Sport

Daria Silişteanu străluceşte la Jocurile Olimpice pentru tineret! Aur şi argint pentru înotătoare

Marian Popovici
03.11.2026 | 23:19
Daria Silisteanu straluceste la Jocurile Olimpice pentru tineret Aur si argint pentru inotatoare
ULTIMA ORĂ
Daria Silişteanu străluceşte la Jocurile Olimpice pentru tineret! Aur şi argint pentru înotătoare. Sursa: Facebook COSR
Daria Silişteanu a câştigat o medalie de aur şi una de argint la Jocurile Olimpice pentru tineret. Înotătoarea în vârstă de 17 ani este una dintre cele mai promiţătoare sportive ale României
ADVERTISEMENT

Daria Silişteanu străluceşte pentru România la Jocurile Olimpice pentru tineret de la Dakar. Înotătoarea de 17 ani a câştigat medalia de aur în proba de 100 de metri spate, la două zile după argintul cucerit în proba de 100 de metri fluture. Ea va mai concura şi în proba de 50 de metri spate.

Daria Silişteanu, aur la Jocurile Olimpice pentru tineret!

Sportiva în vârstă de 17 ani a trecut linia de sosire cu timpul 59,98 de secunde. Românca le-a depăşit pe sud-coreeanca Seungwon Kim și pe argentinianca Cecilia Deleke, revenind fantastic pe ultima lungime de bazin:

ADVERTISEMENT

„Știam că pot s-o bat pe coreeancă, dar am avut totuși mici emoții. Sunt bucuroasă că am câștigat și sper să câștig și la 50 m spate”, a spus Daria Silişteanu la final. Antrenorul Andrei Pinticanu a declarat că se aştepta la victorie, fiind foarte bucuros pentru prestaţia elevei sale.

A luat argintul în proba de 100 de metri fluture

Este a doua medalie obţinută de Daria Silişteanu la Jocurile Olimpice pentru tineret. Sportiva a luat argintul la 100 de metri fluture, care nu este proba ei preferată. În 2026 a mai luat două medalii la Europenele de juniori:  aur la 50 m spate și un argint la 100 m spate.

ADVERTISEMENT
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
Digi24.ro
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”

„Sunt foarte bucuroasă că am câștigat argintul la 100 m fluture, mai ales că nu este proba mea favorită. În adâncul sufletului mă gândeam că am șanse să urc pe podium, pentru că aveam timpi buni la antrenamente. O finală este însă ceva special și nicio cursă nu seamănă cu alta. Acum sunt fericită de medalie, dar sunt și conștientă că trebuie să rămân concentrată”, a declarat Silişteanu după argintul obţinut la 100 de metri fluture.

ADVERTISEMENT
Nu a vrut să divorțeze, după ce soția l-a înșelat cu Dan Alexa....
Digisport.ro
Nu a vrut să divorțeze, după ce soția l-a înșelat cu Dan Alexa. ”Trebuie să-mi mulțumești toată viața”

România a deplasat 16 sportivi la Jocurile Olimpice pentru tineret de la Dakar. Până acum, singurele medalii au fost aduse de Daria Silişteanu. Competiţia are loc în Dakar în perioada 31 octombrie – 13 noiembrie 2026.

ADVERTISEMENT
Record! PSG a „ucis-o” pe Villarreal în doar 17 minute
Fanatik
Record! PSG a „ucis-o” pe Villarreal în doar 17 minute
Sorana Cîrstea, traseu de vis la ultimul turneu al carierei! Cum poate da...
Fanatik
Sorana Cîrstea, traseu de vis la ultimul turneu al carierei! Cum poate da lovitura la Hong Kong
O nouă tragedie în lumea sportului! O alergătoare de 24 de ani a...
Fanatik
O nouă tragedie în lumea sportului! O alergătoare de 24 de ani a decedat în timpul unui maraton
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Cei 2 cunoscuți fotbaliști pe care i-a 'adoptat' Gică Hagi: 'Am stat la...
iamsport.ro
Cei 2 cunoscuți fotbaliști pe care i-a 'adoptat' Gică Hagi: 'Am stat la el acasă, în camera de oaspeți, ne-a deschis ușa familiei'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!