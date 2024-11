. Formația antrenată de Elias Charalambous a obținut trei victorii în primele patru etape din UEFA Europa League și este „în cărți” pentru .

Dario Bonetti a analizat parcursul FCSB-ului în Europa League. Ce a spus despre șansele de calificare în primăvara europeană: „E foarte important”

Campioana en-titre a României face un sezon european senzațional, având până acum 9 puncte din 12 posibile, după patru jocuri. Ultima ispravă a echipei roș-albastre a avut loc pe Arena Națională, când gruparea lui Elias Charalambous , grație golurilor înscrise de Florin Tănase și .

În prezent, FCSB este pe loc de calificare în primăvara europeană, însă finalul de an va fi unul foarte dificil, având în vedere faptul că , mulți dintre jucători fiind accidentați.

Pe data de 28 noiembrie, Darius Olaru și colegii săi vor primi pe Arena Națională vizita celor de la Olympiacos, câștigătoarea UEFA Conference League în sezonul trecut, iar anul european ia sfârșit pe 12 decembrie, în Germania, acolo unde campionii vor da piept cu Hoffenheim.

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Dario Bonetti, fostul antrenor al lui Dinamo, i-a transmis lui Gabi Safta că a văzut evoluția echipei roș-albastre și a menționat că jucătorii au calitate pentru a juca în următoarea fază a competiției.

„Am văzut rezumatul ultimului meci. Am văzut că este o echipă care are calitate, iar calitatea este cea mai importantă pentru a merge mai departe. Am văzut că au dat goluri frumoase, chiar și din lovitură liberă, sper să aibă și noroc pentru că e foarte important. Au șanse să meargă mai departe”, a declarat Dario Bonetti în exclusivitate pentru FANATIK.

În cele două perioade petrecute pe banca celor de la Dinamo București, Dario Bonetti a întâlnit în patru rânduri marea rivală a „câinilor”, înregistrând o victorie și trei eșecuri. Ultima înfrângere cu FCSB a fost una usturătoare, Dinamo fiind învinsă cu scorul de 6-0, ba mai mult, acest rezultat a dus la demiterea antrenorului italian.

Dorit de Gigi Becali înapoi la FCSB, Florinel Coman a spus ce urmează în cariera sa: „Mă simt un jucător important!”

Florinel Coman a fost prezent la București la ultimul meci jucat de FCSB în faza principală a UEFA Europa League, iar imediat după acest joc, finanțatorul Gigi Becali a vorbit despre o posibilă revenire a acestuia la campioana României.

În prezent jucătorul celor de la Al-Gharafa, Coman a dezvăluit că șansele de a reveni în România sunt egale cu 0, fiind foarte încântat de ce a găsit la echipa din Qatar, acolo unde împarte vestiarul cu Joselu, fost jucător al celor de la Real Madrid.

„Am vorbit cu dânsul (n.r.- cu Gigi Becali), i-am spus că nu. Bine, dânsul glumea, mai vorbim, mai glumește. Nu, nu am în cap să mă întorc, sunt foarte bine acolo.

Mă simt bine, mă simt un jucător important, așa că nu mă gândesc să mă întorc”, a spus Florinel Coman despre planurile sale de viitor, potrivit .

