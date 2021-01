Daria Radionova a revenit în România seara trecută și va sta în carantină împreună cu Alex Bodi, la vila afaceristului. Șatena nu a putut sta departe de iubitul ei prea mult timp, așa că s-a întors rapid din Londra pentru a fi lângă el.

Tânăra a fost surprinsă în timp ce împingea un cărucior plin de bagaje la Aeroportul Otopeni, nerăbdătoare să ajungă la casa viitorului ei soț.

Alex Bodi și Daria Radionova sunt împreună de câteva luni și nu se mai ascund de internauți, ba chiar au declarat că au sentimente puternice unul pentru celălalt și că au de gând să-și unească destinele.

Daria Radionova s-a întors în România. Unde va fi carantinată iubita lui Alex Bodi

Daria Radionova a fost surprinsă la Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni seara trecută după ce a revenit în România, urmând să stea în carantină cu Alex Bodi la vila luxoasă a acestuia.

Echipa CANCAN.ro a dezvăluit câteva imagini în exclusivitate cu frumoasa șatenă după ce a aterizat, având un cărucior plin de bagaje cu ea, semn că șederea ei în România va fi una de lungă durată.

La ieșirea din aeroport, Daria a fost așteptată de un șofer, după care s-au îndreptat către locuința lui Alex Bodi din Pipera, acolo unde va rămâne în carantină pentru următoarele opt zile.

Potrivit sursei citate mai sus, șatena ar fi avut parte de câteva întâmplări neplăcute la bordul aeronavei, după ce unul dintre pasageri a avut stări de greață pe parcursul zborului.

Mai mult, pasagerii sosiți din Marea Britanie au fost testați pentru Covid-19 la sosire, așa că au ieșit din aeroport cu 50 de minute mai târziu decât ar fi trebuit.

Daria Radionova, dezvăluiri uluitoare

Iubita lui Alex Bodi a făcut dezvăluiri incredibile legate de modul în care a devenit celebră și a vorbit despre bolidul pe care l-a acoperit cu un milion de cristale Swarovski, datorită căruia a ajuns cunoscută în toată lumea. Șatena a studiat în Marea Britanie și scopul ei a fost să-și creeze propria linie de haine, lucru pe care l-a și făcut.

„Tot timpul mi-am dorit ca viața mea să fie privată și nu mi-a plăcut să vorbesc despre mine. M-am născut în Moldova, dar am părăsit-o la vârsta de 15 ani.

Am vrut să studiez în străinătate și părinții mei m-au trimis la un internat din Marea Britanie. Mi-a plăcut acolo și am decis să îmi continui studiile la Londra. După ce am terminat studiile în domeniul afacerilor și al managementului, mi-am dorit să îmi creez propria linie de haine.

Am fost mereu un om diferit, am propriul meu mod de gândire și de a face lucrurile. Îmi stabilesc țintele și obiectivele și găsesc o modalitate de a le atinge.

Când părinții mei mi-au dăruit un Mercedes de ziua mea, am decis să-l fac unic și să-l acoper cu un milion de cristale Swarovski. Când mașina a fost gata și am scos-o pe stradă, am primit o atenție nebună. Toată lumea a fost șocată și interesată de mașină și de mine, cine sunt și așa mai departe.

S-a întâmplat în urmă cu șase ani. Acel Mercedes mi-a adus faima. Jurnaliști veneau din multe țări pentru a vedea mașina și pentru a mă intervieva. Am decis să folosesc această faimă într-un mod corect și profitabil. Mi-am creat propria linie de îmbrăcăminte”, a dezvăluit Daria Radionova pentru sursa menționată anterior.

De asemenea, afacerista a ținut să precizeze că singurii care au ajutat-o au fost părinții ei și nimeni altcineva. Afacerea cu haine s-a dovedit a fi de succes, iar șatena și-a deschis și propriul salon de înfrumusețare.

„Într-o săptămână, am vândut întreaga colecție online. Apoi am făcut mai multe jachete. Am deschis un mic magazin. Am avut, de asemenea, un mare succes. Prin urmare, mi-am deschis propriul magazin cu 3 etaje. Mi-am extins afacerea și am făcut și jachete pentru bărbați și copii. În acest moment am și un salon de înfrumusețare. A fost întotdeauna visul meu să am unul.

Unde totul este ca într-un basm și în care fetele se pot simți ca niște adevărate regine. Am creat salonul de înfrumusețare ‘Royale Dolls Beauty’. Nimeni, în afară de părinții mei, nu m-a ajutat în această viață. Nu am nevoie de ajutor, dar aș dori să clarific acest lucru. Mulți oameni presupun lucruri diferite. Am realizat multe, iar părinții mei sunt mândri de mine. Asta contează. Nu trebuie să strig cu voce tare și să dovedesc nimic nimănui.

Știu că parcursul meu nu a fost deloc ușor și nu pot decât să le fiu recunoscătoare părinților pentru persoana care m-au făcut să fiu”, a continuat vedeta.