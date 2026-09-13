Horia Ivanovici și Dănuț Lupu, contre după Rapid – Voluntari 2-1: „Nu poți să iei campionatul cu Grameni și Vulturar!” / „Hai să dăm crezare românilor!”

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Rapidul lui Daniel Pancu se află pe poziția secundă, însă jocul echipei are de suferit de multe ori. Chiar și în ultimul meci, cel cu Voluntari, giuleștenii au fost conduși la pauză, însă au reușit să întoarcă soarta partidei în a doua repriză. Horia Ivanovici este de părere că marea problemă este în linia mediană, însă Dănuț Lupu, fost mare jucător la Rapid, are încredere în fotbaliștii de la mijloc, mai ales în cei români: Constantin Grameni și Cătălin Vulturar.

Sunt Grameni și Vulturar fotbaliști de titlu pentru Rapid? Horia Ivanovici și Dănuț Lupu, opinii contrare

Odată cu venirea lui Daniel Pancu, Rapid speră în sfârșit că are un antrenor ce poate transforma puterea financiară a lui Dan Șucu în performanță pe terenul de fotbal. Deși omul de afaceri a venit cu mulți bani la club, giuleștenii nu au prins până acum în niciun sezon un loc de cupele europene.

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însă Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, s-a arătat pesimist cu privire la potențialul liniei de mijloc a echipei lui Pancu: „Cu toată simpatia spun, mie Grameni îmi este simpatic, dar nici el, nici Vulturar nu sunt jucători de titlu și de ceea ce vrea Rapid. Este greu să iei campionatul cu o linie de mijloc cu Bubanja, Grameni și Vulturar”, a explicat el.

„Ești fratele meu, dar nu sunt de acord cu tine. Eu sunt adeptul jucătorilor români și dau crezare jucătorilor români. Mi-e greu să cred că Rapid mai poate să aducă un jucător la mijlocul terenului care, să zicem, că poate fi peste cei doi. Nu spun că sunt extraordinari, dar nici nu spun că sunt de lăsat. Dacă nu le dăm crezare jucătorilor români, ce facem?

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Te-ai uitat vreodată că pe Moruțan îl lasă toată lumea să se întoarcă cu mingea? Ia să-l vedem într-un meci în care e și cineva lângă el. Mie-mi place enorm de mult Moruțan, dar atunci să-l vedem. Dacă-l lasă toată lumea să se întoarcă cu mingea, la calitățile pe care le are, e normal să joace bine. Este clar cel mai bun jucător al Rapidului. Toată lumea îl caută. Mai are și momente când greșește pase, dar când încerci lucruri dificile mai și greșești. Urziceniul și Galațiul cu ce mijlocași au luat campionatul? De ce să nu poți să-l câștigi? Haide să le dăm crezare”, a replicat Dănuț Lupu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

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Concluziile lui Daniel Pancu după ce a fost la un pas să nu ia toate punctele cu nou-promovata FC Voluntari

Spre deosebire de opiniile celor doi, întrucât Rapid duce mingea destul de des în zone periculoase. Antrenorul Rapidului crede că marele minus al echipei sale este concentrarea în fața porții și lipsa golurilor:

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„Bine că am reușit să câștigăm încă trei puncte. Sunt epuizat. Avem aceeași problemă. Avem câte 10 ocazii pe meci. La fel s-a întâmplat și cu Dinamo. Sunt puțin îngrijorat. Dăm prea puține goluri. Suntem în etapa a 9-a. Ar fi trebuit să dăm minimum 20 de goluri. Avem valoare foarte mare, ne creăm ocazii, dar s-ar putea să avem o problemă. Deja sunt nouă etape. Să sperăm că mă înșel”, a declarat Daniel Pancu la flash-interviu.