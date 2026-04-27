Dănuţ Lupu şi Robert Niţă s-au încins în direct, după Dinamo – Rapid 3-1: “Ai mai văzut aşa gafă?!” / “Aşa gafă de antrenor? Niciodată!”

Rapid este în picaj după o nouă înfrângere în SuperLiga. , după o prestaţie foarte modestă. Echipa lui Costel Gâlcă a căzut pe locul 5, în afara obiectivului de calificare în cupele europene, iar perspectivele pentru ultimele patru etape nu sunt cele mai optimiste.

Dănuţ Lupu şi Robert Niţă s-au încins în direct, după Dinamo – Rapid 3-1

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Dănuţ Lupu şi Robert Niţă au avut un dialog încins în direct pe marginea cauzelor care au dus la acest eşec pentru giuleşteni. Robert Niţă e de părere că intrarea tânărului Briciu în locul lui Aioani în start de meci a fost decisivă, mai ales că a şi gafat grav. Lupu consideră că :

Robert Niţă: Tu, în minutul 1, ai pierdut portarul. Şi moralul ăla pe care îl aveai, aşa cum era.

Tu, în minutul 1, ai pierdut portarul. Şi moralul ăla pe care îl aveai, aşa cum era. Dănuţ Lupu. Da, dar Dinamo nu şi-a băgat căpitanul ca să vă ajute pe voi.

Dialogul s-a încins, iar ironiile şi înţepăturile între rapidistul Robert Niţă şi dinamovistul Dănuţ Lupu au continuat:

Dănuţ Lupu: Tu o dai în glume. S-a accidentat portarul din vina noastră?

Dănuţ Lupu: Nu cred că e o scuză că s-a accidentat portarul. Şi voi ne-aţi bătut 11 ani din cauza accidentărilor. Şi dacă nu se accidenta, tot vă băteam.

