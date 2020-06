Daria Radionova e pe cai mari! Iubita lui Alex Bodi conduce o mașină acoperită cu pietre prețioase

Alex Bodi s-a orientat rapid după despărțirea de Bianca Drăgușanu și a ajuns în brațele Dariei Radionova, o blondă focoasă care, în ciuda vârstei relativ fragede pe care o are, se poate lăuda cu o avere demnă de cele mai mari staruri ale showbiz-ului autohton.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Asta pentru că rusoaica stabilită la Londra se poate înscrie cu ușurință în clubul bogătașilor din metropola londoneză. Fosta studentă a devenit un model de succes și face furori de fiecare dată când defilează la volanul bolidului său de lux.

În plus, vă vine sau nu să credeți, autoturismul este unic pe planetă. Cu ajutorul companiei Vinceri, iubita omului de afaceri din Mediaș a reușit să îl acopere aproape în întregime cu pietre prețioase. La o așa „aroganță”, chiar și Bianca ar fi invidioasă, i-au transmis admiratorii de pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Daria Radionova te lasă cu gura căscată. Conduce o mașină acoperită cu cristale swarowski

Și nu vorbim despre orice pietre prețioase, pentru că BMW-ul său de ultimă generație este „împodobit” cu 1,3 milioane de cristale swarowski, excepție făcând doar acoperişul şi montanţii. Dacă nu ne credeți, trebuie doar să aruncați o privire pe Instagram, unde blondina nu se poate abține să posteze cele mai frumoase imagini cu automobilul său.

Pasionații de cai putere știu deja că Lamborghini Huracan LP 610-4 are 610 CP şi o tracţiune integrală cu care ar face pe oricine invidios. Cum era de așteptat, o astfel de bijuterie pe patru roți are un preț de pornire care te lasă fără cuvinte. Aproape 170.000 de euro trebuie să scoți din buzunar dacă îți dorești să te bucuri de dotările ei.

ADVERTISEMENT

Bianca Drăgușanu a primit în dar un superb buchet de trandafiri. Oare Alex Bodi încearcă să o recucerească?

Chiar dacă pare mai fericit ca niciodată alături de Daria Radionova, fanii continuă să spere că Alex Bodi se va întoarce până la urmă în brațele Biancăi Drăgușanu. Și pentru ca imaginația lor să zburde, blondina le-a dezvăluit că a primit un superb buchet de trandafiri chiar în timp ce se afla în scurta escapadă la malul Mării Negre.

Secretoasă din fire, nu a confirmat că darul a venit din partea fostului soț, însă imaginile postate pe rețelele de socializare au fost de ajuns ca admiratorii să își pună întrebări și să viseze cu ochii deschiși la o împăcare. Vestea i-a fost dată chiar de una dintre prietenele sale, în timp ce fetele se pregăteau să ia cu asalt una dintre terasele de lux de pe litoral.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Bianca! Vino, Bianca, să vezi ceva frumos!”, i-a spus bruneta în timp ce fosta soție a lui Alex Bodi se apropia de ea și filma. „Așa ceva?!?”, a reacționat Bianca Drăgușanu, imediat ce a văzut buchetul de trandafiri.

„Uite ce ai primit, baby!”, a insistat, prietena sa. „Ce mi-ai cumpărat?”, a întrebat-o fosta prezentatoare de la Kanal D, fără să pară impresionată. „Nu cred că ți l-am cumpărat eu. Superb! Very nice (n.r.: foarte frumos)!”, i-a mărturisit tânăra.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ulterior, Bianca a citit biletul care se afla deasupra trandafirilor, dar nici acel mesaj nu a încântat-o, părând mai degrabă furioasă și dezamăgită. „Sunset is always magic with you (n.r. Apusul este întotdeauna magic cu tine)” scria pe micuța felicitare strecurată în buchet.