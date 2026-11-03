Daria Silişteanu străluceşte la Jocurile Olimpice pentru tineret! Aur şi argint pentru înotătoare

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Daria Silişteanu străluceşte pentru România la Jocurile Olimpice pentru tineret de la Dakar. Înotătoarea de 17 ani a câştigat în proba de 100 de metri spate, la două zile după argintul cucerit în proba de 100 de metri fluture. Ea va mai concura şi în proba de 50 de metri spate.

Daria Silişteanu, aur la Jocurile Olimpice pentru tineret!

Sportiva în vârstă de 17 ani a trecut linia de sosire cu timpul 59,98 de secunde. Românca le-a depăşit pe sud-coreeanca Seungwon Kim și pe argentinianca Cecilia Deleke, revenind fantastic pe ultima lungime de bazin:

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„Știam că pot s-o bat pe coreeancă, dar am avut totuși mici emoții. Sunt bucuroasă că am câștigat și sper să câștig și la 50 m spate”, a spus Daria Silişteanu la final. Antrenorul Andrei Pinticanu a declarat că se aştepta la victorie, fiind foarte bucuros pentru prestaţia elevei sale.

A luat argintul în proba de 100 de metri fluture

Este a doua medalie obţinută de Daria Silişteanu la Jocurile Olimpice pentru tineret. Sportiva a luat argintul la 100 de metri fluture, care nu este proba ei preferată. În 2026 a mai luat două medalii la Europenele de juniori: aur la 50 m spate și un argint la 100 m spate.

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„Sunt foarte bucuroasă că am câștigat argintul la 100 m fluture, mai ales că nu este proba mea favorită. În adâncul sufletului mă gândeam că am șanse să urc pe podium, pentru că aveam timpi buni la antrenamente. O finală este însă ceva special și nicio cursă nu seamănă cu alta. Acum sunt fericită de medalie, dar sunt și conștientă că trebuie să rămân concentrată”, a declarat Silişteanu după argintul obţinut la 100 de metri fluture.

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România a deplasat 16 sportivi la de la Dakar. Până acum, singurele medalii au fost aduse de Daria Silişteanu. Competiţia are loc în Dakar în perioada 31 octombrie – 13 noiembrie 2026.