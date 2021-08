Dario Bonetti, dezamăgit după Dinamo – Mioveni 0-1: „Au dat gol la singurul șut pe poartă!”

Tehnicianul „câinilor” a fost mulțumit de jocul elevilor săi, dar consideră că doar neșansa a făcut ca meciul să se termine cu victoria Mioveniului, despre care a spus că a tras un singur șut pe poartă în 90 de minute.

ADVERTISEMENT

Dario Bonetti speră ca de la următorul meci, jucătorii să fie mult mai implicați și să nu mai aibă greșeli personale, care pot conduce la goluri marcate de adversari.

Dario Bonetti, dezamăgit după Dinamo – Mioveni 0-1

dezamăgit la finalul partidei dintre Dinamo și Mioveni, tehnicianul consideră că jucătorii săi au dat totul pe teren, însă nu au fructificat ocaziile avute:

ADVERTISEMENT

„Am avut șansa să obținem un rezultat bun, am avut câteva ocazii și după ce au înscris adversarii, care au dat gol la singurul șut pe poartă.

Jucătorii au început să joace fotbal 90 de minute, rezultatul nu e cel pe care îl așteptam. E un tânăr foarte interesant, trebuie să folosim tineri și a fost printre cei mai buni din teren”.

ADVERTISEMENT

„Nu folosesc toate schimbările, pentru că nici nu am avut prea mult timp să lucrăm împreună, unii nu sunt pregătiți să joace în Liga 1 și toți trebuie să stea împreună, să se antreneze…

Avem jucători buni, dar unii dintre ei trebuie să capete mai multă experiență la un nivel înalt, încă nu pot fi folosiți.

ADVERTISEMENT

În acest moment nu e vorba despre probleme fizice, se poate întâmpla să iasă și un astfel de meci, e vorba și de experiență, am devenit nervoși după ce adversarii au înscris”, a mai spus Dario Bonetti la finalul meciului.

„Am jucat bine, consider meciul un pas înainte!”

ca de la următorul meci, jucătorii săi să fie concentrați și să înscrie, partida cu Mioveni fiind a doua consecutivă în care „câinii” nu reușesc să marcheze:

ADVERTISEMENT

„Meciul îl consider un pas în plus pentru a căpăta experiență, îmi pare rău pentru suporteri pentru că nu am câștigat, dar trebuie să mergem înainte.

Astăzi a fost o întâmplare, au tras un singur șut, dar am jucat bine, chiar am jucat bine, din păcate nu am înscris la ocaziile pe care le-am avut. Nu sunt fericit, dar tragem câteva plusuri după meci”.