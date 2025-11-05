Sport

Dărâmat de moartea „rivalului” Emeric Ienei, Mircea Lucescu a tras un semnal de alarmă: „Să ne ierte Dumnezeu că nu știm să prețuim marile valori”

Fotbalul românesc este în doliu după moartea lui Emeric Ienei. Cum a reacționat Mircea Lucescu la aflarea tragicei vești că marele său ”rival” nu mai este printre noi.
Silviu Ghering, Traian Terzian
05.11.2025 | 13:52
Daramat de moartea rivalului Emeric Ienei Mircea Lucescu a tras un semnal de alarma Sa ne ierte Dumnezeu ca nu stim sa pretuim marile valori
SPECIAL FANATIK
Mircea Lucescu, devastat de moartea lui Emeric Ienei. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu și Emeric Ienei, doi dintre cei mai mari antrenori români din toate timpurile, au avut o rivalitate istorică. Deși s-au mai ”înțepat”, cei doi nu au depășit însă niciodată limita bunului simț.

Moartea lui Emeric Ienei l-a întristat pe Mircea Lucescu

Aflat la sediul FRF unde pregătește cu maximă atenție meciul cu Bosnia Herțegovina, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, selecționerul Mircea Lucescu a fost bulversat la aflarea veștii că Emeric Ienei a decedat.

ADVERTISEMENT

„O zi foarte tristă pentru fotbalul românesc… Am avut mereu și am un mare respect pentru Emeric Ienei, mereu a fost respect între noi. Încă de când ne-am confruntat în Divizia B, eu la Corvinul și el la FC Bihor, apoi meciurile noastre la cel mai înalt nivel, eu la Dinamo, el la Steaua, ce meciuri au fost… Prolifice pentru fotbalul românesc, ca și întreaga sa activitate, la Steaua și la echipa națională.

Avea tact, metodă să-l înțeleagă jucătorii, să obțină maxim de la ei, acumulase o mare, mare experiență. Este o mare pierdere pentru fotbalul nostru… o mai spun încă o dată: o zi foarte, foarte tristă pentru fotbalul românesc. A fost un mare antrenor, dar, mai ales, un mare om.

ADVERTISEMENT
Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani
Digi24.ro
Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani

Dumnezeu să-l odihnească… și pe noi să ne ierte că nu știm întotdeauna să ne prețuim cum ar trebui marile valori din fotbal, din sport, din mai toate domeniile…”, a declarat Mircea Lucescu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Cum l-a numit Victoria pe David Beckham, după ce englezii au anunțat că...
Digisport.ro
Cum l-a numit Victoria pe David Beckham, după ce englezii au anunțat că și-a schimbat numele

Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani

Marele Emeric Ienei a decedat la vârsta de 88 de ani, în propria locuință, după ce în ultimii ani s-a confruntat cu mai multe probleme medicale și din cauza cărora a ales să nu mai aibă prea multe apariții publice.

În ultimele zile a fost internat a fost internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor din cauza unei pneumonii severe, care în cele din urmă i-a fost fatală. Marele antrenor a murit miercuri dimineață, 5 noiembrie.

ADVERTISEMENT

Emeric Ienei, regretat de foștii săi elevi de la Steaua

Gabi Balint a fost unul dintre jucătorii preferați ai lui Emeric Ienei. Fostul atacant, care a marcat la loviturile de departajare din finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, a fost sfâșiat de durere la aflarea veștii.

”Am aflat și eu acum câteva minute. Dumnezeu să-l ierte. E o pierdere mare, ce să zic. Chiar vorbeam cu Tudorel Stoica, că m-am auzit și cu el că am ajuns la o vârstă la care în loc să mergem să ne serbăm zilele de naștere la munte sau în alte părți mergem la înmormântări.

Eu chiar am trecut recent printr-o astfel de pierdere, când l-am pierdut pe tata în decembrie, și știu cât de dificil e pentru familie și pentru toți. Îmi pare nespus de rău de nea Imi. Este unul dintre noi, este din familia noastră și ușor, ușor, ne ducem toți. Dumnezeu să-l ierte”, a spus Balint, pentru FANATIK.

Adrian Bumbescu, în stare de șoc după decesul lui Ienei

Fostul fundaș de fier al Stelei, Adrian Bumbescu, a primit vestea morții lui Emeric Ienei chiar de la FANATIK și a rămas înmărmurit. ”Aoleu! Acum am auzit prima dată, îmi pare rău! Ce rău îmi pare, acum sunt la antrenament cu Oprița. Îmi pare foarte rău, Dumnezeu să îl odihnească în pace!

A fost un băiat… Un om extraordinar! Nici nu îmi mai găsesc cuvintele, îmi pare foarte rău. M-ați luat pe nepregătite acum… Când am venit la Steaua, el era antrenor. A venit în locul lui Halagian. A fost un om care îți accepta toate mofturile, era un om de echilibru, un antrenor foarte bun.

El ne spunea cum să urcăm în atac, cum să stăm în marcaj, ce să facem la faze fixe. Am avut o relație bună cu nea Imi. Cu toate că am avut un regret, nu m-a luat la echipa națională la Campionatul Mondial, dar se uită astea.

Prima dată m-am văzut cu el în Ghencea, când a venit el antrenor cu Iordănescu, în locul lui Halagian. Ultima întâlnire a fost la Cheile Grădiștei. Știam de boala lui, m-ați luat pe nepregătite… Avea și o vârstă, 88 de ani! Îmi pare rău, Dumnezeu să îl odihnească în pace”, a afirmat Bumbescu.

Andrei Vochin scrie despre moartea lui Emeric Ienei: „Ziua în care am pierdut...
Fanatik
Andrei Vochin scrie despre moartea lui Emeric Ienei: „Ziua în care am pierdut un OM”. Detaliul care îl făcea unic pe fostul mare antrenor român
Erling Haaland a ales între Real Madrid și Barcelona! Planul e deja făcut:...
Fanatik
Erling Haaland a ales între Real Madrid și Barcelona! Planul e deja făcut: un superstar pleacă
Care era poziția lui Emeric Ienei în războiul FCSB – CSA Steaua: „Pentru...
Fanatik
Care era poziția lui Emeric Ienei în războiul FCSB – CSA Steaua: „Pentru mine există o singură echipă”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Silviu Ghering
Silviu Ghering
Silviu Ghering este Senior editor al revistei Fanatik. A mai lucrat la Sportul Românesc, Prosport, Gazeta Sporturilor. A fost atât reporter, cât și producător sau invitat al emisiuniii TV Fanatik Show.
Parteneri
'Când vedeți că se sting legendele Stelei, vă pare rău de războiul cu...
iamsport.ro
'Când vedeți că se sting legendele Stelei, vă pare rău de războiul cu ele?'. Gigi Becali a dat cărțile pe față după moartea lui Emeric Ienei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!