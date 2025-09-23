Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dănuț Lupu, verdict tranșant după Dinamo – Farul 1-1: ”Mi se pare mai slabă echipa decât anul trecut”

”Câinii” nu au reușit decât o remiză în meciul Dinamo - Farul 1-1, iar Dănuț Lupu a avut un verdict tranșant la FANATIK SUPERLIGA în ceea ce privește echipa lui Zeljko Kopic.
Traian Terzian
23.09.2025 | 11:28
Danut Lupu verdict transant dupa Dinamo Farul 11 Mi se pare mai slaba echipa decat anul trecut
EXCLUSIV FANATIK
Verdict crunt dat de Dănuț Lupu după Dinamo - Farul 1-1. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Dănuț Lupu s-a arătat surprins de jocul modest făcut de ”roș-albi” în repriza a doua a partidei Dinamo – Farul 1-1, dar este de părere că formația este mai modestă față cea din sezonul precedent.

ADVERTISEMENT

Verdict dur al lui Dănuț Lupu după Dinamo – Farul 1-1

Invitat în studio la cea mai recentă ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, fostul mare internațional a analizat prestația lui Dinamo în întâlnirea din etapa a 10-a și nu a ratat ocazia de a-l critica pe căpitanul Cătălin Cârjan.

”Problema nu e că nu au reușit să treacă centrul terenului, problema e că nu am mai reușit să paseze. În repriza a doua am văzut foarte mulți jucători care au încercat să ia acțiuni individuale, pase foarte simple care le-au greșit.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Au fost niște limite sau a fost doar un accident repriza a doua a lui Dinamo?) Eu am mai spus-o, mi se pare puțin mai slabă echipa față de anul trecut. În general, cam toată lumea l-a lăudat pe Cîrjan, e un jucător care face diferența și care ajută echipa în momentele dificile, nu joacă doar când joacă și echipa. Mie îmi place e el, dar ieri…”, a declarat Dănuț Lupu.

Dinamo, dominată autoritar în partea a doua

În startul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Horia Ivanovici a remarcat reprizele diametral opuse făcute de Dinamo și Farul și a fost surprins de faptul că trupa lui Zeljko Kopic a fost înghesuită în propria jumătate de teren în repriza secundă.

ADVERTISEMENT
Un avion cu sute de pasageri nu a putut ateriza în Cluj deoarece...
Digi24.ro
Un avion cu sute de pasageri nu a putut ateriza în Cluj deoarece controlorul de trafic a adormit în timpul serviciului

”Dinamo doar 1-1 cu Farul. Nu spun doar că ar fi trebuit să câștige, în niciun caz, cred că este un rezultat echitabil, dar nimeni nu prea a înțeles ce s-a întâmplat. O primă repriză pe care Dinamo a dominat-o la pas, iar apoi o a doua repriză care i-a aparținut Farului. Senzația a fost că echipele s-au întors cu tricourile schimbate de la vestiar.

ADVERTISEMENT
Camerele au surprins totul: gestul făcut de Lamine Yamal, imediat după finalul ceremoniei...
Digisport.ro
Camerele au surprins totul: gestul făcut de Lamine Yamal, imediat după finalul ceremoniei de la Balonul de Aur

Un Dinamo care 45 de minute a fost în controlul meciului, putea să mai marcheze cel puțin încă un gol, un Farul șters, fără inițiativă. În a doua parte am crezut că au schimbat tricourile. Farul cu inițiativă, domina. De mult nu am mai văzut-o pe Dinamo să nu treacă centrul terenului 30 de minute”, a spus Horia Ivanovici.

Vestiarul FCSB, pe un butoi cu pulbere: „Ceva se întâmplă! Este clar că...
Fanatik
Vestiarul FCSB, pe un butoi cu pulbere: „Ceva se întâmplă! Este clar că există şi o problemă acolo”
Gigi Becali a povestit ce a vorbit cu Meme Stoica despre Baiaram în...
Fanatik
Gigi Becali a povestit ce a vorbit cu Meme Stoica despre Baiaram în timpul meciului Oțelul – Craiova. Ce echipe crede că intră în play-off
Eugen Neagoe, prezentat oficial la Petrolul Ploiești! Ce contract a semnat și când...
Fanatik
Eugen Neagoe, prezentat oficial la Petrolul Ploiești! Ce contract a semnat și când va debuta pe banca „lupilor galbeni”. Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
N-a mai suportat implicarea lui Gigi Becali și și-a dat demisia: 'Nu pot...
iamsport.ro
N-a mai suportat implicarea lui Gigi Becali și și-a dat demisia: 'Nu pot să explic decizii care nu sunt ale mele'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!