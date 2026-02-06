Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dănuţ Lupu, veşti bune despre Mircea Lucescu: „Este ca un copil! Nu are stare. Doctorul îi spunea să stea în casă, el a ieşit să se plimbe". Când va fi externat

Vești extraordinare despre Mircea Lucescu! Dănuț Lupu a dat detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a selecționerului României, care nu mai are răbdare până la barajul cu Turcia
Cristian Măciucă
06.02.2026 | 09:15
Dănuţ Lupu, veşti bune despre Mircea Lucescu: „Este ca un copil! Nu are stare. Doctorul îi spunea să stea în casă, el a ieşit să se plimbe" Când va fi externat.
Dănuț Lupu (58 de ani) are și el vești bune legate de starea de sănătate a lui Mircea Lucescu (80 de ani). Selecționerul României s-a pus pe picioare și abia așteaptă să iasă din spital, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Dănuț Lupu, vești despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu

Foștii elevi ai lui Mircea Lucescu se interesează non-stop de starea de sănătate a antrenorului în vârstă de 80 de ani. După Ioan Ovidiu Sabău, a venit rândul lui Dănuț Lupu să vorbească la telefon cu selecționerul României.

(n.r. – Ai apucat să vorbești cu Mircea Lucescu?) Normal. (n.r. – Cum l-ai simțit?) Prima dată, doctorul a vrut să îl mai țină. El a vrut acasă. A și fost puțin răcit. Doctorul i-a zis să stea în casă, el a ieșit, se plimba. Pe cuvântul meu, e ca un copil. Nu poate să stea în casă.

I-a spus să stea în casă, el a ieșit să se plimbe, pentru că nu poate să stea locului. Ceea ce e de apreciat la vârsta lui. Să nu stai liniștit? Și prin spital se plimbă prima camera aia, zici că e un leu în cușcă. Dar mă bucur că e bine. E ok acum. A fost două zile mai supărat, dar acum este ok”, a declarat Dănuț Lupu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Când revine pe stadion selecționerul României

Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, nu este exclus ca Mircea Lucescu să fie văzut în tribune la meciurile din următoarea etapă de SuperLiga întrucât este nerăbdător să înceapă munca de pregătire a barajului cu Turcia din luna martie. „Nu are cum să stea în casă. Mai ales acum, că vine și meciul de baraj, nu are cum să stea în casă”, a adăugat Dănuț Lupu.

Până la Turcia – România, semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026 mai sunt exact 50 de zile. Duelul de foc de la Istanbul este programat joi, 26 martie, de la ora 19:00.

