Dănuț Lupu și Robert Niță, ceartă în direct după Dinamo – Rapid 0-2! “Nu jucați nimic!” / “Fă-ți poză cu clasamentul!”

ADVERTISEMENT

Dănuț Lupu, fost mare fotbalist al lui Dinamo, dar și de la Rapid, și Robert Niță, fost jucător al giuleștenilor, iar în prezent apropiat al clubului alb-vișiniu, au dezbătut în direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici

Dănuț Lupu și Robert Niță s-au contrat în direct după Dinamo – Rapid 0-2

Fostul mijlocaș ofensiv a apreciat că prin prisma șansei și bineînțeles că fostul atacant nu a fost de acord cu această analiză. A urmat un schimb savuros de replici între cei doi, pe care îl redăm în rândurile care urmează.

ADVERTISEMENT

Dănuț Lupu: „Eu nu cred că putem să spunem că Gâlcă l-a surprins pe Kopic. Într-adevăr Dinamo, la mijlocul terenului, nu a mai fost Dinamo care ne-a obișnuit de la începutul campionatului. Nicidecum, cum spunea fratele meu (n.r. Robert Niță) că a făcut pressing Rapidul”.

Robert Niță: „Dar Dinamo joacă așa prost că nu sunt ei în formă, Dane, sau că face Rapidul un joc bun?”.

Dănuț Lupu: „Voi nu faceți un joc bun de când a început campionatul, dar adunați puncte”.

Robert Niță: „Uită-te puțin la clasament!”.

Dănuț Lupu: „Voi doar adunați puncte, atât. Mijlocașii lui Dinamo nu s-au mai mișcat, nu știu, au încercat poate prea multe. Dacă era 2-0 la pauză pentru Dinamo, nu se supăra nimeni. Așa prost cum a jucat Dinamo. A avut execuția aia, a scos-o de pe linia porții, poate le-a dat și încredere celor de la Rapid. Dacă îl mai pui 25 de ani să facă asta la antrenament și îi dă mingea ușor, n-o mai nimerește. Fac pariu cu cine vreți. Dă pe lângă ea. Eu cred că aseară Dumnezeu a fost rapidist”.

Robert Niță i-a adus aminte lui Dănuț Lupu de trecutul său la Rapid

Dialogul dintre cei doi a continuat în aceeași notă, iar Niță a dorit la un moment dat să-i amintească lui Lupu de faptul că el a avut parte de o perioadă foarte bună ca fotbalist în Giulești. Replica acestuia a fost de asemenea una tăioasă.

ADVERTISEMENT

Robert Niță: „Bine, Dumnezeu mai ține și cu ăia mai buni”.

Dănuț Lupu: „Dar voi nu prea jucați, nu sunteți buni deloc, doar adunați puncte”.

Robert Niță: „Ai dreptate, ai dreptate. Să-ți faci o poză cu clasamentul”.

Dănuț Lupu: „Să faceți voi o poză la clasament, că nu terminați în primele 3 anul ăsta”.

Robert Niță: „Așa ziceți de vreo 13-14 etape”.

Dănuț Lupu: „Și anul trecut l-ați luat”

Robert Niță: „Dinamo când a luat ultimul campionat?”

Dănuț Lupu: „Nu știu, dar voi când l-ați mai luat? Dacă nu aveați antrenor de la Dinamo și nu venea Lucescu la Rapid, mă scuzați, cu toate că am spus că toată stima pentru Rapid, m-am simțit bine, dar ușor cu Rapidul, te rog eu frumos. Dacă nu erau dinamoviștii…”

Robert Niță: „Unde te-ai simțit tu mai fotbalist decât la Rapid?”.

Dănuț Lupu: „Acasă”

Robert Niță: „Acasă unde? În sufragerie?”

Dănuț Lupu: „Tu, dacă nu dădeai trei goluri cu Dinamo, erai la Fălticeni și acum”.