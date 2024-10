Daria și Raris, copiii lui Cătălin Crișan, își deschid inima: ”Vorbim destul de rar”. Noroc sau blestem din cauza numelui celebru pe care îl poartă? Exclusiv

Încă de mici, Daria și Raris au fost în lumina reflectoarelor prin prisma tatălui lor, celebrul Cătălin Crișan. Cu timpul, însă, ei au reușit să se facă remarcați datorită talentului lor muzical și actoricesc. Într-un interviu la dublu acordat pentru FANATIK, cei doi ne povestesc despre plecarea lor din casa părintească, ambii devenind independenți. De asemenea, ne mărturisesc despre partenerii lor de viață, precum și despre relația cu mama lor, Lucia Bubulac.

Daria și Raris Crișan, greutatea numelui care îl poartă noroc sau ghinion în carieră?

Crișanii, așa cum își mai spun pe rețelele de socializare, și-au deschis sufletul pentru cei care îi urmăresc și au oferit un interviu savuros despre viața lor. În exclusivitate pentru FANATIK aceștia ne spun care sunt adevăratele motive de la care se ”pălmuiau” când erau mici, dar și cum Raris a avut grijă ca băieții cu care ieșea Daria să știe că el este acolo să o protejeze. De asemenea, aflăm și cu cine se iubesc și cum se descurcă de când au plecat din casa părintească.

, ce sfaturi le-a oferit aceasta și cum o răsplătesc pe cea care le-a dat viață pentru ceea ce sunt astăzi.

, le-a adus plusuri sau minusuri? Descoperim chiar de la ei, în rândurile de mai jos.

Care a fost cel mai nebunesc lucruri pe care l-ai făcut cu fratele tău, Raris?

– Daria Crișan: N-aș divulga chiar cel mai nebunesc lucru pe care l-am făcut, însă, pe viitor, vrem să sărim cu parașuta sau să încercăm diferite sporturi extreme.

⁠Am văzut pe instagram că faceți reels-uri funny. V-ați făcut și glumițe pe care unul dintre voi nu le-a “gustat”?

– Raris Crișan: Amândoi ne tachinăm și ne facem diferite farse și glume, însă nu a fost niciodată vorba de vreo ceartă pe această temă.

Fiul lui Cătălin Crișan se iubește cu o tânără artistă

De asemenea, ai foarte multe postări cu Karmen Minune. Cum v-ați cunoscut, care este relația voastră, Daria?

– Daria: Eu si Karmen suntem colege de scenă în musicalul “HeartBeat”, pe care îl jucăm la Teatrul Național de Operetă și Musical “Ion Dacian”, la care vă așteptăm cu mare drag. Mai mult decât atât, ne înțelegem foarte bine și în afara scenei. Am simțit din prima că suntem pe aceeași lungime de undă.

În toate familiile, atunci când sunt doi copii mici, există certuri. În cazul vostru, de atunci și până acum, care au fost motivele pentru care v-ați ”luat la palme”?

– Daria: Când eram mici ne certam destul de des, însă motivele erau banale. După ce ne băteam și ne despărțea mama, ne împăcam imediat, ca și când nu s-a întâmplat nimic înainte.

De când Daria are iubit, Raris a fost vreodată gelos că nu mai petreceți la fel de mult timp împreună?

– Raris: Nu am fost niciodată gelos pe Daria, din contră, mă bucuram că este deschisă cu mine. Mereu am încercat să o susțin și să o ajut. Ce pot zice în schimb, este că am fost mereu atent, strict și direct cu băieții pe care mi i-a prezentat. Evident din dragoste (n.r. râde).

Daria și-a oficializat relația, pe cât și Raris cu o jumătate?

– Raris: Pot spune că și mie mi s-a furat inima de către o domnișoară care este și ea artistă. Avem o relație frumoasă, pentru care sunt recunoscător. Mai mult de atât nu voi spune, pentru că ce nu știe lumea, nu poate distruge.

Daria și Raris și-au luat zborul din casa părintească

Cum ați descrie relația cu mama voastră, cea care v-a dat viață și v-a fost alături la orice pas?

– Daria: Mama este exemplul nostru și cu ea avem cea mai strânsă legătură. Mereu ne-a susținut necondiționat și a făcut tot ce i-a stat în putință ca să nu ne lipsească nimic. Nici material și nici sufleteste. Toți trei avem o relație deschisă de prietenie, încredere și multă, multă iubire.

⁠Care a fost ultimul sfat pe care vi l-a oferit mami, Lucia Bubulac?

– Daria: Să cântărim foarte bine toate aspectele înainte de a lua o decizie.

– Raris: Să muncim cât putem de mult și să învățăm să ne descurcăm singuri. Să nu depindem niciodată de nimeni.

Doamna Bubulac v-a fost mereu alături, la bine și la rău. Cum încercați să o răsplătiți pentru tot ceea ce a făcut pentru voi?

– Raris: Nu cred că vom putea vreodată să o răsplătim pe mama pentru tot ce a făcut pentru noi. Ceea ce îi oferim necondiționat este iubire, încredere și respect.

⁠Cine gătește atunci când mami nu este prin preajmă și nu aveți nimic de mâncare?

– Daria: Nu mai locuim împreună, așa că fiecare cred că își gătește singur, la nevoie.

Raris mai locuiește cu mami sau și el s-a mutat?

– Raris: În prezent locuiesc singur, dar îmi place să îmi vizitez des familia.

Care este mâncarea voastră preferată?

– Daria: Aș mânca oricând steak de vită sau fructe de mare.

– Raris: Fiind zodia balanță, este foarte greu să mă hotărăsc în privința anumitor lucruri, mai ales când vine vorba de mâncare. Dacă ar fi să aleg, cred ca aș merge pe steak de vită.

Ce spune Cătălin Crișan despre evoluția copiilor săi, Daria și Raris?

Ce a spus tatăl vostru, Cătălin Crișan când a văzut că ați reușit să vă ridicați pe propriile talente?

– Daria: Tata, cu siguranță, este mândru de noi.

⁠Reușiți să vă vedeți și să vorbiți mai des cu dânsul?

– Daria: Destul de rar!

⁠Ați simțit vreodată că ați avut mai mult de pierdut decât de câștigat din cauza faptului că ați fost copii de vedetă?

– Raris: Nu, balanța e echilibrată. Acest nume a venit în egală măsură și cu plusuri și cu minusuri.