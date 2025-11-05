Dărâmat de moartea „rivalului” Emeric Ienei, Mircea Lucescu a tras un semnal de alarmă: „Să ne ierte Dumnezeu că nu știm să prețuim marile valori”

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu și Emeric Ienei, doi dintre cei mai mari antrenori români din toate timpurile, au avut o rivalitate istorică. Deși s-au mai ”înțepat”, cei doi nu au depășit însă niciodată limita bunului simț.

Moartea lui Emeric Ienei l-a întristat pe Mircea Lucescu

Aflat la sediul FRF unde pregătește cu maximă atenție meciul cu Bosnia Herțegovina, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, selecționerul Mircea Lucescu a fost bulversat la aflarea veștii că Emeric Ienei a decedat.

„O zi foarte tristă pentru fotbalul românesc… Am avut mereu și am un mare respect pentru Emeric Ienei, mereu a fost respect între noi. Încă de când ne-am confruntat în Divizia B, eu la Corvinul și el la FC Bihor, apoi meciurile noastre la cel mai înalt nivel, eu la Dinamo, el la Steaua, ce meciuri au fost… Prolifice pentru fotbalul românesc, ca și întreaga sa activitate, la Steaua și la echipa națională.

Avea tact, metodă să-l înțeleagă jucătorii, să obțină maxim de la ei, acumulase o mare, mare experiență. Este o mare pierdere pentru fotbalul nostru… o mai spun încă o dată: o zi foarte, foarte tristă pentru fotbalul românesc. A fost un mare antrenor, dar, mai ales, un mare om.

Dumnezeu să-l odihnească… și pe noi să ne ierte că nu știm întotdeauna să ne prețuim cum ar trebui marile valori din fotbal, din sport, din mai toate domeniile…”, a declarat Mircea Lucescu pentru FANATIK.

Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani

Marele Emeric Ienei a decedat la vârsta de 88 de ani, în propria locuință, după ce în ultimii ani s-a confruntat cu mai multe probleme medicale și din cauza cărora a ales să nu mai aibă prea multe apariții publice.

În ultimele zile a fost internat a fost internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor din cauza unei pneumonii severe, care în cele din urmă i-a fost fatală. Marele antrenor a murit miercuri dimineață, 5 noiembrie.

Emeric Ienei, regretat de foștii săi elevi de la Steaua

Gabi Balint a fost unul dintre jucătorii preferați ai lui Emeric Ienei. Fostul atacant, care a marcat la loviturile de departajare din finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, a fost .

”Am aflat și eu acum câteva minute. Dumnezeu să-l ierte. E o pierdere mare, ce să zic. Chiar vorbeam cu Tudorel Stoica, că m-am auzit și cu el că am ajuns la o vârstă la care în loc să mergem să ne serbăm zilele de naștere la munte sau în alte părți mergem la înmormântări.

Eu chiar am trecut recent printr-o astfel de pierdere, când l-am pierdut pe tata în decembrie, și știu cât de dificil e pentru familie și pentru toți. Îmi pare nespus de rău de nea Imi. Este unul dintre noi, este din familia noastră și ușor, ușor, ne ducem toți. Dumnezeu să-l ierte”, a spus Balint, pentru FANATIK.

Adrian Bumbescu, în stare de șoc după decesul lui Ienei

Fostul fundaș de fier al Stelei, Adrian Bumbescu, și a rămas înmărmurit. ”Aoleu! Acum am auzit prima dată, îmi pare rău! Ce rău îmi pare, acum sunt la antrenament cu Oprița. Îmi pare foarte rău, Dumnezeu să îl odihnească în pace!

A fost un băiat… Un om extraordinar! Nici nu îmi mai găsesc cuvintele, îmi pare foarte rău. M-ați luat pe nepregătite acum… Când am venit la Steaua, el era antrenor. A venit în locul lui Halagian. A fost un om care îți accepta toate mofturile, era un om de echilibru, un antrenor foarte bun.

El ne spunea cum să urcăm în atac, cum să stăm în marcaj, ce să facem la faze fixe. Am avut o relație bună cu nea Imi. Cu toate că am avut un regret, nu m-a luat la echipa națională la Campionatul Mondial, dar se uită astea.

Prima dată m-am văzut cu el în Ghencea, când a venit el antrenor cu Iordănescu, în locul lui Halagian. Ultima întâlnire a fost la Cheile Grădiștei. Știam de boala lui, m-ați luat pe nepregătite… Avea și o vârstă, 88 de ani! Îmi pare rău, Dumnezeu să îl odihnească în pace”, a afirmat Bumbescu.