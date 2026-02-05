Sport

Dănuț Lupu, viral de ziua lui Gică Hagi: „Dacă la mașini e Mercedes și restul, la fotbaliști români avem Dobrin și restul!". Exclusiv

Dănuț Lupu a oferit o replică virală de ziua lui Gică Hagi. Ce a povestit fostul fotbalist de la Dinamo despre „Regele” fotbalului românesc. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
05.02.2026
Danut Lupu viral de ziua lui Gica Hagi Daca la masini e Mercedes si restul la fotbalisti romani avem Dobrin si restul Exclusiv
Dănuț Lupu, viral de ziua lui Gică Hagi. Sursă foto: Colaj Fanatik
Gheorghe Hagi a împlinit joi, 5 februarie, vârsta de 61 de ani. După ce i-a lăsat locul lui Ianis Zicu pe banca tehnică a Farului Constanța, „Regele” se ocupă în principal cu dezvoltarea Academiei, dar și cu afacerile pe care le deține. Aflat în platoul FANATIK SUPERLIGA, Dănuț Lupu a oferit un mesaj viral de aniversarea fostului său coleg de la Brescia sau echipa națională.

Ce amintiri are Dănuț Lupu cu Gică Hagi

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Dănuț Lupu i-a urat multă sănătate lui Gică Hagi. Întrebat despre amintirile pe care le are cu „Regele”, Lupu a expus că era rival cu Hagi doar în teren, pentru că de multe ori se întâlneau în cluburi după partidele directe.

„Să fie sănătos Gică, de restul am încredere că le rezolvă. Am amintiri cu el în Italia. Avem mai multe amintiri din oraș împreună, ci nu din timpul jocurilor. Erau trei localuri mari pe vremea aceea, era imposibil să nu dăm unul de altul.

Noi eram dușmani doar 90 de minute, în teren, că apoi, cum erau trei localuri de toate, trebuia să ne vedem. Nu pot să spun că am ceva anume cu el. Nu am avut nicio relație cu el. Am avut o ceartă cu el doar la celebrul meci cu Franța”, a declarat Dănuț Lupu.

Dănuț Lupu, viral de ziua lui Gică Hagi

În continuare, Lupu a mărturisit că, în ciuda atacurilor, Gică Hagi nu i-a răspuns niciodată. Deși „Regele” a împlinit 61 de ani, Dănuț Lupu susține în continuare că cel mai mare fotbalist român a fost Dobrin. Invitatul de la FANATIK SUPERLIGA făcut o comparație fabuloasă între un Mercedes și „Prințul din Trivale”.

„Cu toate că de-a lungul timpului eu l-am mai atacat, el nu mi-a răspuns niciodată, au făcut-o alții în locul lui. Au trecut anii, nu mai are rost să dezgropăm morții. Nu mi-a spus nimic. Chiar dacă, de exemplu, azi îl atacam și mâine ne vedeam, el mă saluta, nu mi-a spus vreodată ‘Dane, de ce spui aia?’.

Eu îmi mențin părerea mea, că Hagi nu e cel mai mare jucător român. La mașini știți cum este? E Mercedes și restul! La fotbaliști a fost Dobrin și restul! Dobrin a fost Mercedesul, aceasta e părerea mea.

Dobrin a fost cel mai mare fotbalist român! Dacă aș fi fost precum alții, aș fi spus că ‘nu, nașul a fost cel mai mare, Ilie Balaci’. Eu am spus Dobrin și restul. Că e Gică pe locul doi sau trei… Sau că e Balaci. Au fost fotbaliști enormi de-a lungul timpului, aici mă refer la Dumitrache sau Petcu de la Constanța”, a conchis Dănuț Lupu.

