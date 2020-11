Daria Radionova, către Bianca Drăgușanu: „Mizeria ta nu va ajunge la mine, vei rămâne doar pătată”

Bianca Drăgușanu și Daria Radionova se războiesc pe rețelele de socializare, după ce Alex Bodi a cerut-o de nevastă pe rusoaică la nici două săptămâni de la despărțirea de vedeta tv.

După ce afaceristul s-a afișat cu milionara de la Londra, vedeta tv a făcut câteva postări defăimătoare la adresa acesteia, numind-o purcică. La scurt timp de la această postare, pe care Bianca ulterior a șters-o, Daria Radionova i-a lăsat un mesaj blondei prin contul de Instagram, mesaj în română, scris, cel mai probabil, de Alex Bodi.

Daria, deranjată după ce vedeta a făcut-o purcică

Iubita actuală a omului de afaceri a ținută să-i transmită Biancăi Drăgușanu cuvinte grele. „ Am întâlnit un bărbat care nu era căsătorit, nu era în nicio relație, nu am despărțit o familie și am avut grijă să nu mă implic în relațiile străine, iar acum am dat o șansă relației noaste. Cred că fericirea iubește tăcerea.

Nu vreau să mă cobor la nivelul acestei femei, nu vreau să insult pe nimeni, nu sunt așa educată și sunt mai presus de toate astea. Dar vreau să spun că tot ceea ce arată e stupid și amuzant.

Caută niște mizerii, expune ceva, scrie și vorbește despre mine. Pentru ce? Lasă să-și amintească trecutul său și tot ceea ce a trecut prin ea și cine a trecut prin ea. Lasă să-și vadă fotografiile și viața. Acolo ai ce vedea de râs. Oprește-te, privește înapoi și vei trage concluzii. Mizeria ta nu va ajunge la mine, vei rămâne doar pătată”, a scris Daria Radionova pe Instagram, mesaj destinat Biancăi Drăgușanu.

Imaginea pe care este scris mesajul pentru Bianca Drăgușanu este cea în care Daria Radionova apare cu inelul cu diamante primit de la Alex Bodi.

Omul de afaceri a cerut-o de soție pe rusoaica stabilită la Londra, iar dovadă supremă de iubire a fost după ce a venit cu ea în țară și a a plimbat-o prin tot Bucureștiul, i-a cumpărat cadouri scumpe și a caza-o la cel mai scump hotel din România.

Atât Daria, cât și Bianca sunt înnebunite după filtrele de pe Instagram

În mesajul Dariei Radionova mai este menționat și faptul că aceasta o acuză pe Bianca Drăgușanu că folosește filtre pentru a-și masca adevărata față, însă același lucru îl face și ea, plus toate celelalte femei influencer de pe internet.

