Daria Radionova, replică tăioasă pentru Bianca Drăgușanu! Cum se apără rusoaica după ce a fost umilită de iubita lui Bodi

Daria Radionova, femeia despre care s-a spus că ar fi amanta lui Alex Bodi, a reacționat după ce Bianca Drăgușanu a scris despre ea pe Instagram că s-ar prostitua.

Daria Radionova, răspuns tăios pentru Bianca Drăgușanu

Bianca a postat zilele trecute o fotografia cu Daria la Instastory, după ce în spațiul public au apărut imagini în care era învinețită, acompaniată de presupusul ei agresor, chiar iubitul Alex Bodi.

S-a speculat că certurile dintre Bodi și Bianca, finalizate cu violență, ar fi pornit din cauza idilei pe care acesta ar menține-o cu rusoaica Radionova, însă se pare că lucrurile au explodat după ce afaceristul din Mediaș a aflat ce a făcut blondina cu milionarul turc atunci când era plecată.

În toată aceasta poveste a fost târâtă și Daria Radionova, din cauza căreia Bianca și Alex s-au mai despărțit cel puțin o dată.

„Așa cum am mai spus, îmi pare rău pentru această femeie. Nu am nimic nici cu ea și nici cu Alex, astfel că ea nu are de ce să fie geloasă. Chiar nu îmi pasă, nu am nicio reacție, le-am spus doar să mă lase-n pace pentru că nu am nimic cu niciunul dintre ei. Chiar nu înțeleg ce are ea, din nou, împotriva mea. Eu nu sunt cu Alex și nici nu vreau să fiu cu el. Nu înțeleg ce vor ei de la mine’, a declarat Daria la Antena Stars, răspunzând jignirilor adresate de Bianca Drăgușanu la adresa ei.

Pe imaginea postată de Bianca, vedeta a scris „prostituata de Londra”. Fotografia nu a stat mult pe Instastory, căci fosta prezentatoare de televiziune a șters-o imediat.

Săptămâna trecută, Bianca și Alex Bodi au fost protagoniștii absoluți ai presei mondene după ce au apărut informații cum că ex-nevasta lui Victor Slav ar fi fost bătută timp de 5 ore de musculos.

Niciunul dintre cei doi nu a lămurit ce s-a întâmplat, de fapt, între ei, dar cert este că relația lor merge mai departe, cu tot cu bătăi.