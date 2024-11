Daria Bonetti a antrenat-o în două rânduri pe Dinamo, iar ultima sa aventură în Ștefan cel Mare s-a încheiat cu scandal, după un eșec usturător cu scorul de 6-0 în fața rivalei FCSB. În acel sezon, Dinamo a retrogradat în liga secundă, după ce a pierdut barajul cu Universitatea Cluj.

Dario Bonetti rupe tăcerea la 3 ani de la despărțirea de Dinamo! Mesaj special pentru suporterii „câinilor”: „Merită Champions League în fiecare an”

Dario Bonetti a avut două aventuri de scurtă durată pe banca celor de la Dinamo, iar ultima a venit după o înfrângere în fața celor de la FCSB, scor 6-0. Italianul a purtat atunci discuții cu cei din conducere, iar oficialii din Ștefan cel Mare au decis că cea mai bună soluție e ca Bonetti să plece.

La trei ani de la plecarea sa de la Dinamo, antrenorul de 63 de ani a vorbit cu Gabi Safta despre ultima sa experiență, iar în exclusivitate pentru FANATIK, Bonetti a scos în evidență și aportul senzațional al suporterilor pentru salvarea clubului.

„Eu am ajuns când nimeni nu a vrut să o antreneze pe Dinamo. Am făcut-o pentru că am o mare pasiune, am vrut să ajut într-un moment dificil. Mai erau 7 zile până începea campionatul, nu erau jucători, nu făcusem niciun antrenament, nu aveam bani. Am avut un acord să vin și în prima perioadă de transferuri să aduc 3-4 jucători.

Ne-a prins derby-ul cu FCSB, a fost un rezultat slab, dar era o diferență de trei categorii între noi, 1-0 Filip, apoi am luat trei goluri din lovituri libere în doar câteva minute. Pentru conducătorii care gândesc emoțional, a contat foarte mult, nu au reușit să treacă peste rezultat, pentru ei a fost foarte important rezultatul, a contat mai mult decât orice.

Nu s-a făcut o analiză corectă și clară de 360 de grade. După acel meci care a venit de la Dumnezeu, pentru că trebuie să înveți din anumite înfrângeri, a venit ca o binefacere acel rezultat pentru a înțelege ce trebuie făcut, cred că dacă aduceau 3-4 jucători gratis, puteam să ne salvăm de la retrogradare. Pentru mine a fost a nu știu câta trădare.

Nu vreau să dau vina neapărat pe cei din conducerea lui Dinamo. A fost un amatorism, o necunoaștere, eu am avut încredere și cred că au vrut să facă bine, dar au fost ignoranți. După aceea am văzut că au venit 30 de jucători, oricum eu i-am lăsat salvați, mai erau 8 etape și erau salvați, dar pentru mine a fost o experiență și le mulțumesc pentru că m-au ajutat să capăt această nouă experiență”, a declarat Dario Bonetti.

Dario Bonetti, plecăciune în fața suporterilor lui Dinamo: „Suporterii lui Dinamo merită Champions League în fiecare an”

Antrenorul italian a vorbit cu mult drag despre suporterii lui Dinamo, care au făcut eforturi uriașe pentru salvarea echipei de la colapsul financiar. Acțiunea DDB a făcut din Dinamo un club stabil cât de cât din punct de vedere financiar, iar astăzi, formația lui Kopic .

„Eu știam despre DDB, ei începuseră drumul, de aceea am și venit să ajut, pentru că mie îmi plac lucrurile adevărate și am văzut cu câtă pasiune au făcut această acțiune. Suporterii lui Dinamo merită Champions League în fiecare an, fără să jignesc alte echipe importante, FCSB, Craiova, CFR..

Au o inimă specială acești suporteri, de aceea am venit ca un nebun și mi-am riscat imaginea, știind înainte la ce mă bag. Le mulțumesc celor care au avut încredere în mine, pentru că, așa cum spuneam, a fost o experiență în plus”, a spus italianul Bonetti.

Dario Bonetti: „Au făcut o alegere foarte bună să îl confirme pe antrenorul Kopic”

Italianul a transmis că este bucuros de faptul că în sfârșit clubul are parte de o conducere cu adevărat profesionistă, ba chiar a lăudat conducerea pentru în funcția de antrenor principal, în ciuda faptului că echipa a jucat barajul pentru menținerea în SuperLiga României.

Dario Bonetti a transmis un mesaj și pentru UEFA, precizând că actualul sistem de calificare în faza principală a Ligii Campionilor nu avantajează deloc cluburile din țările mici, care sunt nevoite să joace mai multe tururi preliminare pentru a ajunge la „masa bogaților”.

„Sunt bucuros pentru că acum le merge bine, în sfârșit au găsit și o conducere care faci pași mici, dar siguri, normali, sănătoși. Anul trecut știu că au jucat barajul pentru salvare, au făcut o alegere foarte bună să îl confirme pe antrenorul Kopic, înseamnă că mentalitatea este acum alta, iar ei nu pot face altceva decât să culeagă roadele.

Îmi doresc să crească în continuare și să ajungă la nivelul suporterilor, dar e mult de lucru până să ajungă la nivelul lor. Sper ca UEFA să schimbe regulamentul și să permită, să vină mai multe echipe din țările mai mici, pentru că numai așa pot crește și ele pe un drum ca ceilalți.

Nu mi se pare corect ca a cincea echipă din Italia să meargă direct în grupele Champions League și campioana României să joace meciuri de baraj. Era mai corect cum era înainte, pe vremea Cupei Campionilor Europeni, când fiecare campioană participa și ar fi just ca banii aceia să se împartă și către fotbalul mai mic.

Când iubești meseria, poți să profiți oriunde și oricând de șansa pe care o ai. Iubesc fotbalul foarte mult, iubesc România, mi s-a oferit ocazia de a cunoaște o țară atât de frumoasă. M-aș întoarce dacă aș avea ocazia”, a încheiat Dario Bonetti.

