Daria Crișan, proaspăt intrată în televiziune. Vedeta face dezvăluiri exclusive: ”Faptul că port numele Crișan m-a ambiționat mereu”

Darian Crișan a moștenit toate calitățile de la celebrii ei părinți, artistul Cătălin Crișan și medicul Lucia Bubulac. Alături de fratele ei, Raris, au pus bazele unui duo unic în România. Daria Crișan este la prima întâlnire cu micul ecran în sezonul doi al producției Atletico Textila.

Daria Crișan vorbește despre iubitul ei, magicianul Darisian

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Daria Crișan recunoaște că numele de familie pe care-l poartă a determinat-o mereu să muncească mult și cu seriozitate. Aflăm detalii exclusive despre relația cu iubitul eu, magicianul Darisian, și despre copilăria petrecută la bunici alături de fratele ei, Raris. Daria Crișan ne spune ce a făcut cu primii bani pe care i-a câștigat și aflăm ce lucru important a învățat la tatăl ei, cântărețul Cătălin Crișan.

Daria Crișan, protagonistă în noul sezon din Atletico Textila

A început un nou sezon din Atletico Textila. Cum te simți jucând alături de nume mari din teatrul si cinematografia românească?

-Mă bucur mult să fac parte din acest proiect și sunt foarte recunoscătoare. Pe câțiva din distribuție îi știam de la tv, de pe scena teatrului sau chiar din facultate. Acum pot spune că suntem mai mult decât niște colegi care doar vin și își fac treaba.

Am legat conexiuni frumoase și asta datorită regizorului, George Dogaru, pentru că a ales actori compatibili ca energie atât pe set, cât și în afara lui.

Cum a fost la filmări, ții minte vreo întâmplare mai haioasă?

-Râsul a fost nelipsit la filmări. Am trăit întâmplări amuzante zilnic. Atât bâlbele din timpul dublelor, cât și pauzele dintre secvențe sunt momente în care ne prăpădeam de râs.

Daria Crișan, un copil cu părinți celebri: ”Faptul că port numele “Crișan” m-a ambiționat mereu să muncesc mai mult”

Ai doar 24 de ani și deja ești cunoscută nu prin prisma părinților tăi, ci prin munca ta. Cât de greu este să trăiești cu ‘povara’ unui nume de familie celebru?

-Nu vreau să dau la o parte numele meu ci, din contră, îl respect și îl iubesc. Faptul că port numele “Crișan” m-a ambiționat mereu să muncesc mai mult și mai mult. Nu a fost ușor niciodată, recunosc. Dar dacă ar fi, unde mai e satisfacția?

Ce simți că ai moștenit de la Cătălin Crișan și Lucia Bubulac, părinții tăi?

– am învățat să îmi ascult inima și să presar cât mai mult umor în viața mea. Iar de la mama am învățat să fiu optimistă, realistă și echilibrată.

Daria Crișan, o vedetă modestă: “Biletul meu câștigător a fost mereu energia mea”

Consideri că frumusețea ta a contat în meseria pe care ți-ai ales-o?

-Frumusețea este subiectivă. Consider că e important să fii îngrijit și să te preocupe starea și sănătatea corpului tău. Dar cred că biletul meu câștigător a fost mereu energia mea. Bine, asta pentru oamenii care sunt capabili să vadă mai departe de niște trăsături armonioase (râde, n.red.).

Cum a fost copilăria ta? Ce nebunii făceai când erai mică?

-Am avut o copilărie superbă. Îmi plăcea mult să stau la munte împreună cu bunicii mei, să explorez împrejurimile, să joc fotbal, să alerg. Practic mă cucerea orice includea aventură și sport. Nu țin minte să fi făcut mari pozne, pe acelea le-am păstrat pentru mai târziu (râde, n.red.).

Daria Crișan vorbește despre fratele ei, Raris: “Când eram mici ne băteam foarte rău, aveam personalități puternice”

Cum a fost relația ta cu Raris? Vă iubeați, vă mai și înghionteați?

-Eu cu Raris am avut mereu o relație foarte strânsă. Așa ne-a crescut mama. Ne-a învățat cât de important este că ne avem unul pe celălalt în această viață. Ne iubim enorm. Este adevărat că atunci când eram mici ne băteam foarte rău, dar asta pentru că avem personalități puternice.

A fost dragoste cu năbădăi. Acum suntem cei mai buni prieteni, formăm o echipă și un duo muzical unic în România. Scriem piese pe care le cântăm împreună și dorim ca muzica noastră să ajungă la cât mai multă lume.

Cum a fost perioada liceului?

-Perioada liceului a fost un rollercoaster emoțional. Nu pot spune că eram timidă sau rebelă, cred că undeva la mijloc.

“Principalul confident al meu a fost Raris”

Cui îi spuneai secretele tale, mamei sau tatei?

-Dintre ei doi, mama. Însă principalul confident al meu . Chiar dacă este mai mic decât mine, mereu a avut o înțelepciune aparte.

Daria Crișan i-a cumpărat un telefon fratelui ei cu primii bani câștigați

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Primii bani i-am câștigat la un concurs de muzică unde am luat locul I. Iar cu acei bani am luat două telefoane, unul pentru mine și unul pentru Raris. Acelea au fost primele noastre telefoane.

Daria Crișan vorbește despre jumătatea ei, Darisian

Îți mai aduci aminte cum l-ai cunoscut pe Darisian? Care a fost primul gând atunci când l-ai văzut?

Eu și Darisian ne-am cunoscut la facultate, făcând parte din aceeași generație la UNATC. Energia lui mi-a întors capul și primul gând a fost “uite o persoană solară, ca și mine”.

Amândoi aveam alte relații pe atunci, așa că tot ce puteam să observăm era că ne-am înțeles foarte bine din prima. Că semănăm ca două picături de apă și că, dacă alimentăm relația de prietenie, . Ceea ce uite că s-a și întâmplat, dar la un alt nivel (râde, n.red.).

Ești tânără, dar suficient de matură încât să ai o relație serioasă. Cât de greu este, în prezent, să reușești să-ți faci o familie, să ai stabilitate?

-Eu chiar mă consider norocoasă la acest capitol. Pentru mine, familia înseamnă oamenii pe care sufletul meu îi poate numi “acasă”. Iar ei pot fi sânge din sângele meu sau nu.

Deja pot spune că am o familie frumoasă și sunt recunoscătoare pentru asta. Legat de căsătorie, copii, voi lua lucrurile pas cu pas și voi face exact ce simt.

Dacă ar fi să ștergi ceva din trecutul tău, la ce lucru sau întâmplare ai renunța?

-N-aș schimba nimic.

Îți place să gătești?

-Nu aș sta zece ore în bucătărie, dar nici nu fug de ea. Gătesc strictul necesar. Recunosc că am încercat și rețete inedite care, prin minune, mi-au ieșit, dar nu aș sta să le mai fac a doua oară. Keep it simple.

Daria Crișan recunoaște: “Am o mentalitate mai degrabă masculină decât feminină”

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Ce nu cred că știe lumea despre mine și știu doar oamenii care mă cunosc mai bine, este faptul că am o mentalitate mai degrabă masculină decât feminină. Mereu am fost singura fată din grup și m-am înțeles mai bine cu băieții. Fug de ce înseamnă “complicat” și prefer să trăiesc cât mai simplu.

Ce alte planuri și proiecte mai ai până la finalul anului?

-Urmează piese noi scrise și cântate împreună cu Raris. Dacă până acum am lansat “România ca-n Miami” (Demo Version), o piesă relaxată, pe care ne-am jucat, următoarele vor fi într-o altă zonă.

Mai multe nu spun, vă lăsăm să ne descoperiți puțin câte puțin. Iar legat de alte proiecte, veți afla la momentul potrivit. Cert este că, până la finalul anului, programul este full.