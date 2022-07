Dar unde dragoste nu e, nimic nu e! Gheorghe Gheorghiu, decizie neașteptată după nunta din America

Plecat din 2015 în SUA, celebrul folkist Gheorghe Gheorghiu nu se poate adapta la viața în țara tuturor posibilităților și face naveta America – România. Nici după căsătoria cu Gabriela Băncescu, patroana unui restaurant cu specific românesc, din SUA, nu a renunțat la verile petrecute pe plaiuri mioritice și au decis să aibă o căsnicie la distanță. Pe litoralul românesc interpretul susține concerte de 40 de ani și recunoaște că încă nu s-a acomodat în America, spre deosebire de fata lui, Andra, care a plecat de mică și a reușit să aibă propria afacere cu haine.

Gheorghe Gheorghiu, căsnicie la distanță

Aflat în țară de câteva luni, Gheorghe Gheorghiu își așteaptă soția în România. Interpretul melodiei ”Dar unde dragoste nu e, nimic nu e” își trăiește la distanță povestea de dragoste cu Gabriela Băncescu, pe care Nunta lor a avut loc în America, iar nași de cununie le-au fost impresarul Bebe Mihu și Maria Dragomiroiu.

La eveniment au participat peste 1.000 de invitați, printre aceștia aflându-se și mulți artiști din România. Gheorghe Gheorghiu și soția sa au ales pentru dansul mirilor celebra lui melodie, “Unde dragoste nu e, nimic nu e”.

”Gabriela, soția mea, încă nu a venit în țară. O aștept. Am avut câteva cântări la noi, la Brașov și am răcit puțin, pentru că am mers cu aerul condiționat de la Mangalia la Brașov și invers”, a declarat Gheorghe Gheorghiu, pentru FANATIK.

”Aici e sufletul meu, la mare”

Gheorghe Gheorghiu își petrece iernile în America, unde face naveta de ani de zile. În fiecare vară vine acasă, în România, unde cântă la malul mării.

”Cânt la mare la Venus, pe plaja noastră, la Cupidon – în Saturn, la Cireșica – Olimp, unde este plin! E full! Sudul s-a populat. În Mamaia trebuie să mergi jumătate de oră ca să ajungi la mare. Nu știu dacă era necesar să lărgești așa mult plaja, dintr-o dată. Poate doar dacă nu sunt ceva interese acolo, să construiești niște hoteluri pe limba aceea de plajă. Sunt șmecheri pe acolo.

Fac naveta în SUA din 1992. La început am mers în vacanțe, apoi pentru spectacole. E adevărat că am și fata acolo… iar vara vin aici, obligatoriu. Pentru că aici e sufletul meu, la mare. De vreo 40 de ani, în fiecare vară, vin la mare”, a mai declarat Gheorghe Gheorghiu, pentru FANATIK.

Fiica lui Gheorghe Gheorghiu vinde haine în SUA

Andra, fata lui Gigi Gheorghiu, are 33 de ani și Tânăra a studiat Marketing la Stanford University și are la bază un master în Arta Comunicării și Tehnologiei Avansate. Interpretul spune că fata lui este pasionată de pălării, șepci, în general de modă.

Fascinată de mică de țintele pe care le aveau personajele din filmele istorice, Andra deține un atelier de modă peste Ocean, iar tot ce face pornește din vocație. Majoritatea pieselor vestimentare ori șepcile pe care le realizează sunt unice.

”Fiica mea lucrează, e ok. Face ținute, dar aici nu deschide un magazin pentru că e greu. Mai ales că ea nu stă în țară, acolo e viața ei, cum e viața mea aici. Acolo și-a clădit viața, este de mică în America. Ea s-a adaptat, eu nu! Dar o duc bine, frumos, călătoresc…”, mai susține interpretul melodiei ”Unde dragoste nu e, nimic nu e”.

Își vinde vila de la Buftea

Gheorghe Gheorghiu Și este vorba de o casă impunătoare din Buftea. Aici a locuit tatăl lui Gheorghe Gheorghiu, înainte să se stingă din viață.

Interpretul a cerut pentru vilă suma de 350.000 de euro. Imobilul are două nivele și o suprafață de 450 mp, la care se adaugă o curte de 500 mp.

Vila din Buftea a solistului se află la 20 de metri de strada principală. Ea are trei dormitoare cu acces la terasă, cât și un dressing cât o garsonieră. Imobilul mai beneficiază de un garaj dublu și un foișor închis, dotat cu toate utilitățile. În plus, obiectele electrocasnice sunt de ultimă generație, iar pardoseala a fost placată cu marmură.