Dario Bonetti, îngrijorat la prezentarea oficială de la Dinamo: „Am pierdut două săptămâni!” Video

FANATIK a anunțat în exclusivitate noul antrenor al „câinilor”, care a semnat un contract valabil pe un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă unul. Astfel, italianul revine în Ștefan cel Mare după nouă ani, fiind la al treilea descălecat și ultimul antrenor care a reușit să câștige un trofeu.

ADVERTISEMENT

La conferința de presă a participat președintele clubului, Iuliu Mureșan, cât și purtătorul de cuvânt al DDB, Daniel Șendre. Chiar dacă nu a mai antrenat de cinci ani, Dario Bonetti spune că a va face tot ce îi stă în putere pentru a salva Dinamo.

Dario Bonetti e extrem de îngrijorat înainte de meciul cu FC Voluntari: „Jucătorii sunt în urmă cu pregătirea!”

Dario Bonetti nu are așteptări prea mari de la meciul cu FC Voluntari, ținând cont numărul mare de plecări de echipă și faptul că jucătorii s-au antrenat extrem de puțin în ultimele două săptămâni și sunt în urmă cu pregătirea fizică: „Mă bucur că am ocazia să lucrez cu acești jucători. Principala problemă e nivelul fizic al jucătorilor. Sunt jucători care pot fi surprize în meciul cu Voluntari, dar vom vedea. Toate meciurile se vor juca. Nu mă interesează altceva, eu mă gândesc doar la ce am de făcut. În acest moment încerc să creez o echipă competitivă, însă trebuie să fim realiști pentru că am pierdut două săptămâni de pregătire și nu putem să ne așteptăm la foarte mult în primele meciuri”.

ADVERTISEMENT

Antrenorul italian știe în ce s-a băgat și e total conștient de ceea ce se întâmplă în acest moment la Dinamo. Cu toate astea, e de părere că a venit timpul ca jucătorii tineri să demonstreze că merită să joace la Dinamo: „Mă bucur că am revenit. Sunt la curent cu toate problemele financiare. Jucătorii sunt în urmă cu pregătirea, dar ei sunt tineri și au calitate foarte bună. Poate să fie un proiect care să revitalizeze clubul, mai ales că avem jucători născuți în 2000, 2001, 2002, 2003, 2004”.

Chiar dacă în acest moment haita „câinilor” e decimată, Bonetti rămâne optimist și în același timp cere o perioadă în care să aibă ocazia să cunoască jucătorii: „Încerc să cunosc jucătorii și să fac o echipă competitivă, care să fie și pe placul suporterilor. Sunt foarte optimist, dar trebuie însă să fim realiști, avem o săptămână de pregătire, știu că sunt probleme financiare, iar jucătorii sunt în urmă cu pregătirea. Sunt jucători tineri de foarte bună calitate, dar au nevoie de timp”.

ADVERTISEMENT

by .

Dario Bonetti crede în salvarea lui Dinamo: „Sper să fie un proiect care să revitalizeze clubul”

Dario Bonetti are în continuare speranțe, însă e conștient că starea fizică a jucătorilor se va îmbunătăți treptat, iar cei tineri au nevoie să facă pasul la nivelul următor: „Jucătorii tineri au nevoie de timp să își îmbunătățească condiția, să se evidențieze și să joace multe meciuri în Liga 1. Sper să fie un proiect care să revitalizeze clubul. Cei tineri pot face surprize, important e când fac saltul către un nivel superior. Nu pot avea un impact rapid. În fotbal nu este nimic sigur. Doar munca este sigură”.

ADVERTISEMENT

Iuliu Mureșan a ținut și el să îi mulțumească antrenorului italian, mai ales că a acceptat să preia Dinamo în această situațe, ceea ce mulți nu ar fi avut curajul să facă: „Problemele sunt de rezolvat. E un început pentru toată lumea și pentru Dario, că a revenit pentru atâția ani. Mulțumim DDB-ului pentru susținerea oferită. Au trimis o sumă mare în conturile clubului prin care am plătit angajații și o parte din salariile jucătorilor.

Sper ca ei să fie în continuare aproape de club. Dario Bonetti este un antrenor foarte iubit de suporteri, cunoaște spiritul acestui club și sunt încrezător că va avea din nou rezultate importante la Dinamo”.

ADVERTISEMENT

Iuliu Mureșan a anunțat în Fanatik numirea lui Dario Bonetti

Iuliu Mureșan a anunțat noul antrenor al „câinilor” în Fanatik, o mutare neașteptată de mare parte din suflarea dinamovistă, mai ales după plecarea lui Dusan Uhrin: „Ştiu pe cine vreau să aduc. Este un antrenor care cunoaşte clubul Dinamo şi Liga 1. Este italian şi îl cheamă Bonetti”.

Numirea lui Dario Bonetti a fost destul de criticată, printre sceptici numărându-se nume precum Ionel Dănciulescu, Dănuț Lupu, Ion Crăciunescu sau Mario Nicolae.

ADVERTISEMENT