Își declarau public iubirea, ba chiar făceau planuri de nuntă, dar s-au despărțit cu mare scandal. Daria Radionova a fost acum umilită public de Alex Bodi, după ce rusoaica a făcut o serie de dezvăluiri despre fostul iubit al Biancăi Drăgușanu.

După ce a fost confirmată oficial despărțirea lor, a început războiul! Prima care a atacat în mod public a fost Daria Radionova. Ea l-a acuzat pe fostul ei iubit că îi făcea scandal atunci când nu îi acorda suficientă atenție în mediul online.

“Da, ne-am despărțit și se pare că motivul este că sunt un om rău. Am fost acuzată că, de când am plecat la Londra, nu am purtat inelul, nu am postat poze pentru el, nu l-am etichetat pe videoclipuri și am avut timp să-mi postez maşina, mâncarea și pisicile, dar nu am avut timp să postez nimic pentru el.

Cel mai mare scandal s-a întâmplat când am avut întrebări și răspunsuri pe Instagram și am ignorat toate întrebările despre el. Şi crede că am ignorat pentru că îl ascundeam şi am vrut să mă prefac că sunt singură.

Înțeleg că situația sa actuală îi aduce nervi și stres, dar recent toți nervii i-au căzut asupra mea şi nu mai pot suporta. Sunt genul de persoană căruia nu-i place să arate totul public, aşa cum am spus înainte viața privată este o viață fericită.

Nu am postat cât a vrut el doar pentru că prefer să-mi păstrez relația pentru mine, nu pentru public! Deci, din partea mea – sunt clară și pură în fața lui Dumnezeu, am vrut doar să fiu alături de o persoană pe care o iubeam, care avea nevoie de sprijin şi ajutor într-un moment foarte dificil al vieții sale.

Cel mai important lucru pe care l-am învățat este că – oamenii nu se schimbă şi abia acum înțeleg că Bianca a avut dreptate cu tot ce a spus despre el. O înțeleg”, este o parte din mesajul transmis de Daria, cu ajutorul Google Translate.

Daria Radionova, umilită public de Alex Bodi, după despărțire

Acum, afaceristul nu a rămas dator și a jignit-o pe Daria în mediul online. Mai mult decât atât, dă tot pe ea vina pentru eșecul relației lor.

„Când vrei să conduci o mașină puternică, dar nu ești în stare să o controlezi, faci accident… apoi fugi la mama și plângi, spunând că mașina a fost de vină! La fel se întâmplă și în unele relații”, a scris Alex Bodi pe Facebook și Instagram.

