Dănuţ Lupu şi Marian Aliuţă, dezvăluiri de senzaţie de la “trădările” pe axa Steaua – Dinamo – Rapid: “Mi-au făcut praf maşina”

Au existat în fotbalul românesc fotbaliști care au jucat pentru echipele rivale din Capitală, Steaua, Dinamo sau Rapid. Printre ei se numără și Marian Aliuță și Dănuț Lupu. Cei doi și-au amintit, în timpul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, aventuri cu suporterii care i-au primit cu o oarecare ostilitate.
Marian Aliuță și-a început cariera la Steaua, actuala FCSB, unde a reușit să devină un jucător de bază. Însă a urmat un episod tensionat cu patronul Gigi Becali și a ales să schimbe echipa. A optat pentru clubul rival din Capitală, Rapid București.
Perioada din Giulești nu a fost una foarte reușită. Marian Aliuță s-a acomodat cu greu la noua echipă. El putea semna apoi cu Dinamo, echipă care îl curtase și în trecut, dar a recunoscut că a preferat să meargă în Asia pentru a nu fi înjurat de suporteri.
„(N.r. De două ori puteai să ajungi la Dinamo) Da, înjurat. Mi s-a zis. Dacă ajungi la Dinamo, ce a pățit Dănciulescu e nimic. Îți dai seama. Atunci am vorbit cu Răzvan Lucescu și cu nea Mircea. Am ales Rapidul. Nea Mircea mi-a promis că mă duce la Șahtior. Nu am stat până la finalul sezonului. Mi-a fost greu să plec de la Steaua la Rapid. Nu a fost ușor. Am plecat pe la 24 sau 25 de ani.
Păi eu atunci m-am certat cu antrenorul de azi, cu nea Gigi. M-am certat, dar mi-a zis să rămân. Am făcut și eu greșeli. Asta e. Întâi trebuia să rămân la Șahtior, după trebuia să rămân la Steaua, după la Rapid. Tot timpul s-a întâmplat ceva. Am fost capricios. În 2006 m-am văzut cu Rednic. Erau actele făcute. Am ajuns acasă și mi-a arătat cineva ce urmează să îmi facă aia de la Dinamo. Eu eram jucător de moral. Mă băteam cu ei, dar nu acceptam să mă înjure 8 luni. M-am dus în Asia. Au luat după campionatul. Atunci nu am semnat. Mi-a părut rău. Nu a fost să fie”, a povestit Marian Aliuță.
Dănuț Lupu, și el prezent în studioul FANATIK SUPERLIGA, a recunoscut că a avut parte de un episod neplăcut cu fanii. Înainte să ajungă la Dinamo, jucase la Rapid, iar suporterii au aruncat cu ouă în mașina sa în momentul în care a bătut palma cu oficialii clubului din Ștefan cel Mare.
„Eu am plecat la Rapid că m-au dat afară cei de la Dinamo. Nu m-am dus că am vrut eu. Și pe mine m-au înjurat. Au luat două cartoane de ouă și mi-au făcut praf mașina”, și-a amintit Dănuț Lupu.