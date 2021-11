Dănuț Lupu pune tunurile pe jucătorii României după remiza cu Islanda: „Noi aveam sânge în instalație! Ei vin ca într-o vacanță!”. Exclusiv

În urma a coborât pe locul 3 din grupa J. Iar Macedonia de Nord a urcat pe locul 2, după ce a „zdrobit-o” cu scorul de 5-0 pe Armenia.

Dănuț Lupu sare în apărarea lui Mirel Rădoi și pune tunurile pe jucători

a vorbit în termeni duri despre jucătorii României și susține că Mirel Rădoi ar trebui păstrat pe postul de selecționer.

„Am avut neșansă. Eu spun că ar trebui să-l facem pe Mirel Rădoi să rămână la echipa națională. Într-adevăr, suntem departe de unde am vrea să fim, dar tot am făcut schimbări și nu am dat încredere nimănui.

Trebuie să recunoaștem că, în ultimele trei jocuri, au arătat ceva. Bun, îl schimbăm pe Mirel, nu tot jucătorii ăștia sunt? Credeți că alt antrenor va aduce alți jucători? A jucat cumva Rădoi aseară sau a jucat echipa națională?

Nu e că nu vrea Mirel să rămână la națională. Dar, atâta timp cât toată lumea pune presiune pe el, oricare antrenor o să plece. După ultimele jocuri, am început să arătăm cât de cât ceva”, a declarat Dănuț Lupu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Dănuț Lupu: „Cel mai greu este să fii antrenor la echipa națională!”

„Nu ne-am calificat, sunt de acord, dar, dacă facem o tragedie, și îl schimbăm pe Rădoi, va veni un alt antrenor cu o altă tactică. Țineți minte de la mine: Cel mai greu este să fii antrenor la echipa națională, pentru că te întâlnești cu jucătorii cinci zile la patru luni.

Noi tot schimbăm antrenorii, dar jucătorii ăștia sunt. Credeți că Pițurcă ar reuși să facă ceva? Dacă stăm să ne uităm, Pițurcă a avut niște rezultate în contextul în care a avut și niște jucători. Iar, când a plecat de la echipa națională, a plecat tot așa, că se lăsaseră majoritatea din generația cealaltă.

Eu mi-aș dori să rămână Mirel Rădoi la echipa națională. Pentru că, la relațiile pe care le are cu actualii jucători, la ceea ce au arătat în ultimele trei meciuri, eu chiar am curajul să garantez că Mirel va califica echipa națională la următorul turneu final.

De ce să nu fim realiști? Ce, cade avionul cu Macedonia? E greu. Ar trebui să fim puțin realiști. Ăștia sunt jucătorii, oricât i-am umfla noi cu pompa”, a mai spus Dănuț Lupu.

Dînuț Lupu: „Noi aveam sânge în instalație!”

Dănuț Lupu este de părere că actualii jucători de la echipa națională nu mai au determinarea celor din generația sa.

„Pentru noi, era o onoare să joci la echipa națională, să-ți cânte imnul. Ei îmi dau impresia că se bucură de faptul că vin într-o vacanță de 4-5 zile, în România. Va trebui și Ianis să realizeze că îl cheamă Ianis, nu Gheorghe. Jucătorii trebuie ca, atunci când vin la echipa națională și li se cântă imnul, să fie mândri. Nu doar să vină la echipa națională ca să își mai ia cinci zile vacanță de la echipa de club, să își mai ia o diurnă, își mai văd iubita și părinții…

Poate au determinarea generației lor, dar n-au determinarea pe care o aveam noi. Gândește-te că, în 89′, ne-a condus Danemarca cu 1-0 și, totuși, am revenit și ne-am calificat. Noi aveam sânge în instalație, contează foarte mult și lucrul acesta”, a încheiat Dănuț Lupu.

În ultima etapă din preliminariile CM 2022, România o va întâlni, în deplasare, pe Liechtenstein. Partida va avea loc duminică, de la ora 19:00.