Daria Batschi, al cincilea Golden Buzz de la Românii au talent. Tânăra l-a impresionat pe Andi Moisescu

Daria Batschi este concurenta care a obținut cel de-al cincilea Golden Buzz în episodul din această seară „Românii au talent”. Andi Moisescu a apăsat butonul auriu, impresionat de felul în care adolescenta a cântat la harpă.

Juratul a declarat că vrea să promoveze arta și a decis să o trimită pe tânără direct în semifinală, impresionat de numărul ei spectaculos. Emoționată, Daria nu se aștepta la o asemenea reacție și a izbucnit în plâns, recunoscătoare pentru această șansă.

Daria Batschi are 15 ani și este elevă la un liceu de arte din Capitală. Inițial, adolescenta și-a dorit să studieze pianul, însă circumstanțele și destinul au condus-o către harpă, un instrument care nu mai este atât de apreciat în zilele noastre.

Elevă la un liceu de arte, Daria își dorește să ajungă o harpistă cunoscută, dar și profesor, avînd de mică o dorință de a-i ajuta pe ceilalți să se perfecționeze, fără să le fie teamă de faptul că ar putea greși.

Andi Moisescu nu a stat pe gânduri și a apăsat butonul care o trimite pe concurentă direct în semifinală. Emoționată peste măsură și cu lacrimi în ochi, Daria i-a mulțumit juratului de la Pro TV pentru încrederea acordată, dar și pentru faptul că vrea să promoveze acest tip de artă.

„Am simțit chemarea asta, m-a vrăjit felul în care ea cânta și mi-a plăcut întotdeauna să încerc să transform imposibilul în posibil și cred că am avut puțină dreptate.

E o îmbinare de rafinament de sensibilitate pe care o vezi în felul în care se îmbracă, în felul în care stă, cum cântă. Arta și cultura trebuie subvenționate pentru că s-ar putea ca acolo să ne găsim liniștea.

Vreau să o întreb dacă ea este dispusă să răscolilm lumea, să îi punem pe oameni pe gânduri, să le oferim un semn de exclamare și să zică, poate că harpa nu ține de trecut, poate că genul ăsta de muzică, poate că astea sunt lucruri care țin de trecut, poate asta e cheia noastră spre viitor. Aș vrea să subvenționez acest act artistic al tău cu un buton auriu”, i-a transmis Andi Moisescu înainte de a-i oferi un Golden Buzz.

„Mi-ai schimbat percepția asupra acestui instrument, ai fost o întreagă orchestră”, i-a transmis Andra după finalizarea recitalului.

Daria Batschi studiază harpa din clasa a cincea

În vârstă de 15 ani, Daria Batschi studiază muzica la liceul de arte „George Enescu” din București încă din clasa a cincea. A vrut să studieze pianul, însă nu a putut din cauza faptului că ar fi trebuit să înceapă din clasa întâi. Din fericire, harpa a pasionat-o din prima și de atunci nu se vede făcând altceva.

„Harpa nu este deloc plictisitoare, din contră, e un instrument elegant, e ceva mai deosebit, nu găsești oriunde harpist. Sunt foarte puține persoane care cântă la harpă sau au înclinații de genul ăsta și e un instrument aparte.

Am descoperit harpa în clasa a cincea, când am dat admitere la George Enescu. Voiam să dau la pian, dar a trebuit să dau la alt instrument. Pian ar fi trebuit să fac din clasa întâi, așa că mi s-a dat o listă de instrumente printre care mi s-a dat și harpa, am să o văd și am zis că nu mai vreau să văd și alte instrumente, fiindcă îmi place harpa și vreau să rămân la harpă.

Au urmat concursuri și recitaluri, am cântat la Ateneu, foarte frumos a fost. Vreau să fiu solistă și profesoară”, a spus Daria Batschi-Beleca în prezentarea ei.