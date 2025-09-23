Dănuț Lupu, verdict tranșant după Dinamo – Farul 1-1: ”Mi se pare mai slabă echipa decât anul trecut”

Dănuț Lupu s-a arătat surprins de în repriza a doua a partidei Dinamo – Farul 1-1, dar este de părere că formația este mai modestă față cea din sezonul precedent.

Verdict dur al lui Dănuț Lupu după Dinamo – Farul 1-1

Invitat în studio la cea mai recentă ediție a , fostul mare internațional a analizat prestația lui Dinamo în întâlnirea din etapa a 10-a și nu a ratat ocazia de a-l critica pe căpitanul Cătălin Cârjan.

”Problema nu e că nu au reușit să treacă centrul terenului, problema e că nu am mai reușit să paseze. În repriza a doua am văzut foarte mulți jucători care au încercat să ia acțiuni individuale, pase foarte simple care le-au greșit.

(n.r. – Au fost niște limite sau a fost doar un accident repriza a doua a lui Dinamo?) Eu am mai spus-o, mi se pare puțin mai slabă echipa față de anul trecut. În general, cam toată lumea l-a lăudat pe Cîrjan, e un jucător care face diferența și care ajută echipa în momentele dificile, nu joacă doar când joacă și echipa. Mie îmi place e el, dar ieri…”, a declarat Dănuț Lupu.

Dinamo, dominată autoritar în partea a doua

În startul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Horia Ivanovici a remarcat reprizele diametral opuse făcute de Dinamo și Farul și a fost surprins de faptul că trupa lui Zeljko Kopic a fost înghesuită în propria jumătate de teren în repriza secundă.

”Dinamo doar 1-1 cu Farul. Nu spun doar că ar fi trebuit să câștige, în niciun caz, cred că este un rezultat echitabil, dar nimeni nu prea a înțeles ce s-a întâmplat. O primă repriză pe care Dinamo a dominat-o la pas, iar apoi o a doua repriză care i-a aparținut Farului. Senzația a fost că echipele s-au întors cu tricourile schimbate de la vestiar.

Un Dinamo care 45 de minute a fost în controlul meciului, putea să mai marcheze cel puțin încă un gol, un Farul șters, fără inițiativă. În a doua parte am crezut că au schimbat tricourile. Farul cu inițiativă, domina. De mult nu am mai văzut-o pe Dinamo să nu treacă centrul terenului 30 de minute”, a spus Horia Ivanovici.