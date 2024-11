Dănuț Lupu știe când a început decăderea lui Dinamo: ”Erau 7 în conducere!”

După o perioadă neagră în care ”câinii” au și retrogradat pentru prima dată în Liga 2, echipa a început să dea semne de revenire. În acest sezon, .

Dănuț Lupu, verdict în privința decăderii ui Dinamo

Invitat la cea mai nouă ediție a , Dănuț Lupu a precizat că decăderea clubului Dinamo a început în urmă cu 15 ani, când în acționariat se aflau nu mai puțin de 7 oameni de afaceri.

”Eu cred că Dinamo a decăzut în momentul în care au fost cei 7 la conducere și nu au reușit să ia campionatul Acela a fost momentul cel mai… Erau 7 inși foarte bine dotați și a câștigat Urziceniul campionatul.

Erau 7. În anul ăla au fost 7 când au pierdut campionatul, ușor, ușor s-au despărțit și eu zic că de atunci au apărut problemele. Nici nu a fost unul stabil în continuu”, a declarat Lupu.

Noul stadion, cheia revenirii lui Dinamo

Fostul fundaș Vivi Răchită este de părere că Dinamo își va reveni cu adevărat abia în momentul în care se va construi noul stadion. ”Dinamo își va reveni și va fi o emulație atunci când va fi stadionul.

Stadionul este ceva incredibil, așa s-a întâmplat și la noi (n.r. – la Petrolul), și la Cluj, și la Craiova. Când tu ca investitor te duci la o echipă care are un stadion o să vină oameni de afaceri la lojă și pot să și investească”, a spus Răchită.

”Eu dacă aș avea acum 10 milioane de euro, nu am că mi-au mai furat din ei, și vreau să fiu sponsor la Dinamo nu mă duc decât dacă îmi face stadionul și stau la lojă?”, s-a întrebat Lupu, iar Răchită i-a răspuns: ”Nu poți să investești într-o echipă care nu are stadion, care nu are casa ei”.

”Gigi (n.r. – Gigi Becali) are vreo casă a lui? Nu are nici Gigi casă. Are stadionul lui Gigi? Nu are”, a replicat Dănuț Lupu, dar Răchită nu s-a lăsat: ”Gigi are pedigree-ul din spatele Stelei. Asta este”.

A fost momentul în care Cristi Coste, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, a vorbit despre brand-ul creat de Gigi Becali la FCSB. ”Eu cred că în acest moment FCSB este peste Steaua ca brand”, a spus Cristi Coste.

Momentul în care Dinamo a intrat în declin