tu nu mă umilești pe mine, nimeni nu m-a umilit”. Apoi, a revenit cu un telefon, că: Domne, că am greșit. După, am zis cu Danciu să mergem, că după ce o să zică lumea”.