Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dănuț Lupu și Robert Niță, ceartă în direct după Dinamo – Rapid 0-2! “Nu jucați nimic!” / “Fă-ți poză cu clasamentul!”

Contre aprinse în direct după Dinamo - Rapid 0-2, între Dănuț Lupu și Robert Niță! Cum s-au atacat cei doi
Gabriel-Alexandru Ioniță
20.10.2025 | 12:04
Danut Lupu si Robert Nita cearta in direct dupa Dinamo Rapid 02 Nu jucati nimic Fati poza cu clasamentul
EXCLUSIV FANATIK
Dănuț Lupu și Robert Niță, contre după Dinamo - Rapid 0-2. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Dănuț Lupu, fost mare fotbalist al lui Dinamo, dar și de la Rapid, și Robert Niță, fost jucător al giuleștenilor, iar în prezent apropiat al clubului alb-vișiniu, au dezbătut în direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici meciul direct dintre cele două echipe de duminică seară de pe Arena Națională.

Dănuț Lupu și Robert Niță s-au contrat în direct după Dinamo – Rapid 0-2

Fostul mijlocaș ofensiv a apreciat că echipa lui Gâlcă s-a impus prin prisma șansei și bineînțeles că fostul atacant nu a fost de acord cu această analiză. A urmat un schimb savuros de replici între cei doi, pe care îl redăm în rândurile care urmează.

ADVERTISEMENT

Dănuț Lupu: „Eu nu cred că putem să spunem că Gâlcă l-a surprins pe Kopic. Într-adevăr Dinamo, la mijlocul terenului, nu a mai fost Dinamo care ne-a obișnuit de la începutul campionatului. Nicidecum, cum spunea fratele meu (n.r. Robert Niță) că a făcut pressing Rapidul”.
Robert Niță: „Dar Dinamo joacă așa prost că nu sunt ei în formă, Dane, sau că face Rapidul un joc bun?”.
Dănuț Lupu: „Voi nu faceți un joc bun de când a început campionatul, dar adunați puncte”.
Robert Niță: „Uită-te puțin la clasament!”.
Dănuț Lupu: „Voi doar adunați puncte, atât. Mijlocașii lui Dinamo nu s-au mai mișcat, nu știu, au încercat poate prea multe. Dacă era 2-0 la pauză pentru Dinamo, nu se supăra nimeni. Așa prost cum a jucat Dinamo. A avut execuția aia, a scos-o de pe linia porții, poate le-a dat și încredere celor de la Rapid. Dacă îl mai pui 25 de ani să facă asta la antrenament și îi dă mingea ușor, n-o mai nimerește. Fac pariu cu cine vreți. Dă pe lângă ea. Eu cred că aseară Dumnezeu a fost rapidist”.

Robert Niță i-a adus aminte lui Dănuț Lupu de trecutul său la Rapid

Dialogul dintre cei doi a continuat în aceeași notă, iar Niță a dorit la un moment dat să-i amintească lui Lupu de faptul că el a avut parte de o perioadă foarte bună ca fotbalist în Giulești. Replica acestuia a fost de asemenea una tăioasă.

ADVERTISEMENT
Tudorel Toader spune că CCR va respinge reforma pensiilor magistraților pentru că așa...
Digi24.ro
Tudorel Toader spune că CCR va respinge reforma pensiilor magistraților pentru că așa scrie presa. Ce a declarat la termenul anterior

Robert Niță: „Bine, Dumnezeu mai ține și cu ăia mai buni”.
Dănuț Lupu: „Dar voi nu prea jucați, nu sunteți buni deloc, doar adunați puncte”.
Robert Niță: „Ai dreptate, ai dreptate. Să-ți faci o poză cu clasamentul”.
Dănuț Lupu: „Să faceți voi o poză la clasament, că nu terminați în primele 3 anul ăsta”.
Robert Niță: „Așa ziceți de vreo 13-14 etape”.
Dănuț Lupu: „Și anul trecut l-ați luat”
Robert Niță: „Dinamo când a luat ultimul campionat?”
Dănuț Lupu: „Nu știu, dar voi când l-ați mai luat? Dacă nu aveați antrenor de la Dinamo și nu venea Lucescu la Rapid, mă scuzați, cu toate că am spus că toată stima pentru Rapid, m-am simțit bine, dar ușor cu Rapidul, te rog eu frumos. Dacă nu erau dinamoviștii…”
Robert Niță: „Unde te-ai simțit tu mai fotbalist decât la Rapid?”.
Dănuț Lupu: „Acasă”
Robert Niță: „Acasă unde? În sufragerie?”
Dănuț Lupu: „Tu, dacă nu dădeai trei goluri cu Dinamo, erai la Fălticeni și acum”.

ADVERTISEMENT
Un bărbat și o femeie s-au așezat la masa de skandenberg și totul...
Digisport.ro
Un bărbat și o femeie s-au așezat la masa de skandenberg și totul a fost filmat: "N-a avut nicio șansă!"
Iuliu Mureșan, prima reacție după ce a revenit președinte la CFR Cluj: „Ne...
Fanatik
Iuliu Mureșan, prima reacție după ce a revenit președinte la CFR Cluj: „Ne vom bate la trofee!”. Condiția pusă lui Neluțu Varga. Exclusiv
„Crezi că Mircea Lucescu ține cu FCSB?”. Sorin Cârțu a reacționat imediat, dezvăluind...
Fanatik
„Crezi că Mircea Lucescu ține cu FCSB?”. Sorin Cârțu a reacționat imediat, dezvăluind ce s-a întâmplat în 1989. Exclusiv
„Gigi Becali, decizii ca la Football Manager”. Fostul titular de la FCSB, dezvăluiri...
Fanatik
„Gigi Becali, decizii ca la Football Manager”. Fostul titular de la FCSB, dezvăluiri despre patronul campioanei
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
BREAKING | Surpriză: un antrenor din SuperLiga, noul favorit să o preia pe...
iamsport.ro
BREAKING | Surpriză: un antrenor din SuperLiga, noul favorit să o preia pe U Cluj! Cine le-a luat fața lui Bergodi și Mutu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!